Экономика
Московский КомсомолецИсследование: в России снизились продажи водки
Как утверждается, за год продажи водки снизились на 1,7 процента 0,1 процента в денежном выражении. В то же время, отмечается, что продажи джина в 2019 году выросли в наибольшей степени — более чем на четверть.
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с чего всё началось
Рост продаж алкоголя на 2% в натуральном выражении и на 4,2% в денежном по итогам 2019 года зафиксировала в своем исследовании о трендах алкогольного рынка компания Nielsen, которая специализируется на аудите розничной торговли (РБК ознакомился с выводами экспертов).РБК00:40
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Борис Ротенберг: Кокорин проведет весеннюю часть РПЛ в «Сочи»
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Общество
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Политика
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Армия и оружие
В Кремле оценили вероятность вмешательства США в ситуацию в Идлибе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в данный момент говорить о непосредственном вмешательстве США в ситуацию в Идлибе нельзя.
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Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
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Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
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В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке
Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Происшествия
На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Хоккей
Гол Александра Овечкина признан лучшим в истории НХЛ
Футбол
Бийол рассказал о самом большом потрясении за полтора года в России
Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол рассказал о том, что его поразило за время пребывания в России, передает "Чемпионат.com".
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Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, полагает, что у Конора Макгрегора есть шансы в возможном матче-реванше с Хабибом Нурмагомедовым, обладателем пояса в лёгком весе.
Политика
Кремль пока не определился с датой голосования по Конституции
Дата всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ пока не определена, варианты рассматриваются, заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в общении с журналистами.
Общество
Финская журналистка оценила питание в российских школах
Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
Общество
Поддержан проект об увеличении денежного довольствия военных
Военнослужащим по призыву будут установлены оклады по воинским должностям в размере двух тысяч рублей в месяц.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Биатлон
Это интервью Александра Логинова раскрыло его по-новому. Душевно рассказал о рыбалке на щуку, земледелии и отношении к бургерам
Логинов чаще улыбается, бьет краба Фуркаду на награждении в Оберхофе и дает интервью.
Футбол
Васильев: «в России нет культуры трансферов»
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Политика
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Депутат отметил, что в обеих вариантах закона о децентрализации, упоминание об особом статусе Донбасса отсутствует.