Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаИсточник: У трех футболистов «Динамо» выявлен коронавирус

Коронавирус выявлен еще у троих футболистов РПЛ. Все они являются игроками московского "Динамо". Об этом сообщил комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян.
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У футболистов «Динамо», у которых обнаружен коронавирус, болезнь протекает бессимптомно

Sport.ru18:14

У трех футболистов «Динамо» выявлен коронавирус (Нобель Арустамян)

Sports.ru16:35

Источник: у трёх футболистов «Динамо» выявлен коронавирус

Чемпионат16:43

Три футболиста «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус

Metaratings16:40

У троих футболистов «Динамо» выявили коронавирус

Sport24.ru16:38

Нобель Арустамян: «Три футболиста „Динамо“ сдали положительный тест на коронавирус»

Матч ТВ16:43

Стало известно состояние здоровья футболистов «Динамо», зараженных коронавирусом. Также болеет один из медиков

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