Энергетика
REGNUMПольша отказалась продлевать соглашение на транзит российского газа
Варшава, 16 мая 2020, 08:18 — REGNUM Власти Польши отказались продлить соглашение с Россией о транзите газа по газопроводу Ямал — Европа. Об этом заявил представитель «Газпрома» Сергей Куриянов, сообщает агентство Reuters.
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Поставки газа из России в ЕС продолжаются, несмотря на истечение договора с Польшей
Народные новости17 мая в 14:01
Контракт на газовый транзит через Польшу истек, но газ туда все равно идёт
ИА Красная Весна17 мая в 14:22
Польская PGNiG сообщает о бесперебойных поставках газа из РФ после истечения договора
Экономика сегодня17 мая в 13:44
Польша продолжает получать российский газ после истечения транзитного контракта
Политическая Экспертиза17 мая в 14:00
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Комментарии
Общество
Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции
Lenta.ru 01:18
Политика
Путин вернул Мишустину обязанности премьера
Президент Владимир Путин вернул заразившемуся коронавирусом Михаилу Мишустину премьерские обязанности.
Lenta.ru 04:43
Шоу-бизнес
Полина Гагарина рассталась с мужем
Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета".
Inc-news.ru вчера в 09:53
Энергетика
Уверенный рост цен на нефть продолжается
К половине седьмого утра по Гринвичу в понедельник, 18 мая, цена барреля нефти марки Brent LCOc1 выросла до 33,83 доллара (4,1%), наивысшей цены более чем за месяц, с 13 апреля.
Expert.ru вчера в 06:11
Общество
В Тульской области коронавирусом заразились еще 92 жителя
Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Тульской области.
Тульские Известия 03:51
Армия и оружие
Бывший боевик: США готовят на юге Сирии радикальных террористов
Москва, 19 мая 2020, 09:00 — REGNUM На юге Сирии действует целый лагерь подготовки боевиков под руководством инструкторов из США.
REGNUM 02:00
Происшествия
Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео
Камеры видеонаблюдения сняли падение яркого метеорита в Красноярском крае. Видео опубликовано в группе "ЧП Канск".
РИА Новости 02:17
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Космос
Астрономы начали изучать мощные штормы на Юпитере
Ученые приступили к изучению штормов на Юпитере. Высота подобных катаклизмов на газовом гиганте может достигать 65 км, отмечают специалисты.
Профиль 17 мая в 10:18
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Здоровье
В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса
Министерство здавоохранения приостанавливает плановую вакцинацию в России из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев.
РИА Новости 04:46
Здоровье
В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
РИА Новости 04:59
Происшествия
На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Всего на территории Краснодарского края подтверждено 2 тыс. 510 положительных тестов на коронавирус, в том числе у 141 ребёнка.
REGNUM 16 мая в 05:40
Здоровье
Мясников объяснил, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем
Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, в каких случаях людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо срочно звонить в скорую помощь.
Аргументы и Факты вчера в 22:15
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
Политика
Apple ответила на критику генпрокурора США
Apple отвергла заявление генпрокурора США Уильяма Барра, сообщает агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 01:54
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском вчера в 14:09
Политика
Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования
Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
Общество
Куйвашев продлил режим ограничений в Свердловской области до 25 мая
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о продлении режима ограничений до 25 мая.
Газета.Ru вчера в 14:20
Политика
Партия Захара Прилепина получила право участвовать в выборах
Партия "За правду", которую возглавляет писатель Захар Прилепин, получила право участвовать в выборах, сообщила пресс-служба во вторник.
Российская газета 04:27
Общество
Власти Москвы разъяснили NYT статистику по смертности от коронавируса
Газета The New York Times (NYT) на своем сайте опубликовала письмо главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна в адрес редакции, в котором тот прокомментировал ее материал о занижении властями статистики смертности от коронавирусной инфекции.
РБК 01:08
Происшествия
СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ вчера в 07:13
Кино
Мелодрама «Разбитое зеркало» стартует на ТВ
С 18 мая на ТВ стартует остросюжетная мелодрама "Разбитое зеркало". Это история благополучной семьи, в которой каждый скрывает свою тайну.
Российская газета 17 мая в 10:07
Здоровье
109 заболевших коронавирусом за сутки выявили в Саратовской области
На 19 мая в Саратовской области у 1980 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19, из них выздоровели 518 человек, в том числе 55 за сутки.
Kursk.com 04:04
Общество
В России коронавирусом заразились еще 9263 человека
За весь период в России от коронавируса скончалось 2837 человек. В Омской области выявлено 53 заболевших, скончался еще один человек.
Город55.ру 03:50
Происшествия
Напавшего на ярославца медведя убили
Ярославль, 19 мая 2020, 06:15 — REGNUM Егеря нашли и застрелили медведя, напавшего на жителя Ярославля в ночь на 18 мая.
REGNUM вчера в 23:15
Общество
В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса
В США вакцину от коронавируса испытали на людях: биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний завершается удачно, пишет РИА Новости.
АН Между строк 01:28
Путешествия
Названа дата открытия Турции для российских туристов
БИЗНЕС Online вчера в 08:19
Общество
МЧС направило в Дагестан специалистов и технику для дезинфекции
«В рамках поручения президента Владимира Путина МЧС России направляет в Республику Дагестан группировку специалистов и технику для проведения специальной обработки на территории региона в связи со сложной эпидемиологической обстановкой»,— сообщили в МЧС.
Коммерсантъ 04:01