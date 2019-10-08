Футбол

МК-СпортМК-СпортИстекла дисквалификация бывшего президента УЕФА Платини

ФИФА установила срок дисквалификации равный восьми годам, однако позже его сократили до четырех лет. Теперь Платини может вернуться к спортивной деятельности. Специалист был на посту главы УЕФА с 2007 по 2015 год.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дисквалификация Платини истекла. Бывший президент УЕФА может вернуться к футбольной деятельности

Sport24.ru06:28

Отбывший дисквалификацию Платини заявил о планах вернуться в футбол

РБК07:14

Мишель Платини может вернуться к футбольной деятельности

Все про Спорт ру06:57

Истёк срок дисквалификации бывшего президента УЕФА Платини

RT на русском05:53

Платини до конца не определился с планами по возвращению в футбол

РИА Новости08:02

Истекла дисквалификация Платини

Чемпионат06:03

Платини не собирается платить штраф по коррупционному делу до решения Европейского суда по правам человека

Спорт-Экспресс05:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 12:22, Ашберн
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Газета.Ru 08:39
Экономика

Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах

Главной целью документа стали увеличение доли и постепенный переход к рублю и лире в отношениях двух стран, создание необходимой для этого инфраструктуры финансового рынка, а также повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов.
Lenta.ru 09:27
Здоровье

Врачи назвали способы снизить давление без лекарств

Снизить давление без лекарств поможет коррекция образа жизни.
Клопс 05 октября в 06:48
Футбол

Тедеско улетел в Германию и вернется в «Спартак» в пятницу

Немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско, которого СМИ назвали главным кандидатом на пост тренера "Спартака", пока улетел в Германию.
Московский Комсомолец 07:31
Происшествия

Призер юношеской Олимпиады покончил с собой в Москве

Lenta.ru 11:45
Культура

В Китае запретили все серии «Южного парка»

Правительство Китая приказало удалить в подконтрольном ему сегменте интернета все серии и упоминания «Южного парка».
Секрет фирмы вчера в 12:21
Политика

Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов

Грузинская авиакомпания Georgian Airways готовит иск в Европейский суд против министерства транспорта России в связи с запретом прямых полетов из РФ, нанесшим финансовый ущерб и нарушившим права потребителей.
ТАСС 08:26
Политика

Бывшим сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд за границу

Законопроект о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) может быть рассмотрен в первом чтении 17 октября.
Ридус 11:01
Политика

Роскомнадзор подпишет соглашение о сотрудничестве с коллегами из Китая

«Предметом соглашения является сотрудничество Роскомнадзора и администрации киберпространства КНР, прежде всего в области противодействия распространению запрещенной информации», — сообщил пресс-секретарь ведомства.
Daily Storm 09:07
Игры

Star Wars Jedi: Fallen Order — Системные требования

Да пребудут с вами 32 ГБ ОЗУ До релиза экшена Star Wars Jedi: Fallen Order от студии Respawn и компании EA остается чуть более месяца.
Srnsk 08:10
Политика

Александр Калашников назначен директором ФСИН

Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 07:08
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии

Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Финансы

Евро и доллар удерживают свои позиции

Евро и доллар удерживают свои позиции Курс валют на сегодня.
Экспресс газета вчера в 23:30
Культура

В первом российском издании «Благоволительниц» Литтела были изъяты фрагменты текста

Повторному выходу романа сопутствовал скандал: выяснилось, что при первом переводе на русский язык были изъяты многие фрагменты рукописи — от отдельных предложений до целых абзацев.
Весьма 05:44
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
Общество

В Бразилии обнаружили бутылку с посланием от советских моряков

LentaChel.ru вчера в 23:56
Общество

Бари Алибасов проиграл суд против «Крота»

Пресненский суд Москвы оставил без удовлетворения иск продюсера Бари Алибасова, требовавшего взыскать 100 млн рублей с производителя средства для прочистки труб «Крот», «Ингосстраха» и гипермаркета «Ашан», где было приобретено чистящее средство, которым он отравился.
BFM.ru 12:03
Кино

Вышел трейлер четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти»

В YouTube на официальном канале Adult Swim опубликован трейлер четвертого сезона популярного мультсериала «Рик и Морти».
Культуромания вчера в 03:52
Экономика

Российские автодилеры выступили против повышения ставок утильсбора

Российские автодилеры выступили против повышения ставок утилизационного сбора на автомобили.
ТАСС 07:55
Происшествия

Американский истребитель F-16 разбился в Германии

Lenta.ru 10:31
Авто

Опубликованы снимки новой Kia Optima

В Сети активно распространяются фотографии автомобиля, который предложен в новом исполнении, отличающемся от предшественника.
Rusargument 00:02
Происшествия

Бывший начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск

Вести.Ru 09:23
Политика

Поздравления от Трампа и Зеленского Путину в Кремль не поступали

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поздравления в адрес главы РФ с днем рождения от лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Кремль пока не поступали.
Газета.Ru 08:11
Общество

Суд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова

RT на русском 08:56
Культура

Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года

Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 06 октября в 08:43
Шоу-бизнес

Семак женился на бывшей супруге в Италии

Главный тренер «Зенит» Сергей Семак вновь связал себя узами брака со своей второй половинкой — Анной Семак.
Спорт-Экспресс 11:10
Политика

В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе

Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
Lenta.ru 06:57
Транспорт

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Общество

На Урале в новый состав ОНК не попали известные правозащитники

Общественная палата РФ опубликовала список новых членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).
URA.Ru 07:58
Политика

Президент Эквадора покинул столицу из-за протестов

Правительство и президент Эквадора покинули столицу страны Кито из-за массовых протестов против президента Ленина Морено, сообщает издание El Mundo.
Московский Комсомолец 09:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мишель Платини
Французский футболист
Французский футболист, тренер и спортивный функционер. Чемпион Европы 1984 года. Лучший французский футболист XX века по версии издания «France Football». Единственный футболист, награждавшийся премией «Золотой мяч» три года подряд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное