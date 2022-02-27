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Истина в стене: спрос на жилье в России подскочил на 15%

За 24–27 февраля спрос на жилье вырос в среднем на 10–15% во всех крупных городах России, рассказал «Известиям» директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
Известия
По итогам прошлой недели был зафиксирован рост активности покупателей, подтвердил президент ГК «Основа» Александр Ручьев.
Известия
Спрос на жилье в крупных городах вырос на 10-15%, несмотря на рост стоимости некоторых объектов на 2-5% в связи обострением геополитической ситуации и подорожанием строительных материалов до 30%.
Телеканал 360°
Девелоперы действительно заявляют о повышении стоимости недвижимости, подтвердил директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын.
Известия

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В России спрос на жилье вырос на 15%
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