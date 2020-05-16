Энергетика

Нефтегазовая вертикальНефтегазовая вертикальИстек контракт на транзит газа из РФ через Польшу

В 9.00 мск 17 мая истек срок действия контракта на транспортировку российского газа через территорию Польши по трубе «Ямал-Европа».
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Польша продолжает получать российский газ после истечения транзитного контракта

Политическая Экспертиза17 мая в 14:00

Контракт на газовый транзит через Польшу истек, но газ туда все равно идёт

ИА Красная Весна17 мая в 14:22

В Польше сообщили о бесперебойных поставках газа после истечения контракта на транзит

ТАСС17 мая в 13:13

Польская PGNiG сообщает о бесперебойных поставках газа из РФ после истечения договора

Экономика сегодня17 мая в 13:44

Поставки газа из России в ЕС продолжаются, несмотря на истечение договора с Польшей

Народные новости17 мая в 14:01

«Газпром» остановит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту

РЕН ТВ15 мая в 23:08

Reuters: Россия и Польша не будут продлевать контракт на транзит газа

Дождь15 мая в 17:12
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