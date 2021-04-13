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Газета.Ru

Исследователи НИУ ВШЭ: Россия может навсегда отстать от мировых технологических лидеров

Россия не является крупным игроком на мировом рынке передовых технологий, и рискует навсегда отстать от крупных IT-лидеров, сообщает "РБК" со ссылкой на аналитический доклад за авторством экспертов из НИУ ВШЭ [Национальный исследовательский университет Высшая Школа Экономики].В источнике
С чего всё началось

Эксперты предупредили о риске для России «навсегда отстать» в технологиях

Россия остается малозаметным участником глобального рынка передовых производственных технологий и, более того, рискует «отстать навсегда» от технологических лидеров.
РБК02:00

Подробнее о событии

Эксперты ВШЭ заявили о пребывании России на «технологической развилке»

Известия04:55

ВШЭ заявила о рисках для России «навсегда отстать» в технологиях

Коммерсантъ03:08

Эксперты предупредили о риске для России навсегда отстать в технологиях

Московский Комсомолец04:07

РБК: в ВШЭ предупредили о риске России «навсегда отстать» в технологиях

РИА Новости03:45

Ученые ВШЭ заявили, что Россия рискует навсегда отстать в технологиях

Телеканал 360°04:16

Россию предупредили о риске навсегда отстать в технологиях

Lenta.ru02:54

Эксперты предупредили о риске для России «навсегда отстать» в технологиях

РБК02:00
Интересное

Путин изложил Байдену подход по урегулированию ситуации на Украине

«При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису Владимир Путин изложил базирующиеся на минском "Комплексе мер" подходы к политическому урегулированию», - говорится в сообщении на сайте Кремля.
ТК Звезда12:34

КДК РФС рассмотрит дело в отношении Сухины 16 апреля

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о переносе рассмотрения дела в отношении начальника команды московского «Локомотива» Станислава Сухины на 16 апреля.
Матч ТВ11:30

Польша заявила, что ее военные самолеты не выполняли полетов вблизи границы с Белоруссией

Ранее во вторник пресс-служба Минобороны Белоруссии в сообщении Telegram-канала информировала, что 12 апреля 2021 года в 20:45 (совпадает с мск) зафиксирован факт нарушения белорусской государственной границы со стороны Польши неустановленным воздушным судном, которое в дальнейшем возвратилось на польскую территорию.
ТАСС13:19

Детский театр-студия «Непоседы» отметит юбилей 24 мая

Дима Билан, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Тамара Гвердцители, Кристина Орбакайте, Валерия, Диана Арбенина, Олег Газманов, Валерий Сюткин и другие звезды отечественной эстрады примут участие в концерте, посвященном 30-летию детской театр-студии "Непоседы", 24 мая в "Крокус Сити Холле".
ТАСС07:39