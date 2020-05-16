Энергетика
Нефтегазовая вертикальИстек контракт на транзит газа из РФ через Польшу
В 9.00 мск 17 мая истек срок действия контракта на транспортировку российского газа через территорию Польши по трубе «Ямал-Европа».
Читать в источнике
Оценить2,3K
Подробнее о событии
Показать все источники
Польша продолжает получать российский газ после истечения транзитного контракта
Политическая Экспертиза17 мая в 14:00
Польская PGNiG сообщает о бесперебойных поставках газа из РФ после истечения договора
Экономика сегодня17 мая в 13:44
Поставки газа из России в ЕС продолжаются, несмотря на истечение договора с Польшей
Народные новости17 мая в 14:01
Контракт на газовый транзит через Польшу истек, но газ туда все равно идёт
ИА Красная Весна17 мая в 14:22
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Комментарии
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Prognozist вчера в 02:39
Общество
Китай выделит $2 млрд на помощь пострадавшим от коронавируса странам
«С целью стимулировать международное сотрудничество против COVID-19 Китай предоставит $2 млрд в последующие два года для оказания помощи в борьбе с коронавирусом и на социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся», — заявил он.
РБК вчера в 07:01
Общество
В Красноярском крае падение метеорита попало на видео
Вчера, 18 мая, около 22:40 жители Красноярского края заметили в небе яркую зеленовато-белую вспышку.
ТВ-Енисей 03:55
Происшествия
Свалку вакцины от гриппа обнаружили в нижегородском лесу
В Нижегородской области в лесу обнаружена партия вакцины, сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в своем фейсбуке в воскресенье.
Интерфакс 17 мая в 10:41
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Политика
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам
Президент Владимир Путин раскритиковал работу правительства в части регламентирования объявленных им доплат медикам, работающим с больными COVID-19 пациентами.
Ведомости 08:51
Общество
Летние детские лагеря могут открыться в июле
Из-за эпидемии коронавируса летние детские лагеря могут начать работать только с июля.
Астрахань FM 08:41
Общество
Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными
Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
РИА Новости 06:48
Армия и оружие
Военные ПНС отбили военную базу Аль-Ватия у войск Хафтара в Ливии
REGNUM вчера в 08:37
Происшествия
На Кубани выявлено 93 новых носителя SARS-CoV-2
Краснодар, 19 мая 2020, 10:55 — REGNUM 93 новых случая заражения коронавирусом выявлены в Краснодарском крае за последние сутки, об этом 19 мая сообщили в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:55
Культура
Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»
В пресс-службе холдинга ВГТРК отказались от комментариев. Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
Ведомости 06:14
Армия и оружие
Россия создала материал для маскировки военной техники под сугробы
Российские специалисты разработали материал, позволяющий замаскировать военную технику под сугробы, сообщает РИА Новости со ссылкой на холдинг "Росэлектроника", входящий в "Ростех".
Sputnik Таджикистан 17 мая в 01:14
Футбол
Футболист московского «Динамо» Евгеньев заразился коронавирусом
Московский футбольный клуб "Динамо" сообщил о нескольких случаях заражения коронавирусной инфекцией в команде, в активной форме COVID-19 выявлен у защитника Романа Евгеньева.
РИА Новости 08:33
Политика
Путин заявил о невозможности реализации некоторых нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством и главами регионов заявил, что по целому ряду объективных обстоятельств какие-то национальные проекты будут сдвинуты.
Московский Комсомолец 09:02
Общество
Работающим российским пенсионерам продлили больничные
Работающие российские пенсионеры смогут продлить свои электронные больничные до 29 мая. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Lenta.ru 01:01
Экономика
Греф предрек падение ставок по ипотеке в России
«Что касается ипотеки на "вторичке", то тоже ставки будут падать до конца года», — предрекает руководитель Сбербанка.
Lenta.ru 09:00
Общество
В Нижегородской области вышли на первый этап снятия ограничений
Эпидемиологическая обстановка в Нижегородской области позволила ей перейти к первому этапу снятия ограничений.
Городовой 06:51
Общество
На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса
Туристы из клуба экспедиций "Дикий Север" нашли на Приполярном Урале гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает портал "Екатеринбург онлайн".
РИА Новости 07:47
Гаджеты
Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать пластик и одежду
Naked Science вчера в 04:57
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроются кинотеатры и спортзалы
«На втором этапе магазины открываются, и сфера услуг открывается: сначала маленькие магазины, потом магазины побольше, уличная торговля присоединяется, и только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы привыкли», – цитируют главу Роспотребнадзора Анну Попову в ТАСС.
Stolica58.ru вчера в 08:22
Политика
МИД РФ считает опасными заявления США о ядерном оружии в Польше
Москва, 19 мая 2020, 15:57 — REGNUM Заявления США о возможном перемещении ядерного оружия из Германии в Польшу носят опасный характер, они обостряют отношения России и НАТО.
REGNUM 08:57
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
Энергетика
Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 02:27
Футбол
Сонг: «Перешел в „Барселону“, чтобы стать миллионером»
Soccer.ru 05:03
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM вчера в 01:22
Общество
Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса
Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35