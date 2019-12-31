Энергетика
РИА НовостиИсточник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти в объеме 24 миллионов тонн.
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с чего всё началось
Отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на черное золото, сообщил РИА Новости источник в отрасли.РИА Новости13:33
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Происшествия
В Багдаде подверглась авиаудару колонна иракского ополчения
Колонна автомобилей, в которой находились представители шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашд Аш-Шааби», была атакована с воздуха на севере Багдада, сообщает телеканал Al Arabiya.
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В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7
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Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи обращает в письме внимание, что вместо заявленной борьбы с терроризмом, США сражаются против тех, кто противостоит террористам.
Энергетика
Названа цена российского газа для Белоруссии в январе и феврале
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Valve назвала дату премьеры фильма True Sight — The International 2019
Фильм True Sight о финале The International 2019 будет показан 28 января 2020 года. Премьера состоится в Берлине в кинотеатре «Babylon».
Политика
Губернатор Нью-Йорка усилил меры безопасности в штате
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо распорядился усилить меры безопасности во всём штате на фоне убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде.
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Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году
Отмечается, что в 2019 году доля российских фильмов в кинотеатрах страны была на уровне 23% от общего числа проданных билетов.
Кино
Вышел финальный трейлер «Дракулы» от создателей «Шерлока»
Здоровье
Какие экстренные службы дежурят на праздниках в Тульской области
В системе «112» взаимодействуют в автоматизированном режиме силы и средства пожарной охраны, полиции, службы медицины катастроф, аварийной газовой службы, и службы «Антитеррор».
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Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику «голубых огоньков»
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает несправедливой критику в сторону «голубых огоньков».
Наука
Опасные щенята, центральный пылесос и неприятный Илон Маск
Терагерцовый спектрометр спасет цыплят от смерти в «блендере»
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Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.
Кино
Disney опубликовал тизер новинок 2020 года
Футбол
Бывший игрок ЦСКА Тошич рассказал о любви россиян к Путину
Напомним, Зоран Тошич защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2017 год.
Происшествия
Стоматолог в Уссурийске избил женщину с ребенком на руках
В ответ врач схватил женщину за руку и начал ломать пальцы, а также бить локтем по голове, несмотря на то что у нее на руках находился ребенок.
Гаджеты
Samsung представила новые версии флагманских смартфонов
Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
Армия и оружие
Хафтар объявил в Ливии всеобщую мобилизацию
Кино
Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат
Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.
Общество
Львовский журналист сравнил Киев с Москвой
Журналист львовского издания Zahid.net Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины, назвав при этом Киев "второсортной" версией Москвы.
Футбол
23-летний форвард «Генгама» погиб в ДТП
Происшествия
Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
Общество
Синоптики сообщили об аномальной погоде в России в январе
Условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на 6–10 градусов выше нормы создают антициклоны, которые формируются в теплом воздухе — на южных широтах.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Общество
Над Россией пройдет метеорный дождь
В ночь на субботу в Москве и области ожидается ясная погода, которая позволит наблюдать метеорный поток Квадрантиды, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Технологии
Mail.ru планирует запустить конкурента YouTube в 2020 году
Mail.ru Group собирается запустить конкурента популярного видеохостинга YouTube в 2020 году.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.