Полиция Кипра разыскивает россиянина из-за взрыва селитры в Ливане

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Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник на Кипре, служба безопасности государства разыскивает россиянина, которому могло принадлежать судно. Предположительно, оно было конфисковано вместе с грузом, после чего взорвалось в порту Бейрута.