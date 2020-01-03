Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиИсточник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти в объеме 24 миллионов тонн.
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с чего всё началось

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

Отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на черное золото, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
РИА Новости13:33

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Источник: Белоруссия просит Россию снизить цену на нефть на $10

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РИА Новости13:33

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Названа причина отсутствия договоренностей между Россией и Белоруссией по нефти

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Источник объяснил отсутствие контракта на поставку нефти между РФ и Белоруссией

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Белоруссия попросила снизить контрактную цену на нефть на $10

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Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет

НТВ 14:48
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В Хани откроется новая врачебная амбулатория

Помимо объектов здравоохранения в городе Нерюнгри, в перечень объектов входят открытие врачебной амбулатории в поселке Хани, фельдшерского пункта в поселке Золотинка и строительство новой врачебной амбулатории в селе Иенгра.
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Военные ЗВО получат в 2020 году партию зенитных «Панцирей-С»

РИА Новости 19:02
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Власти Ирана подтвердили гибель в Багдаде генерала Сулеймани

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Колонна автомобилей, в которой находились представители шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашд Аш-Шааби», была атакована с воздуха на севере Багдада, сообщает телеканал Al Arabiya.
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BFM.ru 08:41
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Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
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Российская газета 20:15
Политика

Львовский журналист сравнил Киев с Москвой

Журналист львовского издания Zahid.net Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины, назвав при этом Киев "второсортной" версией Москвы.
РИА Новости 19:25
Происшествия

В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов

В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Российская газета 01 января в 03:11
Наука

Искусственный интеллект диагностирует рак успешнее людей

На основе более 28 тысяч рентгенограмм из Англии и США специалисты Google провели обучение системы искусственного интеллекта по диагностике рака молочной железы.
Красная весна вчера в 09:34
Футбол

Бенито стал частью киевского «Динамо»

Спорт день за днем 11:02
Происшествия

По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело

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ТАСС 07:28
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Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.
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Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Известия вчера в 13:03
Политика

Мендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»

РИА Новости 18:15
Общество

В Методистской церкви возник раскол из-за споров о гомосексуальности

Протестантская Объединенная методистская церковь планирует разделиться на две или более конфессии из-за непреодолимых разногласий по вопросу о гомосексуальности, сообщила в пятницу официальная новостная служба церкви.
РИА Новости 17:13
Происшествия

Акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах

Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
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Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

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Математическая модель помогла определить устойчивость веревочных узлов

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HiSilicon более не является эксклюзивным поставщиком Huawei

HiSilicon является крупнейшей компанией по разработке чипов в Китае, но у неё всегда был только один заказчик — Huawei.
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Шоу-бизнес

Александр Петров признался в чувствах к 24-летней Стасе Милославской

В персональном микроблоге Стася Милославская разместила совместную фотографию с талантливым российским актером Александром Петровым.
ГлобалМСК.ру вчера в 12:31
Технологии

В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7

В марте 2019 года корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7.
RT на русском 19:17
Экономика

Американские индексы снижаются на фоне убийства иранского генерала

Напомним, США нанесли авиаудар в ночь на 3 января. Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что Иран отомстит за убийство генерала.
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«Ювентус» объявил о трансфере Кулушевски

Туринский "Ювентус" объявил о трансфере полузащитника "Аталанты" Деяна Кулушевски.
ProstoProSport 01:54
Спорт

Устюгов: результат в масс-старте на «Тур де Ски» был почти идеальным

Устюгов в пятницу стал вторым в гонке с общего старта на 15 км на этапе "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия), уступив на финише норвежцу Йоханнесу Клебо.
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Армия и оружие

Reuters: США и союзники приостановили обучение иракских войск

Как отмечает Reuters, в настоящее время 120 военнослужащих Германии находятся в ближневосточной стране в рамках операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии коалиция во главе с США.
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Хоккей

Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею

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В ответ врач схватил женщину за руку и начал ломать пальцы, а также бить локтем по голове, несмотря на то что у нее на руках находился ребенок.
Известия 16:58
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