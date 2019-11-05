Торжественная церемония пуска газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири» состоится 2 декабря. Об этом 5 ноября сообщил источник ТАСС. Изначально поставки планировалось начать 20 декабря, однако затем дату сдвинули на 1 декабря.

Источник назвал дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»

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