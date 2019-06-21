Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецИсследование: в России снизились продажи водки

Как утверждается, за год продажи водки снизились на 1,7 процента 0,1 процента в денежном выражении. В то же время, отмечается, что продажи джина в 2019 году выросли в наибольшей степени — более чем на четверть.
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