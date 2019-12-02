Общество

ИзвестияИзвестияИсточник назвал стоимость разработки нового российского авианосца

Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300–400 млрд рублей. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Читать в источнике
Комментировать75

Подробнее о событии

Выяснилось, сколько будет стоить России второй авианосец

URA.Ru00:04

Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца

Известиявчера в 23:32

Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца

РИА Новостивчера в 19:37

Россия может создать авианосец с водоизмещением в 70 тыс. тонн

Газета.Ruвчера в 20:59

СМИ рассказали о ходе разработки нового российского авианосца

Life.ruвчера в 20:49

Источник спрогнозировал траты на новый российский авианосец

RT на русскомвчера в 20:55

Названа оценочная стоимость строительства нового российского авианосца

Взгляд.рувчера в 21:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
Шоу-бизнес

Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте

Актуальные Новости вчера в 05:47
Политика

Администрация президента раскритиковала законопроект о виноделии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос не ответил. Законопроект принят в первом чтении 19 ноября.
Ведомости вчера в 16:24
Армия и оружие

Командующий Сирийскими демократическими силами передал под контроль российских военных три крупных населённых пункта

Командующий Сирийскими демократическими силами Мазлум Абди впервые обратился к к пользователям «Twitter» на русском языке, заявив о том, что под контроль российских военных переданы три крупных города, ранее находившихся под контролем вооружённых курдских формирований.
Avia.pro 00:44
Армия и оружие

Российские войска в Сирии атаковали беспилотники

Военные базы в Сирии, где располагаются как сирийские правительственные войска, так и поддерживающие их российские вооруженные силы, дважды за ночь атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Lenta.ru 01:55
Происшествия

Пуля попала в голову: подробности убийства 3-летнего сына депутата Соболева в Киеве

Неизвестный выстрелил по автомобилю, в котором находился Вячеслав и его семья. Пуля попала в голову его трехлетнему сыну.
Российский Диалог вчера в 16:54
Футбол

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 18-го тура чемпионата РФ по футболу

Фото: РИА "Новости" / Алексей Даничев Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над московским "Спартаком" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РЕН ТВ вчера в 13:03
Происшествия

Траур по погибшим в ДТП с автобусом объявлен в Забайкалье

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил в регионе траур по погибшим в аварии с рейсовым автобусом в Сретенском районе.
Lenta.ru вчера в 22:02
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» обратилась в полицию из-за угроз в адрес сына

Бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V, обладательница титула "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина написала заявление в московскую полицию из-за угроз, поступивших в адрес ее сына.
РИА Новости вчера в 19:06
Общество

Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам «Газпрома» в Китай

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин 2 декабря в режиме телемоста дадут старт первым в истории поставкам российского трубопроводного газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири».
Коммерсантъ вчера в 17:35
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС 02:11
Политика

В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России

Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что позиция стран-членов Евросоюза в отношении России является неоднозначной.
Страна Советов on-line вчера в 08:23
Экономика

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:04
Политика

Украина претендует на «пару областей России»

По словам Кулебы, ни одна область из состава Украины не выйдет, но зато Киев готов принять "пару областей России для восстановления исторической справедливости", а также для "внедрения в них демократии и европейских стандартов жизни".
Российская газета 01:20
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Общество

Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном

Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Известия вчера в 22:58
Здоровье

Немецкий профессор назвал четыре разрушающих здoровые сoсуды привычки

Немецким профессором, медицинским директором Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета города Мюнхен Мартином Галле выявлены и названы четыре главных врага наших кровеносных сосудов.
Ugpressa.ru 30 ноября в 22:43
Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

В Екатеринбурге задержана глава секты «Ученики Христа» 48-летняя Земфира Гайнуллина.
Известия вчера в 06:22
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия вчера в 20:00
Авто

Новый GAC GS4 Coupe может посоперничать с купе-кроссом Renault Arkana

На автомобильной выставке в Гуанчжоу компания GAC показала купе-кроссовер GS4 Coupe.
Тарантас Ньюс 30 ноября в 08:02
Происшествия

В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе

РИА Новости вчера в 23:55
Экономика

Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
REGNUM 29 ноября в 04:16
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде

Емельяненко отправил соперника в нокаут в первом раунде.
RT на русском 29 ноября в 16:58
Экономика

Зарубежным компаниям оказалось нелегко заплатить «налог на Google»

Отмечается, что «налог на Google» является единственным в России, который зарубежные компании должны платить напрямую.
REGNUM 02:24
Политика

Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения

Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, несмотря на разногласия по ряду вопросов.
РИА Новости вчера в 18:50
Экономика

В России вернут деньги за спорт и разберутся с насилием

1. Россиянам посулили возврат потраченных на фитнес денег Внесение в Государственную Думу законопроекта о налоговом вычете из расходов на физкультурно-оздоровительные услуги ожидается в декабре 2019-го, первое чтение также запланировано до новогодних каникул.
Lenta.ru вчера в 16:03
Экономика

Набиуллина допустила снижение ставок по ипотеке до 7–8% годовых

На фоне снижения Центробанком ключевой ставки с 7 до 6,5% Сбербанк 31 октября снизил ставки по ипотеке до 9,3%. В тот же день аналитики центра Дом.рф сообщили о возможном снижении ставок по ипотеке до отметки 8,5–8,7% в 2020 году.
Известия вчера в 11:36
Политика

Пилоты самолета Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке

В сентябре бывший пилот борта № 1 Владимир Федорушкин рассказал, как самолет с главой государства попал в «дичайшую болтанку» после вылета из Москвы в Санкт-Петербург.
РБК 02:24
Финансы

После дивидендного гэпа «Северсталь» может расти в зону «двойной вершины»

Новости, кстати, были все достаточно неплохие по Америке. Вчера Америка отдыхала, ее не было.
Finam.Ru 29 ноября в 04:05
Культура

Гусман прокомментировал вырезанную из КВН шутку Светлакова

Shraibikus News вчера в 01:11
Происшествия

Маньяк Андреев из Оренбуржья возглавил список розыска Интерпола

Вместе с Валерием Андреевым в список опасных преступников вошли ещё 7 представителей разных стран мира.
Orenburg.media вчера в 22:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное