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Истина в стене: спрос на жилье в России подскочил на 15%

За 24–27 февраля спрос на жилье вырос в среднем на 10–15% во всех крупных городах России, рассказал «Известиям» директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
Известия
На фоне обострившейся геополитической ситуации россияне стали активнее покупать недвижимость.
Rusbankrot.ru
По итогам прошлой недели был зафиксирован рост активности покупателей, подтвердил президент ГК «Основа» Александр Ручьев.
Известия
Девелоперы действительно заявляют о повышении стоимости недвижимости, подтвердил директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын.
Известия

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На 15% увеличился спрос на квартиры в России
Rusbankrot.ru00:30
Истина в стене: спрос на жилье в России подскочил на 15%
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