Экономика

9111.ru9111.ruИстекшие банковские карты разрешили использовать до 1 июля

Банк России разрешил использовать банковские карты с истекшим сроком до 1 июля 2020 года. Данная мера была принята в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
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ЦБ рассказал об использовании просроченных банковских карт

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