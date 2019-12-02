Общество

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Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300–400 млрд рублей. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Выяснилось, сколько будет стоить России второй авианосец

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Россия может создать авианосец с водоизмещением в 70 тыс. тонн

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Взгляд.рувчера в 21:51

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РИА Новостивчера в 19:37
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Армия и оружие

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Жителя Новосибирска заподозрили в убийстве пятилетней девочки

Полицейские в Новосибирске задержали мужчину по подозрению в убийстве пятилетней девочки.
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Правительство определило направления инвестиций средств ФНБ

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Пилоты президентского самолета рассказали, как сажали борт в Бишкеке в непростых погодных условиях.
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В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»

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Наставник итальянского "Наполи" Карло Анчелотти принял решение оставить игроков команды на базе, чтобы готовиться к предстоящему матчу чемпионата Италии против "Удинезе", сообщает официальный сайт клуба.
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Газета.Ru 07:20
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