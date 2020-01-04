Энергетика

ИзвестияИзвестияИсточник назвал преимущества поставок российской нефти для Белоруссии

3 января источник сообщил журналистам, что Москва и Минск еще не смогли заключить контракт на поставку российской нефти на белорусские НПЗ, из-за того что Белоруссия просит снизить контрактную цену на нефть на $10 на тонну, а российские грузоотправители хотят ее сохранить.
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Россия готова возобновить поставки нефти Белоруссии на рыночных условиях

ФАН12:22

РФ готова на рыночных условиях возобновить поставки нефти Белоруссии — СМИ

REGNUM10:35

Россия назвала условие возобновления поставок нефти в Белоруссию

Lenta.ru10:57

Источник назвал преимущества поставок российской нефти для Белоруссии

Известия10:48

Белоруссия может ежегодно экономить $1,6 млрд на российской нефти

News.ru10:57

Источник: Россия готова возобновить поставки нефти Белоруссии на рыночных условиях

ТАСС10:22

СМИ: Белоруссия согласовала временные поставки нефти из России

Московский Комсомолецвчера в 10:22
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Хоккей

Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира

Сборная России вышла в финал молодежного (до 20 лет) чемпионата мира по хоккею, который в эти дни проходит в Чехии.
Российская газета 11:53
Общество

Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь

Самым популярным телеканалом за эфирные сутки 31 декабря 2019 года (окончились 1 января в 5:59 ) стал Первый канал.
Lenta.ru 08:56
Технологии

Мессенджер Google зачислили к вредоносным на Android-устройствах

Эксперты в сфере IT-безопасности отмечают, что многие пользователи сталкивались с тем, что при открытии мессенджера Google Allo на экране Android-устройства появляется предупреждение системы безопасности.
OAnews вчера в 20:02
Армия и оружие

СМИ сообщили о взрывах ракет близ посольства США в Багдаде

Интерфакс 12:14
Общество

Брачный возраст в России может быть скорректирован

Российская газета 07:29
Спорт

Непряева сохранила третье место в общем зачёте на «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева занимает третье место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 08:41
Происшествия

При пожаре в клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей

Восемь детей получили ожоги во время пожара в клубе под Тернополем.
Вести.Ru вчера в 14:41
Политика

В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
REGNUM 10:44
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО

По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Lenta.ru 10:34
Армия и оружие

В Багдаде в результате ударов США убит иранский генерал Сулеймани

Командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани погиб в результате ракетного обстрела близ международного аэропорта в Багдаде.
РБК 02 января в 21:27
Общество

Австралия призвала 3 тыс. военнослужащих резерва для борьбы с пожарами

ТАСС вчера в 21:33
Политика

Президент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Вести.Ru 05:59
Технологии

EA банит игроков в Battlefield V, если те играют на Linux

Сообщается, что EA начала блокировать игроков Battlefield V, которые неофициально играют на Linux.
Игромания.ру 08:33
Энергетика

Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Коммерсантъ 00:21
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 вчера в 03:23
Происшествия

В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек

Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
ТАСС 11:48
Политика

Президент Австрии приведет к присяге правительство Курца 7 января

Федеральный президент Александер Ван дер Беллен приведет к присяге новое правительство Австрии 7 января.
ТАСС 12:41
Кино

Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате

Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
Политика Сегодня 04:26
Энергетика

В Белоруссии заявили о возобновлении поставок российской нефти

Возобновилась поставка российской нефти на НПЗ в Белоруссии, заявил замглавы "Белнефтехима" Владимир Сизов.
РИА Новости 10:37
Гаджеты

Функциональность смартфонов Xiaomi уменьшится из-за обновления MIUI

Компания Xiaomi в сообщении международному сообществу объявила о пересмотре взглядов относительно фирменной оболочки MIUI и анонсировала ряд изменений, которые коснутся некоторых предустановленных приложений.
Красная весна 05:22
Происшествия

Омичи обсудят дело обезглавленного Дмитрия Фёдорова на сходе

151241Дело обезглавленного омича, которому могли подкинуть наркотики Сотрудники Росгвардии задержали Дмитрия Фёдорова 15 декабря.
Тайга.инфо вчера в 10:06
Армия и оружие

Ирак ограничил деятельность военных США на своей территории

Власти Ирака приняли решение ограничить деятельность американских военных на территории страны.
Профиль 11:20
Хоккей

Третьяк: «В таких матчах рождаются чемпионы!»

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился впечатлениями от победы сборной России над Швецией (5:4) в полуфинале молодежного чемпионата мира в Чехии.
Sport24.ru 11:55
Политика

Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса

Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Lenta.ru вчера в 10:34
Общество

На Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока

RT на русском 03:42
Гаджеты

Apple выпустит два доступных смартфона на смену iPhone SE

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, по некоторым данным Apple готовит к презентации сразу два недорогих смартфона, которые придут на смену iPhone SE.
Уфимские Заметки вчера в 09:03
Политика

Над иранской мечетью подняли красный флаг мести

Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Lenta.ru 09:36
Общество

Синоптики предрекли новые погодные аномалии по всей России

Самые значительные аномалии синоптики предрекли регионам Сибири и Поволжья — так, в ближайшие дни средняя температура там будет превышать норму на 16 градусов.
Lenta.ru 10:34
Политика

Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США

Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:20
Политика

Украинский раскольник Епифаний заявил о претензиях на Почаевскую Лавру

Ранее раскольники «ПЦУ» захватили храм канонической УПЦ на западной Украине.
ИА Новороссия 08:07
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