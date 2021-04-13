Исследователи НИУ ВШЭ: Россия может навсегда отстать от мировых технологических лидеров
Россия не является крупным игроком на мировом рынке передовых технологий, и рискует навсегда отстать от крупных IT-лидеров, сообщает "РБК" со ссылкой на аналитический доклад за авторством экспертов из НИУ ВШЭ [Национальный исследовательский университет Высшая Школа Экономики].В источнике
С чего всё началось
Эксперты предупредили о риске для России «навсегда отстать» в технологиях
Россия остается малозаметным участником глобального рынка передовых производственных технологий и, более того, рискует «отстать навсегда» от технологических лидеров.
РБК02:00