Общество
ИзвестияИсточник назвал стоимость разработки нового российского авианосца
Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300–400 млрд рублей. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Шоу-бизнес
Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте
Политика
Администрация президента раскритиковала законопроект о виноделии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос не ответил. Законопроект принят в первом чтении 19 ноября.
Армия и оружие
Командующий Сирийскими демократическими силами передал под контроль российских военных три крупных населённых пункта
Командующий Сирийскими демократическими силами Мазлум Абди впервые обратился к к пользователям «Twitter» на русском языке, заявив о том, что под контроль российских военных переданы три крупных города, ранее находившихся под контролем вооружённых курдских формирований.
Армия и оружие
Российские войска в Сирии атаковали беспилотники
Военные базы в Сирии, где располагаются как сирийские правительственные войска, так и поддерживающие их российские вооруженные силы, дважды за ночь атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Происшествия
Пуля попала в голову: подробности убийства 3-летнего сына депутата Соболева в Киеве
Неизвестный выстрелил по автомобилю, в котором находился Вячеслав и его семья. Пуля попала в голову его трехлетнему сыну.
Футбол
«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 18-го тура чемпионата РФ по футболу
Фото: РИА "Новости" / Алексей Даничев Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над московским "Спартаком" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Происшествия
Траур по погибшим в ДТП с автобусом объявлен в Забайкалье
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил в регионе траур по погибшим в аварии с рейсовым автобусом в Сретенском районе.
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» обратилась в полицию из-за угроз в адрес сына
Бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V, обладательница титула "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина написала заявление в московскую полицию из-за угроз, поступивших в адрес ее сына.
Общество
Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам «Газпрома» в Китай
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин 2 декабря в режиме телемоста дадут старт первым в истории поставкам российского трубопроводного газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири».
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
Политика
В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России
Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что позиция стран-членов Евросоюза в отношении России является неоднозначной.
Экономика
Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Политика
Украина претендует на «пару областей России»
По словам Кулебы, ни одна область из состава Украины не выйдет, но зато Киев готов принять "пару областей России для восстановления исторической справедливости", а также для "внедрения в них демократии и европейских стандартов жизни".
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Общество
Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном
Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Здоровье
Немецкий профессор назвал четыре разрушающих здoровые сoсуды привычки
Немецким профессором, медицинским директором Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета города Мюнхен Мартином Галле выявлены и названы четыре главных врага наших кровеносных сосудов.
Происшествия
На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика
В Екатеринбурге задержана глава секты «Ученики Христа» 48-летняя Земфира Гайнуллина.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Авто
Новый GAC GS4 Coupe может посоперничать с купе-кроссом Renault Arkana
На автомобильной выставке в Гуанчжоу компания GAC показала купе-кроссовер GS4 Coupe.
Происшествия
В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе
Экономика
Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде
Емельяненко отправил соперника в нокаут в первом раунде.
Экономика
Зарубежным компаниям оказалось нелегко заплатить «налог на Google»
Отмечается, что «налог на Google» является единственным в России, который зарубежные компании должны платить напрямую.
Политика
Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения
Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, несмотря на разногласия по ряду вопросов.
Экономика
В России вернут деньги за спорт и разберутся с насилием
1. Россиянам посулили возврат потраченных на фитнес денег Внесение в Государственную Думу законопроекта о налоговом вычете из расходов на физкультурно-оздоровительные услуги ожидается в декабре 2019-го, первое чтение также запланировано до новогодних каникул.
Экономика
Набиуллина допустила снижение ставок по ипотеке до 7–8% годовых
На фоне снижения Центробанком ключевой ставки с 7 до 6,5% Сбербанк 31 октября снизил ставки по ипотеке до 9,3%. В тот же день аналитики центра Дом.рф сообщили о возможном снижении ставок по ипотеке до отметки 8,5–8,7% в 2020 году.
Политика
Пилоты самолета Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке
В сентябре бывший пилот борта № 1 Владимир Федорушкин рассказал, как самолет с главой государства попал в «дичайшую болтанку» после вылета из Москвы в Санкт-Петербург.
Финансы
После дивидендного гэпа «Северсталь» может расти в зону «двойной вершины»
Новости, кстати, были все достаточно неплохие по Америке. Вчера Америка отдыхала, ее не было.
Культура
Гусман прокомментировал вырезанную из КВН шутку Светлакова
Происшествия
Маньяк Андреев из Оренбуржья возглавил список розыска Интерпола
Вместе с Валерием Андреевым в список опасных преступников вошли ещё 7 представителей разных стран мира.