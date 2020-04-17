Банк России разрешил использовать банковские карты с истекшим сроком до 1 июля 2020 года. Данная мера была принята в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

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