Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300–400 млрд рублей. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Политика Администрация президента раскритиковала законопроект о виноделии Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос не ответил. Законопроект принят в первом чтении 19 ноября.

Армия и оружие Российские войска в Сирии атаковали беспилотники Военные базы в Сирии, где располагаются как сирийские правительственные войска, так и поддерживающие их российские вооруженные силы, дважды за ночь атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Общество Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам «Газпрома» в Китай Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин 2 декабря в режиме телемоста дадут старт первым в истории поставкам российского трубопроводного газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири».

Политика Китай ввел санкции в отношении США Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.

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Политика Украина претендует на «пару областей России» По словам Кулебы, ни одна область из состава Украины не выйдет, но зато Киев готов принять "пару областей России для восстановления исторической справедливости", а также для "внедрения в них демократии и европейских стандартов жизни".

Происшествия Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки» Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.

Общество Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.

Здоровье Немецкий профессор назвал четыре разрушающих здoровые сoсуды привычки Немецким профессором, медицинским директором Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета города Мюнхен Мартином Галле выявлены и названы четыре главных врага наших кровеносных сосудов.

Экономика Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).

Экономика В России вернут деньги за спорт и разберутся с насилием 1. Россиянам посулили возврат потраченных на фитнес денег Внесение в Государственную Думу законопроекта о налоговом вычете из расходов на физкультурно-оздоровительные услуги ожидается в декабре 2019-го, первое чтение также запланировано до новогодних каникул.

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