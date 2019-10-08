Футбол

Sport24.ruSport24.ruИстекла дисквалификация экс-президента УЕФА Платини

8 октября 2019 года истек срок четырехлетней дисквалификации бывшего президента УЕФА Мишеля Платини, который теперь может возобновить футбольную деятельность.
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Истёк срок дисквалификации бывшего президента УЕФА Платини

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Французский футболист, тренер и спортивный функционер. Чемпион Европы 1984 года. Лучший французский футболист XX века по версии издания «France Football». Единственный футболист, награждавшийся премией «Золотой мяч» три года подряд.
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