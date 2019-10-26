Футбол

RT на русскомRT на русскомИсточник: «Спартак» интересуется экс-игроком «Ахмата» Жабой

Как сообщает Sport24.gr, «Спартак» интересуется форвардом клуба ПАОК Лео Жабой. По информации источника, трансфер 21-летнего бразильца может обойтись москвичам в €12 млн. Жаба уже выступал в РПЛ за «Ахмат».
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Жаба может перейти в «Спартак»

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