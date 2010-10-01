Коронавирус
Евро-футбол.руИсточник: Пауло Дибала заразился коронавирусом
Имена заразившихся становятся всё громче. По сообщениям венесуэльского издания El Nacional очередной случай выявлен в туринском «Ювентусе». Следом за защитником Даниэлем Ругани, который уже отправил команду на карантин, положительный тест на коронавирус сдал один из лидеров команды – Пауло Дибала.
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Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
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Владимир Путин присвоил Пелагее звание Заслуженной артистки РФ
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