Армия и оружие
РИА НовостиИсточник: армия Хафтара вошла в город Сирт
Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара вошла в Сирт, под контроль взят морской порт города, об этом РИА Новости сообщил источник в ЛНА.
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Технологии
В мессенджере WhatsApp обнаружили «новогодний вирус»
Многие становятся жертвами хакеров, особенно с учетом широкой аудитории WhatsApp.
Происшествия
В Подмосковье убит сотрудник «дочки» «Роскосмоса»
В Московской области убит Сергей Хайкин — сотрудник корпорации ВНИИЭМ.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Политика
Трамп заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп в написал в своем Twitter, что у Ирана не будет ядерного оружия.
Общество
В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Хоккей
Третьяк прокомментировал путаницу с трансляцией финала МЧМ
Прямая трансляция встречи велась на одном из российских телеканалов, а в это же время другой канал показывал запись финала 2011 года, где россияне нанесли поражение канадцам и стали чемпионами.
Общество
Telegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON
Накануне Telegram опубликовал правила криптовалютного кошелька Grams, где сообщил, что проводимые транзакции будут проверяться и записываться в блокчейне, при этом Telegram не будет контролировать блокчейн-платформу TON и поэтому не сможет гарантировать подтверждение транзакций.
Происшествия
В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции
Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Армия и оружие
Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани — WP
Госсекретарь США Майк Помпео на протяжении нескольких месяцев уговаривал президента Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 6 января сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.
Спорт
Канделаки прокомментировала трансляцию финала МЧМ-2011, запутавшую зрителей
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Telegram-канале ответила ни критику в адрес телеканала за то, что тот якобы запутал любителей хоккея, показав повтор финала МЧМ-2011 одновременно с финалом 2020 года, который транслировался на Первом канале, хотя изначально планировался к показу на «Матч ТВ».
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.
Космос
Быстрые радиовсплески магнитаров и пульсаров могут быть периодическими
Нейтронные звезды типа пульсаров и магнитаров являются источником коротких периодических радиосигналов, которые возникают из-за выброса большого количества энергии, установлено в серии работ канадской коллаборации астрономов CHIME в течение 2019 года, 5 января сообщает портал «Lenta.ru».
Происшествия
В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с двумя машинами
Пострадали еще три человека, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 15 января
Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию РФ 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж", говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Наука
Разработана вакцина против болезни Альцгеймера
Американские и австралийские ученые разработали вакцину, которая может стать эффективным средством профилактики болезни Альцгеймера.
Технологии
Уборщик продемонстрировал первые фото Sony PlayStation 5
В интернете появились первые изображения приставки Sony PlayStation 5. Опубликовал их уборщик, предположительно, фирмы Ubisoft.
Хоккей
Хет-трик Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» победить ЦСКА
Главным героем матча стал форвард уфимцев Теэму Хартикайнен. Финский хоккеист уже в первом периоде оформил хет-трик.
Религия
Екатерина Одинцова поздравила православных с Рождеством
Общество
Сотрудники McDonald’s могут лишиться корпоративов
Политика
Иран пообещал США «второй Вьетнам» из-за убийства Сулеймани
Иран пообещал Соединенным Штатам «второй Вьетнам» в том случае, если Вашингтон не выведет свои войска с Ближнего Востока.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о самых опасных блюдах в ресторанах
Наиболее опасными с точки зрения возникновения инфекции признаны: «многокомпонентные салаты (в первую очередь с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень».
Происшествия
Австралия подсчитывает ущерб от лесных пожаров
Австралия подсчитывает катастрофический ущерб от пожаров. Пламя уничтожило уже более шести миллионов гектаров леса.
Общество
В Челябинске из-за НМУ провели экстренное совещание
В связи со смогом в областном министерстве экологии провели экстренное совещании, на которое пригласили представителей промышленных предприятий.