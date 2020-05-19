Коронавирус
Российская газетаИсточник: У трех футболистов «Динамо» выявлен коронавирус
Коронавирус выявлен еще у троих футболистов РПЛ. Все они являются игроками московского "Динамо". Об этом сообщил комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян.
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Происшествия
В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину
Мужчина, который устроил стрельбу из охолощённого оружия на улице Малышева в Москве, задержан.
RT на русском 14:24
Наука
Предсказан катастрофичный уровень смертности от коронавируса
Специалисты выяснили, что уровень смертности в США среди людей, больных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания, составляет 1,3 процента, тогда как аналогичный показатель для сезонного гриппа равен 0,1 процента.
Lenta.ru 17:10
Происшествия
В Костромской области нашли мертвым московского профессора
Прокуратура Костромской области возбудила уголовное дело по факту убийства мужчины, тело которого обнаружено в русле одной из местных рек.
Вести.Ru 12:47
Общество
В Минтруде предсказали увеличение числа безработных в полтора раза
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков предрек увеличение числа безработных в полтора раза.
Lenta.ru 16:20
Армия и оружие
Балтийский флот получит шесть ракетных кораблей «Каракурт»
Балтийский флот в скором времени получит шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 ("Каракурт").
Газета.Ru вчера в 18:59
Общество
Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал в инстаграме о состоянии своего тренера и отца Абдулманапа Нурмагомедова, которого на днях госпитализировали в одну из московских клиник с двусторонней пневмонией.
РИА Новости 16:09
Кино
Warner перезапустит трилогию «Темный рыцарь» в Гонконге и на Тайване
Студия Warner Bros. покажет трилогию Кристофера Нолана о Бэтмене в кинотеатрах Гонкога и Тайваня в преддверии премьеры блокбастера "Довод".
Газета.Ru 11:12
Общество
Котяков рассказал о числе обращений за выплатами на детей
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью программе «Познер» на Первом канале рассказал о числе обращений за выплатами на детей от трёх до 16 лет.
RT на русском 17:39
Общество
Минсельхоз поддержал допуск продукции с ГМО в Россию
Минсельхоз РФ не поддержал предложение приостановить действие постановления кабмина, упрощающего доступ на рынок России генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных.
News.ru 03:03
Финансы
Россия в три раза снизила вложения в гособлигации США
Россия сократила вложения в государственные облигации США более чем в три раза.
BFM.ru 16 мая в 04:22
Политика
США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ
«В ответ на запрос президента Владимира Путина о предоставлении помощи президент Дональд Трамп предложил пожертвовать и доставить российскому народу 200 аппаратов ИВЛ», — приводит ТАСС слова высокопоставленного представителя вашингтонской аминистрации.
REGNUM 14:59
Общество
Геймерам вернут деньги, если купленная игра подешевеет
Российская газета 10:52
Музыка
Клип Little big попал в десятку самых просматриваемых видео в мире
Последний трек «Hypnodancer», где участники группы в шутку предстают мошенниками в казино, за десять дней собрал больше 33 миллионов просмотров и 1,4 миллиона лайков в YouTube.
Союзное Вече 09:37
Общество
Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет
Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
Общество
«Газпром» начал проектные работы по газопроводу «Сила Сибири – 2»
«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по газопроводу «Сила Сибири – 2», сообщил журналистам глава газового холдинга Алексей Миллер.
Rambler News Service 10:07
Авто
Назвали самые продаваемые авто в России во время кризиса
На днях специалисты назвали самые продаваемые автомобили на момент кризиса в России.
32CARS.ru 16:01
Киберспорт
Valve начала рассылку приглашений в закрытый бета-тест Artifact 2.0
Valve объявила о начале выдачи приглашений в закрытый бета-тест Artifact 2.0.
CyberSport.ru 16:44
Общество
В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом
Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе.
РИА Новости 14:14
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 02:39
Гаджеты
GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 выйдут осенью
Некоторое время назад, буквально пару дней, компания NVIDIA официально представила архитектуру Ampere, которая обладает целым рядом преимуществ и новшеств.
Megaobzor.com 08:52
Общество
Петербуржцам запрещено прощание с покойными
Исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза предписала санврач Наталья Башкетова предписала.
Piter.tv 16:02
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru 17:01
Происшествия
Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец
Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
Северпост 15:12
Футбол
Анатолий Мещеряков: из «Локомотива» уйдут восемь футболистов
Председатель Совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Мещеряков сообщил, что вслед за Юрием Семиным стан "железнодорожников" покинут сразу восемь игроков.
Вести.Ru вчера в 04:15
Политика
Владимир Путин обратился к жителям Дагестана
Сегодня Президент России Владимир Путин в ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи с руководством и представителями общественности Дагестана обсудил эпидемиологическую обстановку в регионе.
Нур 09:06
Экономика
Чубайс оценил уровень бедности россиян в кризис
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что правительство РФ предпринимает правильные шаги по поддержке населения и бизнеса в кризис, однако не исключает, что количество бедных может резко увеличится.
URA.Ru 15:27
Здоровье
Новый госпиталь для пациентов с коронавирусом откроют на Камчатке
Многопрофильный госпиталь на 150 мест для пациентов с коронавирусной инфекцией откроется на этой неделе в краевой больнице, это поможет решить вопрос с нехваткой коек, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края.
РИА Новости 06:55