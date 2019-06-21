Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецИсследование: в России снизились продажи водки

Как утверждается, за год продажи водки снизились на 1,7 процента 0,1 процента в денежном выражении. В то же время, отмечается, что продажи джина в 2019 году выросли в наибольшей степени — более чем на четверть.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

В России снизились продажи водки на фоне роста джина и виски

Интерфакс04:44

Аналитики сообщили о росте продаж алкоголя в России в 2019 году

Известия06:46

Исследование: в России снизились продажи водки

Московский Комсомолец05:06

Продажи джина в России выросли более чем на 25 %

Комсомольская правда07:22

Россияне остались верны чекушкам

Lenta.ru04:33

Исследование: россияне стали чаще пить любой алкоголь, кроме водки

ТАСС03:45

Россияне стали покупать больше алкоголя в маленькой таре

РБК00:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 11:12, Ашберн
Политика

Путин принял отставку губернатора Калужской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
Lenta.ru 11:06
Общество

Ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» может превысить 300 млн рублей

RT на русском 10:09
Армия и оружие

Боевики сумели пробить брешь в обороне САА в районе Мизназа после артподготовки турецких войск

Несколько групп боевиков сумели пробить брешь в обороне САА в районе упомянутого Мизназа.
Военное обозрение 06:43
Происшествия

Суд не принял иск к сбежавшей из карантина в Петербурге пациентке

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города иск к сбежавшей из карантина Алле Ильиной.
РБК 07:11
Политика

Путин поддержал идею о запрете отчуждения российских земель

Идею о внесении запрета отчуждения территорий России поддержал президент Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
Московский Комсомолец 10:51
Политика

Офис президента официально рассказал, зачем Зеленский летал в Оман

Президент Украины Владимир Зеленский в январе летал в Оман за свой счет с неофициальным визитом и встречался с руководством этой страны в формате «без галстуков».
Украина.ру 03:07
Общество

Россию заменят на Европу на гербе Белоруссии

Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы.
Газета.Ru 05:24
Общество

Число заболевших коронавирусом на Diamond Princess продолжает расти

Минздрав Японии проинформировал СМИ о положительных результатах анализов на коронавирус нового типа у еще 39 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, заблокированного в порту Йокогама на карантин.
iReactor 11 февраля в 20:26
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова с мужем выбрали имя для четвертого ребенка

В ближайшее время блогер Оксана Самойлова, которая находился в положении, должна родить четвертого ребенка своему супругу рэперу Джигану.
ГлобалМСК.ру 04:12
Общество

В Японии зафиксирована первая смерть от нового коронавируса

Японские власти зафиксировали первый на территории страны летальный исход из-за заражения новым коронавирусом Covid-19, сообщает телеканал NHK.
Интерфакс 07:14
Экономика

ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами.
RT на русском 10:47
Биатлон

Норвегия выиграла в смешанную эстафету на ЧМ, россияне — шестые

РИА Новости 09:57
Политика

США ввели санкции против трех российских организаций

США ввели санкции в отношении трех российских организаций по закону о нераспространении оружия массового уничтожения, говорится в уведомлении Госдепартамента в Федеральном реестре.
Коммерсантъ 10:10
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия вчера в 11:13
Общество

Мэрия Петрозаводска проверит слова директора школы о ногах ученицы

РИА Новости 08:49
Происшествия

Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку

Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 03:40
Общество

В Казахстане прокомментировали резонансные посты внука Назарбаева

Резонансные посты в социальной сети Facebook внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана написаны под влиянием определенных людей, которые пользуются тем, что он проходит лечение от наркозависимости, обсуждать их неэтично, считает министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
РИА Новости 10:22
Политика

США начали поиск переговорщика с Россией по контролю над вооружениями

4 ноября Трамп заявил журналистам, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и некоторыми другими возможными игроками новый договор по контролю над вооружениями.
Московский Комсомолец вчера в 20:59
Здоровье

Чтобы вызвать врача ребенку, женщина звонила в поликлинику 327 раз

В Челябинской области мать двухлетней девочки звонила в поликлинику более 300 раз, чтобы вызвать врача на дом.
НТР 24 вчера в 22:14
Армия и оружие

Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие

Ядерное оружие может однажды стать неэффективным и бессмысленным, над чем сейчас работают зарубежные эксперты, но у России, в свою очередь, появилось гиперзвуковое оружие, сказал президент России Владимир Путин.
РИА Новости 09:58
Общество

Суд заочно арестовал Бориса Минца по делу о растрате

31 января Басманный суд заочно арестовал двоих сыновей Бориса Минца — Дмитрия и Александра на два месяца.
Rambler News Service 03:41
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском 01:16
Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

Разведчик, спасший от уничтожения Краков в 1945 году, Герой России Алексей Ботян ушел из жизни в возрасте 103 лет.
ТАСС 00:44
Экономика

Правительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ

Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 07:24
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских оккупантов.
RT на русском вчера в 16:06
Футбол

Ханни: «Глушаков в „Спартаке“ всегда бился. И каждый день находил силы улыбаться»

Sport24.ru 07:53
Здоровье

Врачи назвали продукты, восстанавливающие работу кишечника

NewInform вчера в 07:39
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Известия 02:06
Хоккей

«Сибирь» в серии буллитов дома уступила «Сочи»

Чемпионат 10:11
Политика

Небензя оценил принятие Совбезом ООН резолюции по Ливии

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал принятие Совбезом резолюции, которая утвердила итоги берлинской конференции по Ливии.
RT на русском вчера в 17:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное