Футбол
ЧемпионатИстекла дисквалификация Платини
Бывший президент УЕФА Мишель Платини может вернуться к футбольной деятельности. Сегодня, 8 октября, истекла дисквалификация функционера, которую он получил в 2015 году. Тогда комитет ФИФА по этике отстранил его от любой деятельности, связанной с футболом, в связи с подозрениями в коррупции.
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Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
Политика
Лукашенко назвал войну в Донбассе конфликтом России и Украины
С 2014 года в Донбассе идет конфликт между Россией и Украиной, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Недвижимость
Новостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Футбол
«Краснодар» отказался продавать Сулейманова немецкой «Боруссии»
За молодого нападающего «горожанам» предлагали больше 20 млн евро, однако владелец клуба Сергей Галицкий отказался продавать игрока.
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Авто
Компания Toyota представила новый внедорожный минивэн Granace
Официальная презентация нового Toyota Granace пройдет на стенде Toyota Auto Body на 46-м Токийском автосалоне в через несколько дней.
Общество
Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star
Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Политика
Появилось видео отдыха Путина и Шойгу в тайге
СМИ опубликовали видеозапись с отдыха президента РФ Владимира Путина и главы министерства обороны России Сергея Шойгу в сибирской тайге.
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии
Поправки в законодательство, позволяющие снизить возрастную планку для получения негосударственной пенсии, приняла Госдума в первом чтении, сообщает АГН Москва.
Здоровье
Саратовским инвалидам пришлось ползти по больничной лестнице
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил решить проблему с отсутствием пандусов в железнодорожной больнице Ершова.
Происшествия
Экс-начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО
Бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Буксер найден мертвым в СИЗО города Якутска.
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
Общество
В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»
Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.
Политика
Сенаторы США обвинили Россию в помощи Трампу на выборах
На сайте комитета по разведке Сената США опубликован доклад, в котором говорится, что расследование выявило активность российских хакеров из "Агентства интернет-исследований" в 2016 году, направленную на оказание явной поддержке кандидату в президенту Дональду Трампу.
Армия и оружие
NYT: секретное спецподразделение РФ дестабилизирует Европу
Издание The New York Times сообщило о секретном российском подразделении, которое дестабилизирует обстановку в Европе уже 10 лет.
Шоу-бизнес
Сергей Жуков опубликовал обнаженное фото своей жены в день ее рождения
На снимке Регина Бурд стоит в полностью обнаженном виде, прикрывая все свои интимные места огромной шляпой.
Политика
Луценко рассказал о вмешательстве главы НАБУ в выборы в США
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что директор НАБУ Артём Сытник вмешивался в американские президентские выборы, чтобы помочь баллотирующейся в тот момент на пост главы США Хиллари Клинтон.
Армия и оружие
Хуситам достались трофеи в виде бельгийских автоматов FN F2000 саудовского спецназа Нацгвардии
В кадр попал представитель хуситского отряда, у которого в руках штурмовая винтовка FN F2000 бельгийского производства.
Происшествия
В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису
Российский теннисист и призер юношеских Олимпийских игр Михаил Бирюков был найден мертвым в московской квартире.
Общество
В Бразилии найдена бутылка с посланием от советских моряков
В августе житель Аляски с русской фамилией обнаружил бутылку, которая также содержала послание советских моряков 50-летней давности.
Экономика
Ритейлеры попросили льготы за раздачу продуктов на благотворительность
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила не взимать НДС и налог на прибыль с продуктов, у которых истекают сроки годности, если продовольственные товары были безвозмездно направлены на благотворительные цели.
Кино
Новые «Ходячие мертвецы» показали самые низкие рейтинги
Премьерная серия ленты показала самые низкие рейтинги, снизившиеся на 34% по сравнению с прошлой частью истории.