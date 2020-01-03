Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиИсточник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти в объеме 24 миллионов тонн.
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с чего всё началось

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

Отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на черное золото, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
РИА Новости13:33

Подробнее о событии

Источник: Белоруссия просит Россию снизить цену на нефть на $10

RT на русском14:39

Названа причина отсутствия договоренностей между Россией и Белоруссией по нефти

Lenta.ru14:35

Источник объяснил отсутствие контракта на поставку нефти между РФ и Белоруссией

Известия13:26

«РИА Новости» назвало причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

РБК14:12

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

РИА Новости13:33

«РИА Новости»: Белоруссия просит снизить контрактную цену на нефть на $10

Коммерсантъ14:15

Белоруссия попросила снизить контрактную цену на нефть на $10

Московский Комсомолец13:23
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Армия и оружие

Кортеж иракского ополчения подвергся авиаудару под Багдадом

Кортеж машин иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», поддерживаемого Ираном, подвергся авиаудару в пригороде Багдада.
Известия 18:31
Армия и оружие

Хафтар объявил всеобщую мобилизацию в Ливии

Коммерсантъ 17:08
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов в Европу

«Вывоз нефтепродуктов за пределы страны временно приостановлен в связи с ситуацией, вызванной приостановкой нефти на наши нефтеперерабатывающие заводы», заявили в компании.
Инфо24 08:41
Политика

Помпео обсудил с Лавровым убийство генерала Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, во время которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
RT на русском 12:20
Хоккей

Сборная России прошла в полуфинал на МЧМ по хоккею, обыграв Швейцарию

Радио Sputnik вчера в 09:18
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru вчера в 04:35
Политика

Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг

Самые известные российские пранкеры Владимир "Вован" Кузнецов и Алексей "Лексус" Столяров, на счету которых множество розыгрышей мировых политиков первого эшелона, позвонили члену конгресса США от Демократической партии Максин Уотерс от имени шведской школьницы, экологической активистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
Газета.Ru 11:25
Политика

Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.
РИА Новости 16:59
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости 01:29
Здоровье

Онколог назвал единый симптом для всех видов рака

Врач-онколог назвал симптом, присущий почти всем видам онкологических заболеваний, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Царьград».
Primpress.ru вчера в 12:30
Армия и оружие

Китай подтвердил передачу Сирии аналогов российских С-300

Китайское информационное агентство «Sohu» подтвердило факт передачи сирийским военным средств противовоздушной и противоракетной обороны КНР, аналогичных российским ЗРК С-300, переданных немногим более года назад на вооружение сирийской армии, но до сих пор не принимавших участие в атаках на самолёты противников.
Avia.pro вчера в 00:17
Армия и оружие

Обсуждается канал получения США данных о перемещении иранского генерала Сулеймани

Предполагается, что информация о маршруте передвижения иранского генерала вместе с командующим шиитской милицией американцам была передана одним из агентов, задействованным разведкой США или Израиля в той самой «Аль-Хашд аль-Шааби».
Военное обозрение 08:51
Общество

Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

РИА Новости 02:53
Кино

Определены 10 громких сериалов 2019 года

Портал «aif.ru» решил составить список наиболее громких сериалов за прошлый год.
ГЛАС.RU 01 января в 04:41
Политика

В США пытаются законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном

Сенатор-демократ Тим Кейн внес на рассмотрение американского сената резолюцию, в которой предлагает законодательно запретить президенту Дональду Трампу вести военные действия против Ирана без одобрения конгресса.
РИА Новости 16:55
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Экономика

Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов

Министр экономики Тимофей Милованов, в свою очередь, назвал главными факторами падения почти всех видов промышленности системную нехватку спроса на продукцию и негативное влияние укрепления гривны на конкурентоспособность украинских производителей.
РИА Новости 18:38
Футбол

ЦСКА интересуется полузащитником загребского «Динамо»

Московский ЦСКА хочет взять в аренду с правом выкупа полузащитника загребского «Динамо» Ловро Маера.
Metaratings 13:57
Политика

В Швеции призвали к сдержанности на фоне убийства генерала Сулеймани

Обеспокоенность эскалацией ситуации в Ближневосточном регионе после уничтожения Соединенными Штатами в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани выразила глава МИД Швеции Анн Линде 3 января в своем аккаунте в Twitter.
Красная весна 10:45
Экономика

Главный индекс франкфуртской биржи снизился на фоне убийства Сулеймани

Ранее Пентагон подтвердил, что нанес в пятницу в районе аэропорта Багдада ракетный удар, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.
ТАСС 08:09
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
Общество

Синоптики сообщили об аномальной погоде в январе в Центральной России

По данным центра погоды "Фобос", температура воздуха в Центральной России в ближайшие десять дней превысит норму на 5–8°C, что говорит о высокой вероятности аномально теплого января.
Газета.Ru 15:15
Шоу-бизнес

«Настоящая» Бузова с залысинами и отеками разочаровала фанатов

Суть событий 12:27
Культура

Продюсер сериала «Ведьмак» признался, что создатели наделали ошибок

Съёмочная группа совершила ряд ошибок при переносе «Ведьмака» на экран, признал продюсер сериала Томаш Багиньский.
Игромания.ру вчера в 06:45
Армия и оружие

Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани

Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Взгляд.ру 17:55
Культура

«Новая Звезда-2020»: открыто голосование зрителей

По результатам двух полуфиналов в финал Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2020» прошли 12 участников: Светлана Грейзик, Дарина Желязкова, Карина Арбельяни, Екатерина Курочкина, Елена Фрейман, София Легран, мужской квартет «Триумф», Ирина Чувакова, Карина Меликян, Артур Козловский, Малика Атабиева и группа «Годжи».
ТК Звезда 15:19
Технологии

Google отлучила «умный дом» Xiaomi от своих сервисов

В качестве временной меры Google отключила интеграцию платформы умного дома Mi Home с сервисами Google Assistant и Google Home.
iXBT.com 07:16
Политика

В МИД России назвали убийство Сулеймани «новой реальностью» и цинизмом

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявив, что мир в настоящее время сталкивается с новой реальностью.
ANNA-News 09:15
Политика

Иран назвал Германию соучастником убийства генерала КСИР

Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер указала, что убийство генерала Сулеймани стало реакцией на ряд военных провокаций со стороны Ирана.
Известия 14:41
Футбол

«Ювентус» объявил о трансфере Кулушевски

Туринский "Ювентус" объявил о трансфере полузащитника "Аталанты" Деяна Кулушевски.
ProstoProSport 01:54
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