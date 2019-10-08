Бывший президент УЕФА Мишель Платини может вернуться к футбольной деятельности. Сегодня, 8 октября, истекла дисквалификация функционера, которую он получил в 2015 году. Тогда комитет ФИФА по этике отстранил его от любой деятельности, связанной с футболом, в связи с подозрениями в коррупции.

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