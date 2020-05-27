Страны ОПЕК+ всерьез обсуждают сохранение максимальной квоты по сокращению добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки, вероятный срок - до конца 2020 года, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах.

Источник: ОПЕК+ обсуждает сохранение майской квоты по сокращению добычи до конца года

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