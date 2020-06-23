Общество
Популярная механикаИсточник бензола на МКС не нашли из-за поломки прибора
Экипажу МКС не удалось найти источник бензола на станции, поэтому был возобновлён воздухообмен между российским и американским сегментами станции.
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с чего всё началось
Поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции закончился неудачей из-за отказа американского анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте, сообщило НАСА.РИА Новостивчера в 17:24
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Сегменты МКС разделили для поиска токсичного вещества в воздухе станции
ИА Красная Весна19 июня в 20:00
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 03:25, Ашберн
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
RT на русском вчера в 11:53
Футбол
Строительство инфраструктуры к ЧМ-2022 почти завершено
Строительство инфраструктуры к чемпионату мира по футболу - 2022 в Катаре практически завершено, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:05
Гаджеты
Обновление EMUI 10.1 выходит для смартфонов Huawei в России
В России стартовало распространение большого обновления оболочки EMUI 10.1 от Huawei. Апдейт будет происходить постепенно.
MobiDevices вчера в 09:28
Общество
Роскачество обнаружило в курином филе хлороформ
Роскачество обнаружило в курином филе хлороформ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение организации.
Газета.Ru 03:12
Общество
Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
Экономика
Ювелирные сети сокращают число магазинов
Ювелирные сети сокращают число магазинов Падение спроса на ювелирные изделия на фоне кризиса, ограничений из-за COVID-19 и уменьшения доходов вынуждает игроков сокращать присутствие в рознице.
Коммерсантъ 21 июня в 17:59
Экономика
В России хотят увеличить размер пенсии по старости
Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей).
РИА Новости 02:42
Происшествия
Сразу четверо новосибирцев за сутки умерли от коронавируса
Подтверждена смерть еще четверых жителей Новосибирска от коронавируса.
Atas.info 00:19
Политика
На Украине обнародованы новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал вторую часть аудиозаписей разговоров якобы экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн вчера в 11:12
Политика
Посол Литвы считает, что Москве и Вильнюсу нужно делать встречные шаги
Россия и Литва могут сделать шаги, направленные на улучшение двусторонних отношений, но предпочтительнее начинать диалог не со слишком сложных вопросов истории.
ТАСС вчера в 18:21
Здоровье
Глава Росстата прокомментировал данные о смертности от коронавируса
Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по смертности от COVID-19 в апреле.
RT на русском 02:50
Политика
Болтон назвал загадкой отношение Трампа к Путину
Ранее Болтон заявил, что опасался оставлять Трампа тет-а-тет с Путиным на встрече в Хельсинки в июле 2018 года.
RT на русском 01:17
Общество
В российских окорочках нашли сальмонеллу и кишечную палочку
В образцах «Троекурово», «Петелинка», «Каждый день» и «Ржевское подворье» нашли листерии, в первых трех также обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а в курице от марки «Каждый день» еще и сальмонеллы.
Daily 03:04
Здоровье
В Саратовской области выявили ещё 112 носителей коронавируса
Саратов, 22 июня 2020, 09:59 — REGNUM В Саратовской области 22 июня еще у 112 человек подтвердились тесты на коронавирус.
REGNUM вчера в 02:59
Армия и оружие
В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ за прошедшие сутки
ИА Красная Весна 02:51
Авто
Российских водителей с 1 июля ждут нововведения
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
Происшествия
В Сочи произошел конфликт со стрельбой
В Сочи сотрудниками полиции по горячим следам задержаны участники конфликта со стрельбой.
КП - Кубань вчера в 16:18
Политика
В Госдепе утверждают, что США не добиваются ухода России из Сирии
Соединенные Штаты не рассматривают на данном этапе вариант вывода своих войск из Сирии, подтвердил также Джеффри, комментируя вступление в силу новых американских санкций в рамках так называемого "закона Цезаря".
ТАСС вчера в 12:33
Авто
Lada Vesta получит 400-сильный двигатель
Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe вчера в 05:18
Общество
Forbes назвал лучший российский вуз
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".
РИА Новости 03:13
Космос
NASA выдало грант на принципиально новый поиск внеземных цивилизаций
Адам Франк, профессор физики и астрономии из Университета Рочестера, получил грант NASA, который позволит ему найти ответ на эти вопросы.
Хайтек+ вчера в 11:14
Политика
На Украине планируют продолжить разрыв соглашений с Россией
Украина проводит ревизию двусторонних соглашений с Россией и намерена продолжить разрыв таких документов, заявил украинский замминистра иностранных дел Василий Боднар.
РИА Новости вчера в 13:07
Политика
Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию
Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
Кино
Apple показал тизер сериала по романам Айзека Азимова
Афиша Daily вчера в 16:03
Общество
В Крыму выявили 13 новых случаев коронавируса
Из общего числа шесть случаев выявлены по контактам с ранее заболевшими, семь человек обратились за медицинской помощью самостоятельно, сообщил на своей странице в социальной сети ВКонтакте Сергей Аксёнов.
Вести.Севастополь 21 июня в 02:57
Политика
Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина допустить его к выборам
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев.
РИА Новости вчера в 22:59
Общество
Салют 24 июня в Москве сдвинули на час
Салют в честь 75-летия Победы в Москве перенесен на час.
Коммерсантъ вчера в 21:24
Армия и оружие
Адмирал оценил необходимость создания Азовской флотилии в ЧФ
Экс-начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко заявил об отсутствии необходимости создания Азовской флотилии в составе Черноморского флота, поскольку в ЧФ сил достаточно.
RT на русском вчера в 20:47