Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъ«РИА Новости»: Россия возобновит изготовление ракет «Рокот» без Украины

Центр Хруничева (входит в «Роскосмос») возобновит программу производства легких конверсионных ракет «Рокот», рассказал «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли. «Подписан контракт между Минобороны и Центром Хруничева по возобновлению программы»,— сказал собеседник агентства.
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с чего всё началось

Источник: Россия возобновляет изготовление ракет «Рокот» без Украины

Центр Хруничева, который входит в "Роскосмос", возобновляет производство легких конверсионных ракет "Рокот" на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ), рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новостивчера в 20:06

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«РИА Новости»: Россия возобновит изготовление ракет «Рокот» без Украины

Коммерсантъвчера в 23:42

Россия создаст новые ракеты без помощи Украины

URA.Ruвчера в 23:18

Источник: Россия возобновляет изготовление ракет «Рокот» без Украины

РИА Новостивчера в 20:06

СМИ: РФ восстанавливает изготовление ракет «Рокот» без Украины

REGNUMвчера в 21:05

Стало известно о контракте на производство ракет «Рокот» без Украины

Взгляд.рувчера в 20:31

СМИ: Россия возобновляет производство ракет «Рокот» без Украины

RT на русскомвчера в 20:28

Россия без участия Украины возобновляет производство ракет «Рокот»

Эхо Москвывчера в 21:12
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 00:31, Ашберн
Общество

Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены

Петербургский дневник 05 июня в 08:21
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Здоровье

Двенадцать новых случаев заболевания коронавирусом выявили на Сахалине

Двенадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Сахалинской области.
АСТВ вчера в 23:24
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Энергетика

«Газпром» объявил о закупке труб большого диаметра на 100 млрд рублей

Москва, 7 июня 2020, 13:55 — REGNUM Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест» объявило о крупнейшей в истории государственной корпорации «Газпром» закупке труб большого диаметра (ТБД) — одним лотом сразу на сотни миллиардов рублей.
REGNUM вчера в 06:55
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Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Niva

Как ранее сообщали «Автоновости дня», до 2028 года «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому относится LADA Granta.
Автоновости дня 05 июня в 12:03
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Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru вчера в 15:38
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Армия и оружие

Танки Abrams ВС Египта вторглись в Ливию и идут на помощь Хафтару

Российский Диалог вчера в 14:17
Футбол

АЕК под руководством Карреры сыграл вничью с «Панатинаикосом»

В следующем туре АЕК в гостях сыграет против ОФИ, а Панатинаикос на своем поле встретится с ПАОКом.
Советский спорт вчера в 16:36
Общество

Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем

Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.
Lenta.ru вчера в 10:05
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Происшествия

Мирные акции протеста в Брюсселе переросли в беспорядки

Интерфакс вчера в 14:02
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Общество

Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США

Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн.
RT на русском вчера в 21:41
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Общество

В Курганской области выявили двенадцать новых случаев коронавируса

В Курганской области выявили двенадцать новых случаев коронавируса.
Уральский меридиан 05 июня в 04:11
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Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
1,1K
Политика

Военные приступили к развёртыванию полевого госпиталя в Чите

RT на русском 05 июня в 22:41
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Культура

Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди

В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди.
Piter.tv вчера в 07:24
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Экология

В Росприродназоре оценили риски повторения аварии в Норильске

Задача Росприроднадзора — не допустить повторения авария, которая случилась 29 мая на ТЭЦ-3 «дочки» «Норильского никеля» Норильской-Таймырской энергетической компании (НТЭК), когда из одного из резервуаров пролилось более 21 тыс. т дизельного топлива.
РБК 00:25
Политика

На сайт голосования по Конституции внесены изменения

На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация об ограничениях сроков президента России Владимира Путина.
RT на русском вчера в 23:36
2,7K
Происшествия

Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
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Шоу-бизнес

Плющенко, Рудковская и Гном Гномыч станцевали под модный трек

На видеозаписи семейство двукратного олимпийского чемпиона исполняет модный танец в солнцезащитных очках под популярный в интернете трек Banana (DJ FLe — Minisiren Remix) в исполнении Conkarah и Shaggy.
РИА Новости 06 июня в 13:59
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Космос

Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения

HotGeo вчера в 06:01
Общество

СМИ узнали о законопроекте о минимальной почасовой зарплате в России

Депутаты Госдумы от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении с 1 января 2021 года почасовой оплаты труда.
РБК 00:22
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Религия

Что нельзя делать в Духов день и почему запрещены работы на земле

Наши предки не работали в Духов день на земле и угадывали погоду на лето День Святого Духа отмечают православные христиане в 2020 году 8 июня.
АМИТЕЛ вчера в 19:15
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Общество

В Новосибирской области открываются непродовольственные магазины

Новосибирск, 8 июня 2020, 07:15 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 8 июня, сообщил о плановом смягчении ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.
REGNUM 00:15
1
Происшествия

Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Вести.Ru вчера в 23:15
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Гаджеты

В сети появились первые фотографии видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080

В сети были опубликованы первые фотографии видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080. Их разместили на китайском форуме ChipHell.
CyberSport.ru 06 июня в 12:38
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Энергетика

Стоимость барреля Brent впервые с начала марта превысила $43

Стоимость барреля Brent на бирже в Лондоне впервые с 6 марта превысила отметку в $43.
РБК вчера в 20:05
2
Футбол

Егор Сорокин: Не жалею, что отказал «Зениту»

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин рассказал, почему отказался переходить в «Зенит» из «Рубина» зимой 2019 года.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 06:40
Здоровье

Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения COVID-19

Минздрав зарегистрировал новый лекарственный препарат для лечения осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 06 июня в 06:26
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Происшествия

В Новосибирской области скончалась ещё одна пациентка с коронавирусом

REGNUM 00:23
2
Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты

По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
Lenta.ru 00:16
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Здоровье

Коронавирус в Кемеровской области: актуальная информация на 8 июня

В Кемеровской области, по данным на 8 июня 2020 года, зарегистрировано 786 случаев заражения коронавирусом.
Газета Кемерова 00:11
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Жидкостная трёхступенчатая ракета-носитель лёгкого класса, спроектированная в ГКНПЦ имени Хруничева на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ. Первый запуск по суборбитальной траектории состоялся 20 ноября 1990 года.
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