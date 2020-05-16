В 9.00 мск 17 мая истек срок действия контракта на транспортировку российского газа через территорию Польши по трубе «Ямал-Европа».

Истек контракт на транзит газа из РФ через Польшу

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