Футбол
Sport24.ruИстекла дисквалификация экс-президента УЕФА Платини
8 октября 2019 года истек срок четырехлетней дисквалификации бывшего президента УЕФА Мишеля Платини, который теперь может возобновить футбольную деятельность.
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Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию
Общество
Из онкоцентра Блохина могут уволиться около 50 медсестер
Рыков отметил, что многие врачи также в настоящее время решают, что им делать, поскольку зарплаты медперсонала в последние месяцы составляли около 3-5 тыс. руб.
Путешествия
Россияне раскупили все путевки в Турцию в октябре
На текущий месяц российские туроператоры больше не продают путевки на курорты Турции, так как в отелях попросту больше нет мест.
Футбол
Ровно 20 лет назад Филимонов совершил ужасную ошибку в матче с Украиной
Ровно 20 лет назад, 9 октября 1999 года, в «Лужниках» состоялся матч последнего тура отбора на Евро-2000 между сборными России и Украины.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель Lada Van в 2020 году
В Сети появилась информация, что компания АвтоВАЗ собирается выпустить летом следующего года новый автомобиль под названием Van.
Экономика
Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности
Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности за 2019 год.
Политика
Президент Эквадора покинул столицу из-за протестов
Правительство и президент Эквадора покинули столицу страны Кито из-за массовых протестов против президента Ленина Морено, сообщает издание El Mundo.
Происшествия
Экс-начальник якутского рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО
Бывший начальник якутского рудника «Мир» Алексей Бурксер найден мёртвым в СИЗО.
Шоу-бизнес
Знакомые Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из больницы
Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из московской клиники.
Политика
Лукашенко заявил о желании Зеленского решить конфликт в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский хочет урегулировать конфликт на востоке страны, понимает, что надо делать, но сталкивается с сопротивлением внутренних и внешних сил.
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
Армия и оружие
Парламент Турции продлил мандат на военные операции в Сирии и Ираке
«Парламент Турции во вторник ратифицировал продление мандата на военные операции в Сирии и Ираке до 30 октября 2020 года», — пишет издание.
Единоборства
Новым соперником Усика станет Уизерспун
Американский боксер супертяжелого веса Чазз Уизерспун станет соперником украинца Александра Усика.
Общество
В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков
Студенты в Бразилии обнаружили бутылку с посланием на русском языке на побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул.
Общество
Родительский комитет «запрещает» концерт Егора Крида в Тюмени
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения
Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.
Здоровье
Елена Малышева назвала пять профессий с наибольшим риском инсульта
Елена Малышева в новом выпуске рассказала, специалисты каких профессий попадают в зону риска возникновения инсульта.
Кино
Федор Бондарчук начал снимать сериал по сценарию Паулины Андреевой
Режиссёр Фёдор Бондарчук начал снимать сериал «Псих» по сценарию, который написала его супруга Паулина Андреева.
Космос
Спутниковая система «Канопус-В» принята в эксплуатацию в «Роскосмосе»
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Экономика
Россиян предупредили о риске перебоев с поставками импортной воды
Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды.
Авто
Опубликованы снимки новой Kia Optima
В Сети активно распространяются фотографии автомобиля, который предложен в новом исполнении, отличающемся от предшественника.
Экономика
Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Общество
Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса
В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Политика
Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга»
Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования роли Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года.
Происшествия
Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле
На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Экономика
ФНС обнаружила высокий уровень теневых зарплат в России
Федеральная налоговая служба (ФНС) обнаружила существенное расхождение между официальными доходами россиян и их расходами.
Общество
В Госдуме предложили ввести новую систему возрастной маркировки
Депутаты Госдумы подготовили законопроект, по которому предлагается ввести более общую систему возрастной маркировки произведений литературы и искусства, например «для дошкольников», «для семейного просмотра» или «не рекомендовано для детей».
Армия и оружие
На Украине объяснили срыв разведения сил в Донбассе
7 октября в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что украинские власти саботируют договоренности о разведении сил в Донбассе.