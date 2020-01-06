Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиИсточник: армия Хафтара вошла в город Сирт

Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара вошла в Сирт, под контроль взят морской порт города, об этом РИА Новости сообщил источник в ЛНА.
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Источник: армия Хафтара вошла в город Сирт

РИА Новости10:44

СМИ: Ливийская национальная армия взяла под контроль очередной район города Сирт

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Вести.Ru10:57

Армия Хафтара вошла в Сирт и завладела морским портом

Взгляд.ру10:59

ЛНА под командованием Хафтара взяла город Сирт

Народные новости10:47
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