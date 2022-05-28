Lenta.ruИсследователь Мелвин: Россия может нанести удары по Польше из-за поставок оружия УкраинеУ России есть возможность нанести удары по линиям снабжения в Польше из-за поставок оружия из западных стран на Украину.Lenta.ruПо словам Мелвина, РФ в настоящее время наращивает усилия для срыва поставок техники на Украину.Газета.Ru"Есть опасения, что ситуация на Украине перерастет в более крупный конфликт", — высказался Мелвин.РИА НовостиРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля.РИА НовостиЧитать далееСвернутьЯмал-МедиаЯмал-МедиаАбзацГазета.RuPravda.RuLive24ИзвестияКомсомольская правдаВечерняя МоскваНациональная служба новостейРЕН ТВREGNUMПодробнее о событииИсследователь Мелвин: Россия может нанести удары по линиям снабжения в Польше из-за помощи УкраинеИзвестия21:27Daily Express: Россия способна ударить в Польше по каналам поставки оружия КиевуLife.ru20:55На Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия УкраинеВзгляд.ру20:59Daily Express: у России есть возможность нанести удары по линиям снабжения в Польше из-за поставок оружия на УкраинуКомсомольская правда21:13Исследователь Мелвин: Россия может нанести удары по Польше из-за поставок оружия УкраинеLenta.ru20:32Daily Express: поставки оружия Украине могут перерасти в глобальный конфликтТелеканал 360°19:56Эксперт Мелвин: Россия может нанести удары по линиям снабжения в Польше из-за помощи КиевуРИА Новости19:24Показать ещёОценить734Поделиться