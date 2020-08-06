Полиция Кипра разыскивает россиянина из-за взрыва селитры в Ливане
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник на Кипре, служба безопасности государства разыскивает россиянина, которому могло принадлежать судно. Предположительно, оно было конфисковано вместе с грузом, после чего взорвалось в порту Бейрута.В источнике
С чего всё началось
Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
Греческие СМИ утверждают, что в рамках расследования причин взрыва в порту Бейрута службы безопасности Кипра разыскивают россиянина, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся груз селитры, кипрская полиция в свою очередь не располагает информацией о розыске гражданина России.
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