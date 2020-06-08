Центр Хруничева, который входит в "Роскосмос", возобновляет производство легких конверсионных ракет "Рокот" на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ), рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

с чего всё началось

Центр Хруничева (входит в «Роскосмос») возобновит программу производства легких конверсионных ракет «Рокот», рассказал «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли. «Подписан контракт между Минобороны и Центром Хруничева по возобновлению программы»,— сказал собеседник агентства.

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