Polestar пересмотрел варианты оснащения электромобиля Polestar 2

Одномоторный Polestar 2 будет оснащен той же батарей емкостью 78 кВт*ч, обеспечивая дальность хода на полностью заряженной батареи в 418,43 км. Второе исполнение электромобиля предназначено для тех, кто хочет приобрести двухмоторную версию электромобиля, однако все те функции, которые присутствуют в эксклюзивном Launch Edition, ему просто не нужны.