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Полиция Кипра разыскивает россиянина из-за взрыва селитры в Ливане

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник на Кипре, служба безопасности государства разыскивает россиянина, которому могло принадлежать судно. Предположительно, оно было конфисковано вместе с грузом, после чего взорвалось в порту Бейрута.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

Греческие СМИ утверждают, что в рамках расследования причин взрыва в порту Бейрута службы безопасности Кипра разыскивают россиянина, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся груз селитры, кипрская полиция в свою очередь не располагает информацией о розыске гражданина России.
РИА Новости04:31
Подробнее о событии
Общественная служба новостей

В консульстве РФ на Кипре подтвердили личность владельца груза, взорвавшегося в Бейруте

Общественная служба новостей06:47
РИА Новости

Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

РИА Новости04:31
URA.Ru

Названо имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

URA.Ru04:53
Московский Комсомолец

Гречушкин, перевозивший взорвавшуюся в Бейруте селитру, обращался в консульство РФ

Московский Комсомолец04:39
Газета.Ru

Возможный владелец взорвавшегося в Бейруте груза обратился в консульство РФ

Газета.Ru07:28
News.ru

Службы безопасности Кипра разыскивают россиянина по делу о взрыве в Бейруте

News.ruвчера в 12:18
Компания

СМИ: службы безопасности разыскивают россиянина по делу о взрыве в Бейруте

Компаниявчера в 11:57

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде

США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.
Интерфакс22:12
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СМИ: российские корабли открыли стрельбу по направившимся к Крыму кораблям НАТО

Корабли НАТО, попытавшиеся приблизиться к территориальным водам Крыма, неожиданно получили жёсткое предупреждение со стороны ВМФ Российской Федерации – начавшиеся стрельбы не позволили кораблям военного альянса даже подойти к российским границам, и это является одной из наиболее жёстких реакций со стороны России на провокационные и фактически агрессивные действия НАТО.
Avia.pro22:29

Правозащитники заявили о сильном влиянии Китая на цензуру в Голливуде

По мнению правозащитников, в конечном итоге преклонение перед пожеланиями Поднебесной и погоня за китайскими деньгами приведут к тому, что широкая аудитория перестанет смотреть голливудские фильмы.
Газета.Ru08:08

Железнодорожное сообщение Абхазии и России возобновится с 7 августа

Железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией возобновится с 7 августа, сообщил первый заместитель гендиректора предприятия «Абхазская железная дорога» (АЖД) Алхас Вартагава.
Коммерсантъ06:57
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Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятости

Представитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа обвинила Facebook в предвзятом отношении, после того как соцсеть удалила видео со страницы Трампа из-за ложных утверждений о коронавирусе, сообщает издание Hill.
Общественная служба новостей23:20
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Лукашенко согласился выдать Украине задержанных граждан России

Украинский журналист Дмитрий Гордон пообщался с президентом Беларуси Александром Лукашенко на актуальные на сегодняшний день темы, включая ситуацию с коронавирусом, предстоящие выборы, а также задержание "российских боевиков", якобы готовивших беспорядки во время президентских выборов.
Московский Комсомолец17:02
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