Поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции закончился неудачей из-за отказа американского анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте, сообщило НАСА.

с чего всё началось

Экипажу МКС не удалось найти источник бензола на станции, поэтому был возобновлён воздухообмен между российским и американским сегментами станции.

Источник бензола на МКС не нашли из-за поломки прибора

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