В 9.00 мск 17 мая истек срок действия контракта на транспортировку российского газа через территорию Польши по трубе «Ямал-Европа».

Истек контракт на транзит газа из РФ через Польшу

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Энергетика Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади. 1,4K