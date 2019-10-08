8 октября 2019 года истек срок четырехлетней дисквалификации бывшего президента УЕФА Мишеля Платини, который теперь может возобновить футбольную деятельность.

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Общество Из онкоцентра Блохина могут уволиться около 50 медсестер Рыков отметил, что многие врачи также в настоящее время решают, что им делать, поскольку зарплаты медперсонала в последние месяцы составляли около 3-5 тыс. руб.

Путешествия Россияне раскупили все путевки в Турцию в октябре На текущий месяц российские туроператоры больше не продают путевки на курорты Турции, так как в отелях попросту больше нет мест.

Политика Президент Эквадора покинул столицу из-за протестов Правительство и президент Эквадора покинули столицу страны Кито из-за массовых протестов против президента Ленина Морено, сообщает издание El Mundo.

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Авто Опубликованы снимки новой Kia Optima В Сети активно распространяются фотографии автомобиля, который предложен в новом исполнении, отличающемся от предшественника.

Экономика Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Происшествия Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.