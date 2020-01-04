Энергетика
ИзвестияИсточник назвал преимущества поставок российской нефти для Белоруссии
3 января источник сообщил журналистам, что Москва и Минск еще не смогли заключить контракт на поставку российской нефти на белорусские НПЗ, из-за того что Белоруссия просит снизить контрактную цену на нефть на $10 на тонну, а российские грузоотправители хотят ее сохранить.
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Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
Авто
Lamborghini презентовала Huracan Evo RWD с задним приводом
Новый Lamborghini Huracan Evo RWD адресован любителям олдскульных суперкаров — с атмосферным силовым агрегатом и задним приводом.
Политика
МИД Ирана и Ирака обсудили ситуацию в восточном регионе
Главы МИД Ирана и Ирака Мохаммад Джавад Зариф и Мухаммад Али аль-Хаким провели переговоры после убийства генерала КСИР Сулеймани в Багдаде.
Происшествия
В Кабардино-Балкарии при жесткой посадке погиб парапланерист
В Чегемском районе Кабардино-Балкарии в результате жесткой посадки параплана погиб человек.
Политика
Путин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Футбол
Нападающий «Витесса» Рой Беренс: Слуцкий отобрал у меня год футбола
Хоккей
Россия обыграла Швецию и вышла в финал молодежного ЧМ по хоккею
Сборная России обыграла Швецию в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
Происшествия
Женщина насмерть забила бывшего мужа скалкой в новогоднюю ночь
Жительница Одессы во время празднования Нового года скалкой забила бывшего мужа.
Происшествия
Шестилетняя россиянка пожаловалась соседке на педофила
В сети появилось видео, на котором шестилетняя девочка из Екатеринбурга жалуется на приставания со стороны сожителя своей матери.
Шоу-бизнес
Катя Кищук закрутила роман с популярным британским рэпером Slowthai
Экс-солистка группы SEREBRO Катя Кищук закрутила очередной роман.
Экономика
Поставки нефти из России в Белоруссию прекращены
В белорусском концерне «Белнефтехим» заявили о приостановке поставок нефти из России с 1 января, передает ТАСС.
Общество
Правительство утвердило план адаптации к изменению климата
Правительство утвердило национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибли пять человек
Пять человек погибли при столкновении легкового и грузового автомобилей в Тюменской области, сообщает в субботу пресс-служба ГИБДД.
Политика
Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году
Сохранение нынешней финансово-кредитной политики на Украине приведет страну к дефолту в 2020 году.
Армия и оружие
Помпео предостерёг Иран от ответных мер после убийства Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео предостерёг Иран от ответных мер против Вашингтона после убийства американскими военными генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Спорт
Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»
Футбол
Дубль Кейта вывел «Монако» в 1/16 финала Кубка Франции по футболу
"Монако" вышел в 1/16 финала Кубка Франции по футболу, обыграв в 1/32 финала "Реймс".
Общество
Синоптики предрекли новые погодные аномалии по всей России
Самые значительные аномалии синоптики предрекли регионам Сибири и Поволжья — так, в ближайшие дни средняя температура там будет превышать норму на 16 градусов.
Энергетика
Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Хоккей
Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ
Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.
Общество
Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь
Самым популярным телеканалом за эфирные сутки 31 декабря 2019 года (окончились 1 января в 5:59 ) стал Первый канал.
Шоу-бизнес
Самбурская на Бали отправилась за хлебом в розовом купальнике
Происшествия
В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера
В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Шоу-бизнес
Камерон Диаз впервые стала мамой
Знаменитая голливудская актриса Камерон Диаз родила первенца. Как сообщает телеканал "360", 47-летняя модель родила дочь с помощью ЭКО.
Армия и оружие
Трамп назвал убитого Сулеймани «террористом номер один в мире»
Президент США Дональд Трамп назвал убитого генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
Общество
Сыну Кейт Миддлтон разрешили снять шорты по особому случаю — фото
Фотограф заснял Елизавету II с сыном Чарльзом, внуком Уильямом и правнуком — шестилетним принцем Джорджем.
Политика
Роухани: Вашингтон встал на опасный для Ближнего Востока путь
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Вашингтон встал на новый опасный для Ближнего Востока путь, убив генерала КСИР Касема Сулеймани.