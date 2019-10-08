Футбол
МК-СпортИстекла дисквалификация бывшего президента УЕФА Платини
ФИФА установила срок дисквалификации равный восьми годам, однако позже его сократили до четырех лет. Теперь Платини может вернуться к спортивной деятельности. Специалист был на посту главы УЕФА с 2007 по 2015 год.
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Платини не собирается платить штраф по коррупционному делу до решения Европейского суда по правам человека
Спорт-Экспрессвчера в 05:57
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