Энергетика

Нефтегазовая вертикальНефтегазовая вертикальИстек контракт на транзит газа из РФ через Польшу

В 9.00 мск 17 мая истек срок действия контракта на транспортировку российского газа через территорию Польши по трубе «Ямал-Европа».
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Польша продолжает получать российский газ после истечения транзитного контракта

Политическая Экспертиза17 мая в 14:00

Reuters: Россия и Польша не будут продлевать контракт на транзит газа

Дождь15 мая в 17:12

В Польше сообщили о бесперебойных поставках газа после истечения контракта на транзит

ТАСС17 мая в 13:13

Польская PGNiG сообщает о бесперебойных поставках газа из РФ после истечения договора

Экономика сегодня17 мая в 13:44

Поставки газа из России в ЕС продолжаются, несмотря на истечение договора с Польшей

Народные новости17 мая в 14:01

«Газпром» остановит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту

РЕН ТВ15 мая в 23:08

Контракт на газовый транзит через Польшу истек, но газ туда все равно идёт

ИА Красная Весна17 мая в 14:22
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Комментарии

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На 19 мая в Саратовской области у 1980 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19, из них выздоровели 518 человек, в том числе 55 за сутки.
Kursk.com 04:04
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Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
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Политика

Путин: не все работающие с коронавирусом медики получили выплаты

Президент России Владимир Путин сказал, что далеко не все медики, которые помогают пациентам с коронавирусом получили выплаты.
Коммерсантъ 07:56
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Общество

Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными

Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
РИА Новости 06:48
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Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

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Экономика

Росавиация выделила субсидии на авиаперевозки «Аэрофлоту»

Москва, 19 мая 2020, 01:40 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) приняло решение о предоставлении первой субсидии на авиаперевозки.
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Футбол

«Зенит» продлил контракт с Кокориным до конца сезона

Контракт нападающего Александра Кокорина с петербургским "Зенитом" был продлен на период доигрывания сезона, также продлен договор его аренды в "Сочи", сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
РИА Новости 06:48
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Общество

Работающим российским пенсионерам продлили больничные

Работающие российские пенсионеры смогут продлить свои электронные больничные до 29 мая. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Lenta.ru 01:01
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
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Политика

Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования

Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроются кинотеатры и спортзалы

«На втором этапе магазины открываются, и сфера услуг открывается: сначала маленькие магазины, потом магазины побольше, уличная торговля присоединяется, и только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы привыкли», – цитируют главу Роспотребнадзора Анну Попову в ТАСС.
Stolica58.ru вчера в 08:22
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Политика

Депутат Рады обнародовал записи «переговоров» Порошенко с Байденом и Керри

Киев, 19 мая 2020, 14:18 — REGNUM Внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, по его словам, экс-президент Украины Пётр Порошенко разговаривает с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и главой Госдепа Джоном Керри, сообщил 19 мая телеканал 112.ua.
REGNUM 07:18
Здоровье

Депутат Тумусов: Высокая смертность от коронавируса среди медиков связана с нехваткой СИЗ на первом этапе пандемии

Высокая смертность от коронавируса среди медиков связана с нехваткой средств индивидуальной защиты на первом этапе пандемии.
Эхо Москвы 07:59
Общество

Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен

В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Газета.Ru вчера в 09:11
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Культура

Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»

В пресс-службе холдинга ВГТРК отказались от комментариев. Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
Ведомости 06:14
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Здоровье

«Медиазона»: В России от коронавируса умерли не меньше 186 медиков

В России от коронавируса умерли не меньше 186 медиков, утверждает интернет-издание «Медиазона».
Эхо Москвы 07:02
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Технологии

Россия развёртывает новую спутниковую систему связи

RT на русском 07:17
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Общество

Стало известно, как будут работать детские оздоровительные лагеря

В 2020 году в Псковской области планировали начать свою работу 177 организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе 16 загородных лагерей, 1 санаторно-оздоровительный лагерь, 2 палаточных лагеря, 153 лагеря с дневным пребыванием, 5 лагерей труда и отдыха.
ЦДИ ПО 04:07
Энергетика

Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 02:27
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
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Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет.
BFM.ru 07:06
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Игры

Создатели Minecraft изменили название и логотип студии

Mockva.ru вчера в 20:43
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Происшествия

Напавшего на ярославца медведя убили

Ярославль, 19 мая 2020, 06:15 — REGNUM Егеря нашли и застрелили медведя, напавшего на жителя Ярославля в ночь на 18 мая.
REGNUM вчера в 23:15
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Наука

В Китае изобрели лекарство для остановки распространения коронавируса

Остановить коронавирус может новейшее лекарство из Китая. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:03
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Общество

Совфед выступил за продажу алкоголя с 21 года

Совет Федерации порекомендовал кабинету министров повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, передает РИА "Новости" со ссылкой на первого заместителя главы социального комитета верхней палаты парламента Валерия Рязанского.
Газета.Ru 05:48
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Происшествия

В Кировской области вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка

Поиски пропавшего в воскресенье четырехлетнего мальчика в Кировской области продолжались всю ночь, ребенка ищут в лесу и на многочисленных болотах, сообщили РИА Новости в региональном отделении поискового отряда "Лиза Алерт".
РИА Новости 02:33
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Общество

В Москве женщине-инвалиду аннулировали штраф за нарушение изоляции

Штраф за нарушение самоизоляции женщине-инвалиду, прикованной к кровати, аннулировали, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
РИА Новости вчера в 14:24
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Происшествия

В Ростовской области задержан глава администрации Азова

REGNUM 05:49
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Шоу-бизнес

Кудрявцева в день рождения показала редкие кадры из роддома

Телеведущая Лера Кудрявцева побаловала подписчиком редкими снимками периода беременности и рождения дочери Марии.
Пятый канал 07:37
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Политика

Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб

В видеообращении на своем YouTube-канале украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что взял интервью у депутата Госдумы Натальи Поклонской и бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) по заданию спецслужб Украины, передает РБК.
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