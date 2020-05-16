Энергетика

REGNUMREGNUMПольша отказалась продлевать соглашение на транзит российского газа

Варшава, 16 мая 2020, 08:18 — REGNUM Власти Польши отказались продлить соглашение с Россией о транзите газа по газопроводу Ямал — Европа. Об этом заявил представитель «Газпрома» Сергей Куриянов, сообщает агентство Reuters.
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Поставки газа из России в ЕС продолжаются, несмотря на истечение договора с Польшей

Народные новости17 мая в 14:01

Контракт на газовый транзит через Польшу истек, но газ туда все равно идёт

ИА Красная Весна17 мая в 14:22

В Польше сообщили о бесперебойных поставках газа после истечения контракта на транзит

ТАСС17 мая в 13:13

Польская PGNiG сообщает о бесперебойных поставках газа из РФ после истечения договора

Экономика сегодня17 мая в 13:44

Польша продолжает получать российский газ после истечения транзитного контракта

Политическая Экспертиза17 мая в 14:00

«Газпром» остановит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту

РЕН ТВ15 мая в 23:08

Reuters: Россия и Польша не будут продлевать контракт на транзит газа

Дождь15 мая в 17:12
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Комментарии

Общество

Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции

Lenta.ru 01:18
1,2K
Политика

Путин вернул Мишустину обязанности премьера

Президент Владимир Путин вернул заразившемуся коронавирусом Михаилу Мишустину премьерские обязанности.
Lenta.ru 04:43
70
Шоу-бизнес

Полина Гагарина рассталась с мужем

Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета".
Inc-news.ru вчера в 09:53
82
Энергетика

Уверенный рост цен на нефть продолжается

К половине седьмого утра по Гринвичу в понедельник, 18 мая, цена барреля нефти марки Brent LCOc1 выросла до 33,83 доллара (4,1%), наивысшей цены более чем за месяц, с 13 апреля.
Expert.ru вчера в 06:11
345
Общество

В Тульской области коронавирусом заразились еще 92 жителя

Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Тульской области.
Тульские Известия 03:51
438
Армия и оружие

Бывший боевик: США готовят на юге Сирии радикальных террористов

Москва, 19 мая 2020, 09:00 — REGNUM На юге Сирии действует целый лагерь подготовки боевиков под руководством инструкторов из США.
REGNUM 02:00
21
Происшествия

Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео

Камеры видеонаблюдения сняли падение яркого метеорита в Красноярском крае. Видео опубликовано в группе "ЧП Канск".
РИА Новости 02:17
13
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
387
Космос

Астрономы начали изучать мощные штормы на Юпитере

Ученые приступили к изучению штормов на Юпитере. Высота подобных катаклизмов на газовом гиганте может достигать 65 км, отмечают специалисты.
Профиль 17 мая в 10:18
Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
368
Здоровье

В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса

Министерство здавоохранения приостанавливает плановую вакцинацию в России из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев.
РИА Новости 04:46
178
Здоровье

В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом

РИА Новости 04:59
135
Происшествия

На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

Всего на территории Краснодарского края подтверждено 2 тыс. 510 положительных тестов на коронавирус, в том числе у 141 ребёнка.
REGNUM 16 мая в 05:40
825
Здоровье

Мясников объяснил, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем

Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, в каких случаях людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо срочно звонить в скорую помощь.
Аргументы и Факты вчера в 22:15
34
Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
845
Политика

Apple ответила на критику генпрокурора США

Apple отвергла заявление генпрокурора США Уильяма Барра, сообщает агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 01:54
261
Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
841
Общество

Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин

Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском вчера в 14:09
1,2K
Политика

Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования

Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
329
Общество

Куйвашев продлил режим ограничений в Свердловской области до 25 мая

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о продлении режима ограничений до 25 мая.
Газета.Ru вчера в 14:20
287
Политика

Партия Захара Прилепина получила право участвовать в выборах

Партия "За правду", которую возглавляет писатель Захар Прилепин, получила право участвовать в выборах, сообщила пресс-служба во вторник.
Российская газета 04:27
Общество

Власти Москвы разъяснили NYT статистику по смертности от коронавируса

Газета The New York Times (NYT) на своем сайте опубликовала письмо главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна в адрес редакции, в котором тот прокомментировал ее материал о занижении властями статистики смертности от коронавирусной инфекции.
РБК 01:08
54
Происшествия

СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ вчера в 07:13
1K
Кино

Мелодрама «Разбитое зеркало» стартует на ТВ

С 18 мая на ТВ стартует остросюжетная мелодрама "Разбитое зеркало". Это история благополучной семьи, в которой каждый скрывает свою тайну.
Российская газета 17 мая в 10:07
3
Здоровье

109 заболевших коронавирусом за сутки выявили в Саратовской области

На 19 мая в Саратовской области у 1980 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19, из них выздоровели 518 человек, в том числе 55 за сутки.
Kursk.com 04:04
671
Общество

В России коронавирусом заразились еще 9263 человека

За весь период в России от коронавируса скончалось 2837 человек. В Омской области выявлено 53 заболевших, скончался еще один человек.
Город55.ру 03:50
21
Происшествия

Напавшего на ярославца медведя убили

Ярославль, 19 мая 2020, 06:15 — REGNUM Егеря нашли и застрелили медведя, напавшего на жителя Ярославля в ночь на 18 мая.
REGNUM вчера в 23:15
24
Общество

В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса

В США вакцину от коронавируса испытали на людях: биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний завершается удачно, пишет РИА Новости.
АН Между строк 01:28
582
Путешествия

Названа дата открытия Турции для российских туристов

БИЗНЕС Online вчера в 08:19
541
Общество

МЧС направило в Дагестан специалистов и технику для дезинфекции

«В рамках поручения президента Владимира Путина МЧС России направляет в Республику Дагестан группировку специалистов и технику для проведения специальной обработки на территории региона в связи со сложной эпидемиологической обстановкой»,— сообщили в МЧС.
Коммерсантъ 04:01
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