Энергетика

ИзвестияИзвестияИсточник назвал дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»

Торжественная церемония пуска газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири» состоится 2 декабря. Об этом 5 ноября сообщил источник ТАСС. Изначально поставки планировалось начать 20 декабря, однако затем дату сдвинули на 1 декабря.
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с чего всё началось

Источник: газопровод «Сила Сибири» запустят 2 декабря

"Газпром" и Китай согласовали дату торжественного запуска газопровода "Сила Сибири", по которому начнутся поставки российского газа в Китай, на 2 декабря, сообщил ТАСС источник, знакомый с планами компании.
ТАСС06:21

Подробнее о событии

Источник: газопровод «Сила Сибири» запустят 2 декабря

ТАСС06:21

Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»

Интерфакс06:25

Источник назвал дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»

Известия06:37

«Интерфакс» узнал дату начала поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

Ведомости06:42

Названа дата запуска «Силы Сибири»

Lenta.ru06:41

СМИ назвали дату запуска в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири»

РЕН ТВ06:26

Названа дата запуска «Силы Сибири»

Взгляд.ру06:30
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Армия и оружие

В МИД России прокомментировали строительство новых баз США в Сирии

Москва считает неприемлемыми попытки США незаконно сохранить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии в районе нефтяных месторождений, сказал во вторник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
РИА Новости 04:35
Шоу-бизнес

Жена Джигана подтвердила четвертую беременность

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова официально подтвердила четвертую беременность.
Газета.Ru 05:43
Происшествия

В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»

Вести.Ru 04:05
Политика

Умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын

Скончался генерал-полковник и ведущий регулярных пресс-конференций грузино-осетинского конфликта 2008 года Анатолий Ноговицын.
Известия 06:57
Политика

Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".
Газета.Ru 06:45
Кино

Евгений Миронов: «Ленин русских не любил — „ленивые мужики“»

По словам актера, «вождь революции» недолюбливал русских людей.
Культуромания 01:35
Общество

Китай обновил топ-10 городов с самой дорогой недвижимостью

Российская газета вчера в 11:23
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
RT на русском 04:28
Происшествия

Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии

Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Политика

Путин уволил одиннадцать генералов СК, МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд высокопоставленных офицеров Следственного комитета, МВД и МЧС.
РИА Новости вчера в 17:40
Общество

Репетиция марша в честь Парада 1941 года началась на Красной площади

На Красной площади Москвы началась репетиция марша, посвященного 78-й годовщине военного Парада 1941 года.
Вечерняя Москва 03:59
Происшествия

Арестован третий подозреваемый по делу о перестрелке под Ростовом

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал до 21 декабря третьего подозреваемого по делу о перестрелке с пятью убитыми на хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области Рашида Ибрагимова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Интерфакс 07:15
Общество

Кремль отказался давать оценки по расследованию дела Голунова

В начале ноября стало известно, что Следственный комитет засекретил материалы дела Голунова.
РБК 05:16
Футбол

РФС ответил ЦСКА на просьбу объяснить ошибки судьи в матче с «Зенитом»

Главный арбитр матча «Зенит» — ЦСКА Михаил Вилков должен был показать желтую карточку форварду петербуржцев Сердару Азмуну в самом начале матча.
РБК 06:19
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Происшествия

Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали

В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 00:40
Политика

Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в ряде регионов

«Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем», — цитирует РИА Новости Голикову.
RT на русском 03 ноября в 09:28
Происшествия

Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
РБК 02:58
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Спорт

Скончался олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко

Российский гимнаст, победитель Олимпиады-1996 в Атланте Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни.
Аргументы и Факты 02:35
Общество

Госдума одобрила проект о предустановке российского софта на гаджеты

Госдума приняла в первом чтении законопроект о предустановке на различные гаджеты «мобильных приложений, ориентированных на работу с российскими пользователями».
RT на русском 07:15
Экономика

«Траст», «Открытие» и «Сафмар» договорились об урегулировании споров

Банк непрофильных активов (создан на базе "Траста"), банк "Открытие" и группа "Сафмар" заключили соглашение об урегулировании споров, общая сумма сделок в рамках которого составит более 135 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Открытия".
РИА Новости 02:41
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1922 года

RT на русском 05:47
Здоровье

Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха

Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Общество

Почти тысячу бутылок редкого алкоголя нашли на дне Балтийского моря

МИР 24 06:03
Футбол

Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Газета.Ru 05:16
Культура

Во Львове уличному музыканту разбили гитару за песню на русском языке

В центре Львова неизвестные разбили гитару уличному музыканту, исполнявшему русскоязычные песни, сообщает местный портал 032.ua.
РИА Новости 05:52
Общество

В России введут налоговый вычет на фитнес

Газета.Ru вчера в 16:13
Армия и оружие

«Русские Витязи» пересядут на истребители Су-35С

Напомним, что до последнего времени основным самолетом "Русских Витязей" остается истребитель Су-30СМ. В 2017 году командир пилотажной группы полковник Андрей Алексеев рассказал корреспонденту Военное.РФ, что переоснащение на Су-35 потребует около двух лет.
Военное.РФ 01:18
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru вчера в 06:55
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