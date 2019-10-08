Бывший президент УЕФА Мишель Платини может вернуться к футбольной деятельности. Сегодня, 8 октября, истекла дисквалификация функционера, которую он получил в 2015 году. Тогда комитет ФИФА по этике отстранил его от любой деятельности, связанной с футболом, в связи с подозрениями в коррупции.

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Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из больницы Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.

Недвижимость Новостройки в России подорожали почти на 12% за год С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».

Футбол «Краснодар» отказался продавать Сулейманова немецкой «Боруссии» За молодого нападающего «горожанам» предлагали больше 20 млн евро, однако владелец клуба Сергей Галицкий отказался продавать игрока.

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Авто Компания Toyota представила новый внедорожный минивэн Granace Официальная презентация нового Toyota Granace пройдет на стенде Toyota Auto Body на 46-м Токийском автосалоне в через несколько дней.

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Политика Луценко рассказал о вмешательстве главы НАБУ в выборы в США Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что директор НАБУ Артём Сытник вмешивался в американские президентские выборы, чтобы помочь баллотирующейся в тот момент на пост главы США Хиллари Клинтон.