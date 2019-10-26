Как сообщает Sport24.gr, «Спартак» интересуется форвардом клуба ПАОК Лео Жабой. По информации источника, трансфер 21-летнего бразильца может обойтись москвичам в €12 млн. Жаба уже выступал в РПЛ за «Ахмат».

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Происшествия Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.

Происшествия В Чечне задержали участника перестрелки в Ростовской области Чеченское МВД сообщило о задержании одного из участников перестрелки на ростовском хуторе Чернозубовка, где 22 октября погибли пять человек.