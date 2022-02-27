ИзвестияИстина в стене: спрос на жилье в России подскочил на 15%За 24–27 февраля спрос на жилье вырос в среднем на 10–15% во всех крупных городах России, рассказал «Известиям» директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.ИзвестияСпрос на жилье в крупных городах вырос на 10-15%, несмотря на рост стоимости некоторых объектов на 2-5% в связи обострением геополитической ситуации и подорожанием строительных материалов до 30%.Телеканал 360°Многие клиенты хотят приобрести недвижимость, чтобы сохранить сбережения, отметил Ильдар Хусаинов.ИзвестияДевелоперы действительно заявляют о повышении стоимости недвижимости, подтвердил директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын.ИзвестияЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияТелеканал 360°Подробнее о событииИстина в стене: спрос на жилье в России подскочил на 15%Известия16:01СМИ: Спрос на жилье в России поднялся на 15%Общественная служба новостей21:29«Известия»: спрос на жилье в России вырос на 15% из-за геополитического кризисаТелеканал 360°21:08Спрос на жилье в РФ подскочил на 15%Online47.ru20:43«Известия»: спрос на недвижимость в России вырос до 15% за неделюЯмал-Медиа21:49Показать ещёОценить7Поделиться