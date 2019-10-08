Футбол

ЧемпионатЧемпионатИстекла дисквалификация Платини

Бывший президент УЕФА Мишель Платини может вернуться к футбольной деятельности. Сегодня, 8 октября, истекла дисквалификация функционера, которую он получил в 2015 году. Тогда комитет ФИФА по этике отстранил его от любой деятельности, связанной с футболом, в связи с подозрениями в коррупции.
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Отбывший дисквалификацию Платини заявил о планах вернуться в футбол

РБК07:14

Истек срок дисквалификации экс-президента УЕФА Платини

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Истекла дисквалификация Платини

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Мишель Платини может вернуться к футбольной деятельности

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Французский футболист
Французский футболист, тренер и спортивный функционер. Чемпион Европы 1984 года. Лучший французский футболист XX века по версии издания «France Football». Единственный футболист, награждавшийся премией «Золотой мяч» три года подряд.
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