Экономика
Московский КомсомолецИсследование: в России снизились продажи водки
Как утверждается, за год продажи водки снизились на 1,7 процента 0,1 процента в денежном выражении. В то же время, отмечается, что продажи джина в 2019 году выросли в наибольшей степени — более чем на четверть.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 09:36, Ашберн
Общество
Власти предложили запустить «гаражную амнистию» в России в 2021 году
Вступить в силу нововведения могут уже в 2021 году, планируется, что «гаражная амнистия» продлится до 2025 года, пояснили в Росреестре.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Политика
США ввели санкции против трёх организаций из России
Американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Политика
Путин оценил идею закрепить в Конституции победу во Второй мировой
Президент России Владимир Путин прокомментировал предложение закрепить в Конституции статус РФ как страны-победительницы во Второй мировой войне.
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Футбол
«Монако» выплатил компенсацию за Головина, но деньги остались в РФС
Трансфер Александра Головина из ЦСКА в «Монако» летом 2018 года обошёлся «монегаскам» в 30 миллионов евро.
Авто
КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины
Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Армия и оружие
Турция перебрасывает в Идлиб ракетные комплексы
Экономика
ЦБ продаст акции Сбербанка правительству
Министерство финансов и Центробанк разработали механизм передачи акций Сбербанка под контроль правительства, сообщает ведомство.
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала в эффектной фотосессии
Известная голливудская актриса Дженнифер Энистон провела потрясающую съемку для журнала Interview, приуроченную к своему дню рождения.
Экономика
Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным
Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Политика
ООН поможет Украине сосчитать жителей Донбасса и Крыма
Украинские власти намерены при помощи спутника подсчитать число жителей, проживающих на неподконтрольных территориях Донбасса и в Крыму.
Общество
Умер легендарный разведчик Алексей Ботян
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Политика
Посол РФ назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль
Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы гражданам России во въезде в еврейское государство разрушают экономическую базу туризма и ослабляют связи двух стран в культурной, образовательной и научной сферах.
Хоккей
Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛ
Футбол
Федун поддержал реформу Кубка России
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поддержал реформу Кубка России, в котором со следующего сезона будет введён групповой этап.
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Здоровье
В Челябинске еще два вуза ушли на карантин
Два вуза в Челябинске прекратили свою работу из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппа.
Происшествия
В ДТП под Псковом погибли 8 человек
В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
Футбол
Агент Кокорина подтвердил переход футболиста в «Сочи»
Агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов подтвердил изданию «Фонтанка» переход футболиста в «Сочи» на правах аренды.
Общество
Мосгорсуд признал законным условный приговор Егору Жукову
Мосгорсуд оставил в силе условный приговор осуждённому за публичные призывы к экстремистской деятельности студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову.
Армия и оружие
На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе
По данным информационно-консалтинговой компании Defence Express, ссылающейся на статистику Минобороны Украины, армия страны в ходе боевых действий в Донбассе 2014–2016 годов потеряла 391 единицу техники, еще 2185 единиц получили повреждения, передает РИА Новости.
Общество
Финская журналистка оценила питание в российских школах
Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.