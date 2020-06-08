Центр Хруничева, который входит в "Роскосмос", возобновляет производство легких конверсионных ракет "Рокот" на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ), рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

с чего всё началось

Программу завершили пуском 27 декабря 2019 года. Тогда эта ракета вывела на орбиту спутники связи "Гонец-М". Как сообщалось ранее из материалов Центра Хруничева, имеющихся в распоряжении РИА Новости, общая стоимость работ по созданию ракеты "Рокот-2" составит 3,4 миллиарда рублей.

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