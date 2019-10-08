ФИФА установила срок дисквалификации равный восьми годам, однако позже его сократили до четырех лет. Теперь Платини может вернуться к спортивной деятельности. Специалист был на посту главы УЕФА с 2007 по 2015 год.

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Путешествия В Российском союзе туриндустрии назвали альтернативу отдыху в Турции В первую очередь вице-президент туристического союза посоветовал российским туристам обратить внимание на Кипр и соседние с ним страны — Черногорию, Хорватию, Грецию и Италию.

Происшествия В Ленинградской области три человека погибли в ДТП Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из больницы Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.

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Политика Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17 Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.