Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара вошла в Сирт, под контроль взят морской порт города, об этом РИА Новости сообщил источник в ЛНА.

Происшествия Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.

Общество В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.

Общество Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.

Хоккей Третьяк прокомментировал путаницу с трансляцией финала МЧМ Прямая трансляция встречи велась на одном из российских телеканалов, а в это же время другой канал показывал запись финала 2011 года, где россияне нанесли поражение канадцам и стали чемпионами.

Общество Telegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON Накануне Telegram опубликовал правила криптовалютного кошелька Grams, где сообщил, что проводимые транзакции будут проверяться и записываться в блокчейне, при этом Telegram не будет контролировать блокчейн-платформу TON и поэтому не сможет гарантировать подтверждение транзакций.

Происшествия В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.

Армия и оружие Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани — WP Госсекретарь США Майк Помпео на протяжении нескольких месяцев уговаривал президента Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 6 января сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

Спорт Канделаки прокомментировала трансляцию финала МЧМ-2011, запутавшую зрителей Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Telegram-канале ответила ни критику в адрес телеканала за то, что тот якобы запутал любителей хоккея, показав повтор финала МЧМ-2011 одновременно с финалом 2020 года, который транслировался на Первом канале, хотя изначально планировался к показу на «Матч ТВ».

Происшествия В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки "По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.

Космос Быстрые радиовсплески магнитаров и пульсаров могут быть периодическими Нейтронные звезды типа пульсаров и магнитаров являются источником коротких периодических радиосигналов, которые возникают из-за выброса большого количества энергии, установлено в серии работ канадской коллаборации астрономов CHIME в течение 2019 года, 5 января сообщает портал «Lenta.ru».

Политика Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 15 января Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию РФ 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж", говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Наука Разработана вакцина против болезни Альцгеймера Американские и австралийские ученые разработали вакцину, которая может стать эффективным средством профилактики болезни Альцгеймера.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал о самых опасных блюдах в ресторанах Наиболее опасными с точки зрения возникновения инфекции признаны: «многокомпонентные салаты (в первую очередь с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень».

Происшествия Австралия подсчитывает ущерб от лесных пожаров Австралия подсчитывает катастрофический ущерб от пожаров. Пламя уничтожило уже более шести миллионов гектаров леса.