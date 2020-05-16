Варшава, 16 мая 2020, 08:18 — REGNUM Власти Польши отказались продлить соглашение с Россией о транзите газа по газопроводу Ямал — Европа. Об этом заявил представитель «Газпрома» Сергей Куриянов, сообщает агентство Reuters.

Политика Путин вернул Мишустину обязанности премьера Президент Владимир Путин вернул заразившемуся коронавирусом Михаилу Мишустину премьерские обязанности. 70

Шоу-бизнес Полина Гагарина рассталась с мужем Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета". 82

Энергетика Уверенный рост цен на нефть продолжается К половине седьмого утра по Гринвичу в понедельник, 18 мая, цена барреля нефти марки Brent LCOc1 выросла до 33,83 доллара (4,1%), наивысшей цены более чем за месяц, с 13 апреля. 345

Космос Астрономы начали изучать мощные штормы на Юпитере Ученые приступили к изучению штормов на Юпитере. Высота подобных катаклизмов на газовом гиганте может достигать 65 км, отмечают специалисты.

Общество Объяснена низкая смертность от коронавируса в России Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24". 368

Общество Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации. 841

Политика Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации. 329

Политика Партия Захара Прилепина получила право участвовать в выборах Партия "За правду", которую возглавляет писатель Захар Прилепин, получила право участвовать в выборах, сообщила пресс-служба во вторник.

Общество Власти Москвы разъяснили NYT статистику по смертности от коронавируса Газета The New York Times (NYT) на своем сайте опубликовала письмо главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна в адрес редакции, в котором тот прокомментировал ее материал о занижении властями статистики смертности от коронавирусной инфекции. 54

Происшествия СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью. 1K

Кино Мелодрама «Разбитое зеркало» стартует на ТВ С 18 мая на ТВ стартует остросюжетная мелодрама "Разбитое зеркало". Это история благополучной семьи, в которой каждый скрывает свою тайну. 3

Здоровье 109 заболевших коронавирусом за сутки выявили в Саратовской области На 19 мая в Саратовской области у 1980 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19, из них выздоровели 518 человек, в том числе 55 за сутки. 671

Общество В России коронавирусом заразились еще 9263 человека За весь период в России от коронавируса скончалось 2837 человек. В Омской области выявлено 53 заболевших, скончался еще один человек. 21

Происшествия Напавшего на ярославца медведя убили Ярославль, 19 мая 2020, 06:15 — REGNUM Егеря нашли и застрелили медведя, напавшего на жителя Ярославля в ночь на 18 мая. 24

Общество В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса В США вакцину от коронавируса испытали на людях: биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний завершается удачно, пишет РИА Новости. 582