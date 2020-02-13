Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецИсследование: в России снизились продажи водки

Как утверждается, за год продажи водки снизились на 1,7 процента 0,1 процента в денежном выражении. В то же время, отмечается, что продажи джина в 2019 году выросли в наибольшей степени — более чем на четверть.
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с чего всё началось

Россияне стали покупать больше алкоголя в маленькой таре

Рост продаж алкоголя на 2% в натуральном выражении и на 4,2% в денежном по итогам 2019 года зафиксировала в своем исследовании о трендах алкогольного рынка компания Nielsen, которая специализируется на аудите розничной торговли (РБК ознакомился с выводами экспертов).
РБК00:40

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Россияне стали покупать больше алкоголя в маленькой таре

РБК00:40

Исследование: россияне стали чаще пить любой алкоголь, кроме водки

ТАСС03:45

В России снизились продажи водки на фоне роста джина и виски

Интерфакс04:44

Россияне остались верны чекушкам

Lenta.ru04:33

Исследование: в России снизились продажи водки

Московский Комсомолец05:06

В России стали чаще брать алкоголь в маленькой таре

ФедералПресс02:40

В России за год выросли продажи алкоголя

Форпост Северо-Запад01:33
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Политика

В Кремле рассказали о последствиях русофобской политики на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что русофобия на Украине в течение последних нескольких лет была возведена в ранг внутренней государственной политики.
RT на русском 04:55
Происшествия

Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео

Ранее в Калуге водитель такси на ходу вытолкал из машины пассажирку с инвалидностью и избил вторую женщину за отказ доплатить тысячу рублей в качестве штрафа за оскорбление.
Lenta.ru вчера в 11:01
Общество

В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»

Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.
Газета.Ru 04:09
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Борис Ротенберг: Кокорин проведет весеннюю часть РПЛ в «Сочи»

РИА Новости 01:52
Экономика

Центробанк планирует продать Сбербанк

Согласно документу, принадлежащий ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка приобретет государство за счет ФНБ (Фонда национального благосостояния), по рыночной цене.
ГЛАС.RU 11 февраля в 08:31
Общество

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
РБК вчера в 15:42
Общество

В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

РБК 04:55
Биатлон

Чемпионат мира по биатлону стартует смешанной эстафетой

Pravda.Ru 02:04
Происшествия

Названа возможная причина смертельного ДТП под Псковом

По словам Васильковой, водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем, однако официально причины ДТП пока не названы, отмечает телеканал «Звезда».
Известия 04:32
Происшествия

Ученый из Новочеркасска получил семь с половиной лет за госизмену

Бывшего профессора кафедры «Электроснабжение и электропривод» Электромеханического факультета Южно-Российского государственного политехенического университета (бывший «Новочеркасский политехнический»), доктора технических наук Алексея Темирева приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Коммерсантъ 04:07
Происшествия

Боксеру Кушиташвили предъявлено обвинение

Вести.Ru 04:51
Политика

В Раде категорически опровергли возможность поставок воды в Крым

Комитет Верховной рады Украины по правам человека категорически не поддерживает идею возобновления поставок воды в Крым, сообщил председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев 12 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 04:15
Армия и оружие

В Кремле оценили вероятность вмешательства США в ситуацию в Идлибе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в данный момент говорить о непосредственном вмешательстве США в ситуацию в Идлибе нельзя.
РИА Новости 04:45
Общество

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Вести.Ru 03:10
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Телепрограмма вчера в 12:43
Культура

Ургант пошутил об отсутствии Гордона в новом шоу Собчак

iReactor 04:54
Происшествия

В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке

Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Lenta.ru 01:01
Происшествия

На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд

Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
RT на русском 02:54
Хоккей

Гол Александра Овечкина признан лучшим в истории НХЛ

Коммерсантъ вчера в 12:55
Футбол

Бийол рассказал о самом большом потрясении за полтора года в России

Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол рассказал о том, что его поразило за время пребывания в России, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 02:00
Общество

Итальянские общественники решили конфисковать новый болид «Феррари»

Чемпионат 04:08
Единоборства

Пётр Ян: Макгрегор может победить Нурмагомедова в реванше

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, полагает, что у Конора Макгрегора есть шансы в возможном матче-реванше с Хабибом Нурмагомедовым, обладателем пояса в лёгком весе.
Чемпионат 01:18
Политика

Кремль пока не определился с датой голосования по Конституции

Дата всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ пока не определена, варианты рассматриваются, заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в общении с журналистами.
Красная весна 11 февраля в 12:19
Общество

Финская журналистка оценила питание в российских школах

Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
Рифей-Пермь вчера в 22:40
Общество

Поддержан проект об увеличении денежного довольствия военных

Военнослужащим по призыву будут установлены оклады по воинским должностям в размере двух тысяч рублей в месяц.
Российская газета 11 февраля в 07:04
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Известия 02:06
Биатлон

Это интервью Александра Логинова раскрыло его по-новому. Душевно рассказал о рыбалке на щуку, земледелии и отношении к бургерам

Логинов чаще улыбается, бьет краба Фуркаду на награждении в Оберхофе и дает интервью.
Sports.ru 02:12
Футбол

Васильев: «в России нет культуры трансферов»

Просто в России не развита культура трансферов.
ГЛАС.RU 03:26
Политика

Нидерланды отказались передать России дело подозреваемых по MH17

Нидерланды отказались от предложения Москвы провести в России судебный процесс над подозреваемыми по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
RT на русском 05:16
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Киев отказался закреплять особый статус Донбасса в конституции Украины

Депутат отметил, что в обеих вариантах закона о децентрализации, упоминание об особом статусе Донбасса отсутствует.
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