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Газета.Ru

Исследователи НИУ ВШЭ: Россия может навсегда отстать от мировых технологических лидеров

Россия не является крупным игроком на мировом рынке передовых технологий, и рискует навсегда отстать от крупных IT-лидеров, сообщает "РБК" со ссылкой на аналитический доклад за авторством экспертов из НИУ ВШЭ [Национальный исследовательский университет Высшая Школа Экономики].В источнике
С чего всё началось

Эксперты предупредили о риске для России «навсегда отстать» в технологиях

Россия остается малозаметным участником глобального рынка передовых производственных технологий и, более того, рискует «отстать навсегда» от технологических лидеров.
РБК02:00

Подробнее о событии

Эксперты ВШЭ заявили о пребывании России на «технологической развилке»

Известия04:55

Ученые ВШЭ заявили, что Россия рискует навсегда отстать в технологиях

Телеканал 360°04:16

Эксперты предупредили о риске для России «навсегда отстать» в технологиях

РБК02:00

РБК: в ВШЭ предупредили о риске России «навсегда отстать» в технологиях

РИА Новости03:45

ВШЭ заявила о рисках для России «навсегда отстать» в технологиях

Коммерсантъ03:08

Россию предупредили о риске навсегда отстать в технологиях

Lenta.ru02:54

Эксперты предупредили о риске для России навсегда отстать в технологиях

Московский Комсомолец04:07
Интересное

Израиль планирует разрешить въезд для групп вакцинированных иностранных туристов с 23 мая

Израиль разрабатывает программу по началу приема групп вакцинированных от ковида иностранных туристов с 23 мая, сообщили во вторник в совместном заявлении министерства здравоохранения и туризма еврейского государства.
ТАСС07:50
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CarsWeek.ru05:50