Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник. "Был звонок в консульство", - сказал источник, отказавшись раскрыть содержание разговора.В источнике
С чего всё началось
Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
Греческие СМИ утверждают, что в рамках расследования причин взрыва в порту Бейрута службы безопасности Кипра разыскивают россиянина, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся груз селитры, кипрская полиция в свою очередь не располагает информацией о розыске гражданина России.
РИА Новости04:31
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Гречушкин, перевозивший взорвавшуюся в Бейруте селитру, обращался в консульство РФ
Московский Комсомолец04:39