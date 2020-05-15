Энергетика
ПРАЙМИстекает контракт на транзит российского газа через Польшу
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истекает 16 мая, и уже с 17 числа прокачка по польскому участку газопровода "Ямал-Европа" будет проходить только по результатам аукционов.
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Контракт на газовый транзит через Польшу истек, но газ туда все равно идёт
ИА Красная Веснавчера в 14:22
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Настасья Самбурская подала в суд на компанию продюсера Дробыша
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Общество
Уточнен порядок самоизоляции для работающих туляков старше 65 лет
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Тульская пресса 15:54
Наука
В Норвегии археологи раскопают погребальный корабль викингов
Раскопки корабля викингов проведут археологи на юге Норвегии, 14 мая сообщил новостной портал Mother Nature Network.
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В Архангельской области произошла вспышка заражения коронавирусом
В Архангельской области произошла резкая вспышка заболевания коронавирусом. За сутки заразились 72 человека.
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BFM.ru 11:49
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Кевин Кураньи: «Непросто придумать тактику, которая способна остановить Холанда»
Бывший нападающий «Шальке» и «Динамо» Кевин Кураньи выделил в составе «Боруссии Дортмунд» Юлиана Брандта и Эрлинга Холанда.
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Экономика
Huawei заняла 40% рынка смартфонов в России
Китайская Huawei по итогам первого квартала 2020 года смогла укрепить лидерство на российском рынке, заняв 40% в поставках смартфонов в страну, что стало рекордной долей для компании, следует из отчета IDC, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ 07:36
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Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
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Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
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Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца
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Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
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В Саратовской области от пневмонии умер младенец
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Общество
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В Гильдии кинокритиков предсказали спрос на комедии после пандемии
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Трамп рассказал о своем методе профилактики коронавируса
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что для профилактики коронавируса принимает гидроксихлорохин, передает ТАСС.
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Названо условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни
Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19.
Газета.Ru 01:42
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Пермских врачей ограничили в тестах на коронавирус
На прошлой неделе Министерство здравоохранения Пермского края ввело временные лимиты на количество тестов на COVID-19 в больницах.
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