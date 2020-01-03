Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиИсточник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти в объеме 24 миллионов тонн.
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с чего всё началось

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

Отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на черное золото, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
РИА Новостивчера в 13:33

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Стало известно, почему поставки нефти в Белоруссию из РФ прекращены

REGNUM00:36

Источник: Белоруссия просит Россию снизить цену на нефть на $10

RT на русскомвчера в 14:39

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

РИА Новостивчера в 13:33

«РИА Новости»: Белоруссия просит снизить контрактную цену на нефть на $10

Коммерсантъвчера в 14:15

«РИА Новости» назвало причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

РБКвчера в 14:12

Названа причина отсутствия договоренностей между Россией и Белоруссией по нефти

Lenta.ruвчера в 14:35

Источник объяснил отсутствие контракта на поставку нефти между РФ и Белоруссией

Известиявчера в 13:26
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Происшествия

Пьяные дебоширы напали на полицейских в Новосибирске

В Новосибирске устроившие драку в центре пьяные молодые люди атаковали приехавших по вызову полицейских, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Газета.Ru вчера в 23:53
Энергетика

Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз

Транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, об этом свидетельствуют данные компании "Оператор ГТС Украины".
РИА Новости вчера в 22:02
Происшествия

Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми

RT на русском вчера в 23:31
Здоровье

В Хани откроется новая врачебная амбулатория

Помимо объектов здравоохранения в городе Нерюнгри, в перечень объектов входят открытие врачебной амбулатории в поселке Хани, фельдшерского пункта в поселке Золотинка и строительство новой врачебной амбулатории в селе Иенгра.
SakhaNews 02 января в 20:31
Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину» в НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Каролину Харрикейнз" co счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия вчера в 23:20
Армия и оружие

Маршал Халифа Хафтар объявил в Ливии джихад и всеобщую мобилизацию

Вести.Ru вчера в 17:34
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском вчера в 07:15
Происшествия

Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
ProGorodChelny.ru вчера в 06:13
Хоккей

Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Газета.Ru вчера в 12:50
Политика

Пушков ответил на слова Трампа об убийстве Сулеймани

Сенатор Алексей Пушком ответил на слова Трампа, который прокомментировал убийство американскими военнослужащими генерала Касема Сулеймани.
Ореанда-Новости 00:57
Хоккей

Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет Швеция

Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Швеция в четвертьфинальном матче разгромила сборную Чехии.
Вести.Ru 02 января в 17:58
Гаджеты

Realme X50 5G прошел сертификацию TENAA

Realme X50 5G, считающийся «убийцей» Redmi K30, прошел сертификацию TENAA.
Актуальные Новости вчера в 08:13
Политика

Коалиция США отрицает проведение авиаударов севернее Багдада

США не проводили авиаударов в районе Таджи к северу от Багдада, заявил представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» Майлс Кэггинс.
Коммерсантъ 00:57
Общество

Для борьбы с лесными пожарами в Австралии вызвали 3 тыс. резервистов

Порядка 3 тыс. военнослужащих призовут для тушения лесных пожаров, вспыхнувших на юго-востоке Австралии.
РБК вчера в 23:08
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина

В 2017 году президент США Дональд Трамп ругался на директора разведывательного правления министерства обороны США Майкла Флинна и на высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
REGNUM 00:17
Шоу-бизнес

Футболист Смолов встречается с 17-летней внучкой Ельцина

29-летний футболист московского «Локомотива» Фёдор Смолов показал фотографию, на которой он обнимает юную Марию Юмашеву — внучку Бориса Ельцина.
НТВ вчера в 07:20
Армия и оружие

Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

На рождественские и новогодние праздники команда президента США Дональда Трампа c помощью защищенных способов коммуникации раз за разом обсуждала возможность ракетного удара для убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
РБК 00:47
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости вчера в 11:06
Происшествия

При пожаре в клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей

Вести.Ru вчера в 14:41
Политика

Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры

Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.
РИА Новости 02 января в 16:36
Происшествия

В Брянске задержали парня, трижды ударившего ножом мужчину

БрянскToday вчера в 14:33
Происшествия

В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией

Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 04:50
Гаджеты

Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов

UfacityNews.ru 02 января в 16:30
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru вчера в 03:45
Футбол

Кейн получил травму задней поверхности бедра

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн получил травму в матче 21-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (0:1). 26-летний форвард сборной Англии покинул поле на 75-й минуте встречи.
Sports.ru 01 января в 12:22
Политика

Военнослужащим ВС США запретили пользоваться приложением Tik Tok

Министерство обороны США решило ввести новые ограничения на военнослужащих собственных ВС. Солдатам и офицерам запретили пользоваться приложением Tik Tok из-за угрозы кибербезопасности.
Дни24 01 января в 02:40
Происшествия

Акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах

Lenta.ru вчера в 16:37
Общество

Амстердам ввел новый налог для туристов

Новый налог был введен 1 января как прибавка к уже существующей ставке в 7% от стоимости жилья.
РИА Новости вчера в 23:14
Происшествия

Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин

Во Владивостоке инспекторы патрульно-постовой службы задержали хулигана, который в первые дни наступившего года проколол колеса около 40 автомобилей.
Российская газета вчера в 20:47
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ 02 января в 05:12
Как работают Яндекс.Новости?
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