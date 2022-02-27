ИзвестияИстина в стене: спрос на жилье в России подскочил на 15%За 24–27 февраля спрос на жилье вырос в среднем на 10–15% во всех крупных городах России, рассказал «Известиям» директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.ИзвестияНа фоне обострившейся геополитической ситуации россияне стали активнее покупать недвижимость.Rusbankrot.ruПо итогам прошлой недели был зафиксирован рост активности покупателей, подтвердил президент ГК «Основа» Александр Ручьев.ИзвестияДевелоперы действительно заявляют о повышении стоимости недвижимости, подтвердил директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын.ИзвестияЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияТелеканал 360°VSE42.RUПодробнее о событииНа 15% увеличился спрос на квартиры в РоссииRusbankrot.ru00:30Истина в стене: спрос на жилье в России подскочил на 15%Известия16:01Самое цитируемоеСпрос на жильё вырос на 15% на фоне роста курса рубляNews.ru00:24«Известия»: спрос на недвижимость в России вырос до 15% за неделюЯмал-Медиа21:49«Известия»: спрос на жилье в России вырос на 15% из-за геополитического кризисаТелеканал 360°21:08Спрос на жилье в РФ подскочил на 15%Online47.ru20:43В России спрос на жилье вырос на 15%RuNews24.ru22:50Показать ещёОценить19Поделиться