Энергетика
ТАССИсточник: ОПЕК+ обсуждает сохранение майской квоты по сокращению добычи до конца года
Страны ОПЕК+ всерьез обсуждают сохранение максимальной квоты по сокращению добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки, вероятный срок - до конца 2020 года, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах.
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Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета 02:33
Общество
Ракетоносец Ту-22М3М испытали в сверхзвуковом режиме
Москва, 27 мая 2020, 09:43 — REGNUM Четвёртый испытательный полёт второго образца глубокомодернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М сопровождался выходом на сверхзвук.
REGNUM 02:43
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге школьницу нашли живой
Пропавшая 26 мая в Екатеринбурге школьница найдена живой.
ТАСС 05:11
Здоровье
Ольга Богданова стала главврачом Омской гинекологической больницы
По словам министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой, назначившей своего бывшего зама на новую должность, Ольга Богданова имеет большой опыт практической работы.
Омскрегион 02:57
Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
Вести.Ru 04:32
Происшествия
В Сочи скончался пациент с коронавирусом
Сочи, Краснодарский край, 27 мая 2020, 11:26 — REGNUM 74-летний житель Сочи с подтверждённым заражением коронавирусом скончался в Краснодарском крае, сообщили 27 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:26
Общество
В РФ за сутки выявили 8915 случаев заражения коронавирусом
Москва, 26 мая 2020, 10:44 — REGNUM За последние сутки в России выявлено 8915 случаев заражения короанвирусом.
REGNUM вчера в 03:44
Политика
Путин назначил парад Победы на 24 июня
Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу начать подготовку к военному параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, который должен состояться 24 июня — в день исторического парада победителей, прошедшего в 1945 году.
RT на русском вчера в 10:31
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.
РИА Новости вчера в 12:01
Общество
Число безработных в России за апрель выросло на 800 тысяч
В апреле по оценке Росстата число безработных в стране выросло на 800 тысяч и составило 4,3 миллиона человек.
Компания вчера в 15:53
Происшествия
Студентка из Гвинеи скончалась в общежитии Екатеринбурга
Студентка из Гвинеи умерла в общежитии Уральского федерального университета в Екатеринбурге, сообщили РБК в пресс-службе вуза.
РБК 04:35
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Шоу-бизнес
Бузову заподозрили в связи с экс-депутатом Госдумы
У Ольги Бузовой в начале 2000-х годов с большой долей вероятности был роман с экс-депутатом Государственной думы РФ Алексеем Митрофановым, сообщает «Комсомольская правда».
Рамблер 02:06
Происшествия
Пятеро сотрудников администрации Калининграда заболели коронавирусом
У пятерых сотрудников администрации Калининграда подтвердился коронавирус.
Клопс 05:05
Общество
Аэропорт Внуково начал выход из режима ограничений
«Международный аэропорт Внуково при взаимодействии с государственными структурами реализует комплекс мероприятий, направленных на поэтапный выход из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Известия 02:45
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму наличных долларов
Банки России из-за огромного числа вкладчиков в марте ввезли в страну 4,95 млрд долларов и 1,13 млрд евро наличными.
АБН вчера в 02:15
Космос
Спутниковый Интернет Starlink поступит на военную службу
Условия контракта предполагают, что стороны протестируют Starlink для нужд военных и проведут оценку стоимости переориентации армейских систем связи на спутники на низкой околоземной орбите.
3DNews 02:30
Авто
АвтоВАЗ тестирует обновленный Lada Largus в Тольятти
Обновленный LADA Largus, опытная партия которого должна была сойти с конвейера еще в феврале, активно тестируется в Тольятти.
Автоновости дня 03:05
Баскетбол
Исполком РФБ принял решение не определять чемпиона России
Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что исполком организации принял решение не определять чемпиона страны в сезоне-2019/2020.
Газета.Ru 05:21
Шоу-бизнес
Избранница Жигунова прокомментировала свое сходство с Заворотнюк
Многие считают, что Жигунов некрасиво поступил с супругой, которая уже простила ему даже роман с Заворотнюк.
WomanHit.ru 04:23
Шоу-бизнес
Победительницей «Холостяка» стала Барбара Пино
Шоу Холостяк на ТНТ подошло к концу. Его победительницей стала Барбара Пино. Финал шоу состоялся в воскресенье, 24 мая.
iReactor 24 мая в 09:26
Политика
Грузия не намерена возвращаться к Договору по открытому небу
Тбилиси, 27 мая 2020, 12:23 — REGNUM Грузия не намерена возвращаться к участию в Договоре по открытому небу.
REGNUM 05:23
Экономика
Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
С 1 августа накопительные пенсии увеличат на 9,13%. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России во вторник, 26 мая.
Известия вчера в 10:47
Армия и оружие
США обвинили РФ в переброске авиации в Ливию
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что информация о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствует действительности, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 02:04
Авто
В РФ подорожали автомобили с пробегом
Например, трехлетняя LADA Granta, средний ценник которой по итогам четырех месяцев 2020 года почти не изменился (346 600 руб.), в Уфе подорожала на 14% – с 292 200 рублей в январе до 333 700 в апреле.
Автоновости дня вчера в 10:04
Игры
Игру The Last of Us: Part II запретили на Ближнем Востоке
Геймеры с Ближнего Востока, судя по всему, не смогут поиграть в The Last of Us: Part II, международный релиз которой на PlayStation 4 состоится 19 июня.
Экономика сегодня вчера в 09:01
Общество
Биолог рекомендовала не стремиться скорее переболеть коронавирусом
Доктор биологических наук Анча Баранова рекомендует не торопиться со скорейшим заболеванием коронавирусом, чтобы как можно скорее получить антитела.
МедиаПоток 01:44
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
Bookmaker-ratings.ru 25 мая в 15:21
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 25-летней иркутянки
42-летнего жителя Иркутска задержали по подозрению в убийстве 25-летней иркутянки, пропавшей 23 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ИркСиб 05:21