Экономика

Банки.руБанки.руИсследование: средняя сумма рублевых и долларовых вкладов растет

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Средняя сумма вкладов в банке «Русский Стандарт» продолжает увеличиваться, свидетельствует статистика кредитной организации.
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