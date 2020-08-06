Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
РИА Новости
РИА Новости

Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник. "Был звонок в консульство", - сказал источник, отказавшись раскрыть содержание разговора.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

Греческие СМИ утверждают, что в рамках расследования причин взрыва в порту Бейрута службы безопасности Кипра разыскивают россиянина, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся груз селитры, кипрская полиция в свою очередь не располагает информацией о розыске гражданина России.
РИА Новости04:31
Подробнее о событии
Общественная служба новостей

В консульстве РФ на Кипре подтвердили личность россиянина, чей груз взорвался в Бейрутеа Кипре подтвердили личность россиянина, чей груз взорвался в Бейруте

Общественная служба новостей06:47
Московский Комсомолец

Гречушкин, перевозивший взорвавшуюся в Бейруте селитру, обращался в консульство РФ

Московский Комсомолец04:39
URA.Ru

Названо имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

URA.Ru04:53
ИА Красная Весна

Владелец взорвавшегося в Бейруте судна обратился в российское консульство

ИА Красная Весна06:31
РИА Новости

Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

РИА Новости04:31
News.ru

Службы безопасности Кипра разыскивают россиянина по делу о взрыве в Бейруте

News.ruвчера в 12:18
Компания

СМИ: службы безопасности разыскивают россиянина по делу о взрыве в Бейруте

Компаниявчера в 11:57

Кашшаи: на рейтинге арбитров будут основываться назначения на матчи РПЛ

Новый рейтинг арбитров позволит решать вопрос назначения на матчи Российской премьер‑лиги (РПЛ) в будущем сезоне, сказал глава департамента судейства Российского футбольного союза (ДС РФС) Виктор Кашшаи.
Кашшаи: на рейтинге арбитров будут основываться назначения на матчи РПЛ
РИА Новости06:44
Реклама
Реклама

Лукашенко заявил о гибридной войне против Белоруссии

В отношении Белоруссии идёт гибридная война, необходимо быть готовыми к «пакостям с любой стороны», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании.
RT на русском05:55
2

Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму

Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM17:00
44
Реклама

Найдено слабое место коронавируса

По словам ученых, набор лекарственных средств позволяет блокировать размножение не только MERS, но и коронавирусов MERS-CoV и SARS-CoV-2, распространенных среди людей.
Lenta.ru02:03
2
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама