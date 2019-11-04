Футбол

Газета.RuГазета.RuГоловин попал в шорт-лист «ПСЖ»

По информации источника, Головин не находится в шорт-листе на верхних строчках, но руководство столичного клуба продолжает активные наблюдения за прогрессом 23-летнего футболиста. Напомним, что россиянин перешел в "Монако" летом 2018 года. В нынешнем сезоне Головин провел 11 матчей.
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Головин входит в сферу интересов «ПСЖ»

Sport24.ru06:27

«ПСЖ» интересуется Головиным (Sport24)

Sports.ru06:41

СМИ: «ПСЖ» может приобрести Головина

Матч ТВ06:40

СМИ: «ПСЖ» может приобрести Головина

Sportbox.RU06:40

Источник: Головин вошёл в сферу интересов ПСЖ

RT на русском06:58

Головин попал в шорт-лист «ПСЖ»

Газета.Ru07:09

Sport24: «ПСЖ» заинтересовался Головиным

Бомбардир.ру06:39
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Музыка

Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards

Газета.Ru вчера в 21:13
Политика

В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском

Разведение сил в Петровском в понедельник не состоялось из-за нарушений режима тишины, оно возможно только после семи дней соблюдения перемирия, заявил в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге.
РИА Новости 06:43
Политика

Украина потребовала от России вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста с требованием отдать корабли Военно-морских сил (ВМС) республики, задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе.
Lenta.ru 06:44
Политика

Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

Председатель правительства РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия 1" заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно.
Газета.Ru вчера в 11:43
Общество

К приставам подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн руб

В Оренбургской области подали рекордный по сумме иск о компенсации морального вреда, пишет ТАСС. Сумма иска составила 100 трлн руб.
РБК 05:18
Происшествия

В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве

В Забайкалье правоохранители задержали четвертого подозреваемого по делу об изнасиловании и убийстве - это 15-летний школьник.
Газета.Ru 05:26
Общество

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

В ходе церемонии, приуроченной к Дню народного единства, президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
Lenta.ru 06:15
Общество

В Москве проходят два «Русских марша»

В Люблино в День народного единства, 4 ноября, проходит «Русский марш».
Коммерсантъ 06:06
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Авто

В каких российских регионах чаще всего покупают новые автомобили

Аналитики агентства «Автостат» составили рейтинг регионов России по количеству покупаемых новых легковых автомобилей.
Smolnarod.ru вчера в 10:19
Шоу-бизнес

Сын Эвелины Бледанс ушел от нее из отеля в Эмиратах

Эвелина не сразу поняла этот звонок, но потом, увидев, что кровать Семечки пуста, побежала вниз.
Bimru.ru 02 ноября в 13:29
Политика

Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США

ТАСС 01:33
Авто

Назвали сроки премьеры возрождённого внедорожника Ford Bronco

Новый внедорожник от компании Ford, для которого возродят название Bronco, приобретёт рамную конструкцию и неразрезные мосты.
Тарантас Ньюс 01 ноября в 11:02
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Происшествия

В Кузбассе застрелили экс-мэра Киселёвска

Красная весна 31 октября в 22:01
Единоборства

Боксер Альварес откажется от титула чемпиона, которым владел Ковалев

Пятый канал вчера в 11:18
Автоспорт

Стюарды «Гран-при США» объяснили решение оштрафовать Квята

Пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА) опубликовала документ, содержащий решение стюардов «Гран-при США», которые разобрали столкновение пилота «Торо Россо» Даниила Квята и гонщика «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса на финальном круге гонки.
Спорт-Экспресс вчера в 18:17
Происшествия

В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Технологии

В отношениях США и Huawei ожидается «потепление»

По словам министра торговли США Уилбура Росса, китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies, который в настоящее время находится в черном списке США, вскоре сможет возобновить закупки американских технологий, сообщает ЕНВ.
Ежедневные Новости Владивостока 05:41
Армия и оружие

В ФРГ заявили, что урегулирование в Сирии не должно ограничиваться действиями РФ и Турции

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.
ТАСС 06:43
Политика

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Космос

Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород

Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.
N+1 31 октября в 19:02
Наука

Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией

Комсомольская правда 02 ноября в 16:35
Политика

Украинские военные жалуются на качество питания в армии

Военнослужащий вооруженных сил Украины Александр Гром сообщил на своей странице в Facebook о плохом качестве питания в некоторых частях армии страны.
Газета.Ru 02:54
Фигурное катание

Алина Загитова: хочу совершить прыжок с парашютом

ТАСС Спорт 00:00
Происшествия

В Ереване загорелся ангар российской авиабазы

Крыша ангара горит в ереванском аэродроме "Эребуни", где дислоцирована одноименная российская авиабаза, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС Армении.
РИА Новости 07:03
Футбол

Сегодня молодежные «Крылья Советов» сыграют с молодежным «Рубином»

Сегодня, 3 ноября состоится 15 тур молодёжного Первенства России U-19 Сыграют команды "Крылья Советов-м" - "Рубин-м" 13:00, стадион "Металлург", основное поле.
НИА Самара вчера в 01:49
Футбол

Балотелли поблагодарил за поддержку в расистском скандале

Газета.Ru вчера в 19:28
Общество

Главу McDonald’s уволили из-за романа с сотрудницей

Корпорация McDonald's уволила исполнительного директора Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц, говорится в сообщении корпорации.
Коммерсантъ вчера в 23:10
Музыка

Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»

Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru 01 ноября в 16:14
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