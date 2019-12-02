Общество

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Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300–400 млрд рублей. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
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