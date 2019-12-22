Экономика
Банки.руИсследование: средняя сумма рублевых и долларовых вкладов растет
Средняя сумма вкладов в банке «Русский Стандарт» продолжает увеличиваться, свидетельствует статистика кредитной организации.
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БПИФы и ETF вернули интерес частных инвесторов в РФ к коллективным инвестициям
ПРАЙМ19 декабря в 23:00
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Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Футбол
«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Политика
Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Общество
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Происшествия
В Петербурге бетоновоз упал в Неву
По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
Технологии
Мини-компьютер от Омского НИИ потеснит зарубежные ЭВМ
Устройство позволит заменить зарубежные ЭВМ в продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса, к примеру, в комплексах связи.
Транспорт
Стало известно, когда первый поезд проедет по Крымскому мосту
Первый пассажирский поезд по Крымскому мосту проедет ночью 25 декабря.
Общество
Китай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января
Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.
Общество
Малышева показала свою квартиру в Лондоне
Интернет
«МегаФон» и Booking.com договорились о бесплатном роуминге для клиентов
С 23 декабря абоненты «МегаФона» смогут пользоваться бесплатным роумингом при бронировании поездок через сервис Booking.com, рассказали РБК представители двух компаний.
Происшествия
Авария на Саперном спуске попала на видео
На записи видно, как внедорожник разворачивает на дороге, и машина врезается в автобус. Напомним, авария произошла утром.
Авто
Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
Как пишет СМИ, лучшее подспорье в экстренном торможении — использование ручного стояночного тормоза.
Шоу-бизнес
Нюша впервые раскрыла имя и внешность дочери
В откровенном интервью для издания певица рассказала, какое имя дала дочери, а также впервые раскрыла ее внешность.
Политика
Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря
Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Общество
Эксперты назвали самые востребованные профессии в России
Топ-10 самых востребованных профессий в России возглавили продавцы-кассиры.
Общество
Сотни тонн радиоактивных отходов разгрузили сегодня в Петербурге
На борту судна «Михаил Дудин» находились 600 тонн так называемых урановых хвостов.
Общество
Совфед попросит правительство приостановить оборот снюсов
Сенатор напомнил, что ранее законодатели уже запретили продажу снюсов и жевательного табака.
Общество
У митрополита РПЦ нашли элитную недвижимость и долги в Испании
Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) оказался владельцем элитного пентхауса в Испании.
Здоровье
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Армия и оружие
В России планируют создать беспилотный стратегический бомбардировщик
В России к 2040 году планируется создать стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Политика
На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Происшествия
Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Космос
NASA опубликовало видео приземления корабля Starliner
На странице NASA в Twitter опубликовано видео посадки космического корабля Starliner, произведенного корпорацией Boeing.
Армия и оружие
СМИ: российский Су-30 атаковал американский эсминец «USS Ross» у берегов России
Российский истребитель Су-30 провёл серию атак на американский эсминец в Чёрном море.
Экономика
Названы герои года российского бизнеса по версии Forbes
В 2019 году российский бизнес пережил крупные сделки с западными инвесторами и столкнулся с непростыми моментами.
Политика
Лавров пообещал ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Глава МИД заявил, что Россия ответит на американские санкции против «Северного потока-2».
Происшествия
Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске
Экономика
Составлен рейтинг закредитованности регионов России
Самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.