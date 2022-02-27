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Истина в стене: спрос на жилье в России подскочил на 15%

За 24–27 февраля спрос на жилье вырос в среднем на 10–15% во всех крупных городах России, рассказал «Известиям» директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
Известия
Спрос на жилье в крупных городах вырос на 10-15%, несмотря на рост стоимости некоторых объектов на 2-5% в связи обострением геополитической ситуации и подорожанием строительных материалов до 30%.
Телеканал 360°
Многие клиенты хотят приобрести недвижимость, чтобы сохранить сбережения, отметил Ильдар Хусаинов.
Известия
Девелоперы действительно заявляют о повышении стоимости недвижимости, подтвердил директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын.
Известия

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Истина в стене: спрос на жилье в России подскочил на 15%
Известия16:01
СМИ: Спрос на жилье в России поднялся на 15%
Общественная служба новостей21:29
«Известия»: спрос на жилье в России вырос на 15% из-за геополитического кризиса
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«Известия»: спрос на недвижимость в России вырос до 15% за неделю
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