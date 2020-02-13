Рост продаж алкоголя на 2% в натуральном выражении и на 4,2% в денежном по итогам 2019 года зафиксировала в своем исследовании о трендах алкогольного рынка компания Nielsen, которая специализируется на аудите розничной торговли (РБК ознакомился с выводами экспертов).

с чего всё началось

Как утверждается, за год продажи водки снизились на 1,7 процента 0,1 процента в денежном выражении. В то же время, отмечается, что продажи джина в 2019 году выросли в наибольшей степени — более чем на четверть.

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