Россия не является крупным игроком на мировом рынке передовых технологий, и рискует навсегда отстать от крупных IT-лидеров, сообщает "РБК" со ссылкой на аналитический доклад за авторством экспертов из НИУ ВШЭ [Национальный исследовательский университет Высшая Школа Экономики].

Видео Фото Интересное видео Дума ТВ Деловое.ТВ Газета.Ru Вести.Ru Пятый канал РЕН ТВ Пятый канал Моя Москва.онлайн НТВ Центральная Служба Новостей Мой Брянск Моя Москва.онлайн Дума ТВ Известия РЕН ТВ Дума ТВ Дума ТВ

С чего всё началось Эксперты предупредили о риске для России «навсегда отстать» в технологиях Россия остается малозаметным участником глобального рынка передовых производственных технологий и, более того, рискует «отстать навсегда» от технологических лидеров. РБК 02:00