Футбол

МК-СпортМК-СпортИстекла дисквалификация бывшего президента УЕФА Платини

ФИФА установила срок дисквалификации равный восьми годам, однако позже его сократили до четырех лет. Теперь Платини может вернуться к спортивной деятельности. Специалист был на посту главы УЕФА с 2007 по 2015 год.
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Истёк срок дисквалификации бывшего президента УЕФА Платини

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Мишель Платини
Французский футболист
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