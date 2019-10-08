Футбол
МК-СпортИстекла дисквалификация бывшего президента УЕФА Платини
ФИФА установила срок дисквалификации равный восьми годам, однако позже его сократили до четырех лет. Теперь Платини может вернуться к спортивной деятельности. Специалист был на посту главы УЕФА с 2007 по 2015 год.
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Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 12:22, Ашберн
Экономика
Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах
Главной целью документа стали увеличение доли и постепенный переход к рублю и лире в отношениях двух стран, создание необходимой для этого инфраструктуры финансового рынка, а также повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов.
Lenta.ru 09:27
Здоровье
Врачи назвали способы снизить давление без лекарств
Снизить давление без лекарств поможет коррекция образа жизни.
Клопс 05 октября в 06:48
Футбол
Тедеско улетел в Германию и вернется в «Спартак» в пятницу
Немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско, которого СМИ назвали главным кандидатом на пост тренера "Спартака", пока улетел в Германию.
Московский Комсомолец 07:31
Культура
В Китае запретили все серии «Южного парка»
Правительство Китая приказало удалить в подконтрольном ему сегменте интернета все серии и упоминания «Южного парка».
Секрет фирмы вчера в 12:21
Политика
Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов
Грузинская авиакомпания Georgian Airways готовит иск в Европейский суд против министерства транспорта России в связи с запретом прямых полетов из РФ, нанесшим финансовый ущерб и нарушившим права потребителей.
ТАСС 08:26
Политика
Бывшим сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд за границу
Законопроект о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) может быть рассмотрен в первом чтении 17 октября.
Ридус 11:01
Политика
Роскомнадзор подпишет соглашение о сотрудничестве с коллегами из Китая
«Предметом соглашения является сотрудничество Роскомнадзора и администрации киберпространства КНР, прежде всего в области противодействия распространению запрещенной информации», — сообщил пресс-секретарь ведомства.
Daily Storm 09:07
Игры
Star Wars Jedi: Fallen Order — Системные требования
Да пребудут с вами 32 ГБ ОЗУ До релиза экшена Star Wars Jedi: Fallen Order от студии Respawn и компании EA остается чуть более месяца.
Srnsk 08:10
Политика
Александр Калашников назначен директором ФСИН
Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 07:08
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Финансы
Евро и доллар удерживают свои позиции
Евро и доллар удерживают свои позиции Курс валют на сегодня.
Экспресс газета вчера в 23:30
Культура
В первом российском издании «Благоволительниц» Литтела были изъяты фрагменты текста
Повторному выходу романа сопутствовал скандал: выяснилось, что при первом переводе на русский язык были изъяты многие фрагменты рукописи — от отдельных предложений до целых абзацев.
Весьма 05:44
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
Общество
В Бразилии обнаружили бутылку с посланием от советских моряков
LentaChel.ru вчера в 23:56
Общество
Бари Алибасов проиграл суд против «Крота»
Пресненский суд Москвы оставил без удовлетворения иск продюсера Бари Алибасова, требовавшего взыскать 100 млн рублей с производителя средства для прочистки труб «Крот», «Ингосстраха» и гипермаркета «Ашан», где было приобретено чистящее средство, которым он отравился.
BFM.ru 12:03
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти»
В YouTube на официальном канале Adult Swim опубликован трейлер четвертого сезона популярного мультсериала «Рик и Морти».
Культуромания вчера в 03:52
Экономика
Российские автодилеры выступили против повышения ставок утильсбора
Российские автодилеры выступили против повышения ставок утилизационного сбора на автомобили.
ТАСС 07:55
Авто
Опубликованы снимки новой Kia Optima
В Сети активно распространяются фотографии автомобиля, который предложен в новом исполнении, отличающемся от предшественника.
Rusargument 00:02
Политика
Поздравления от Трампа и Зеленского Путину в Кремль не поступали
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поздравления в адрес главы РФ с днем рождения от лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Кремль пока не поступали.
Газета.Ru 08:11
Общество
Суд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова
RT на русском 08:56
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 06 октября в 08:43
Шоу-бизнес
Семак женился на бывшей супруге в Италии
Главный тренер «Зенит» Сергей Семак вновь связал себя узами брака со своей второй половинкой — Анной Семак.
Спорт-Экспресс 11:10
Политика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе
Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
Lenta.ru 06:57
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Общество
На Урале в новый состав ОНК не попали известные правозащитники
Общественная палата РФ опубликовала список новых членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).
URA.Ru 07:58
Политика
Президент Эквадора покинул столицу из-за протестов
Правительство и президент Эквадора покинули столицу страны Кито из-за массовых протестов против президента Ленина Морено, сообщает издание El Mundo.
Московский Комсомолец 09:13