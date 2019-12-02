Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиИсточник назвал стоимость разработки нового российского авианосца

Российское военное руководство неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца, однако если это решение будет принято, оно может быть реализовано после выполнения текущей госпрограммы вооружений 2018-2027.
Читать в источнике
Комментировать19
с чего всё началось

Источник рассказал о ходе разработки нового российского авианосца

Концепция нового российского авианосца предусматривает создание корабля водоизмещением до 70 тысяч тонн, стоимость его разработки и строительства оценивается в 300-400 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости19:03

Подробнее о событии

Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца

Известия23:32

Стала известна стоимость разработки нового российского авианосца

РЕН ТВ22:42

Россия может создать авианосец с водоизмещением в 70 тыс. тонн

Газета.Ru20:59

Названа оценочная стоимость строительства нового российского авианосца

Взгляд.ру21:51

СМИ рассказали о ходе разработки нового российского авианосца

Life.ru20:49

Источник рассказал о водоизмещении нового российского авианосца

RT на русском19:07

Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца

РИА Новости19:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 23:38, Ашберн
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

Известия вчера в 18:29
Происшествия

В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом

RT на русском 21:14
Экономика

Роспотребнадзор подхватил гепатит С

В АОДКБ представили список возражений, требуя признать акт Роспотребнадзора незаконным, а расследование — недействительным.
Коммерсантъ 17:35
Армия и оружие

Индия: Су-35 оказались хуже французских Rafale

Как отмечают СМИ, фактически, российские истребители оказались хуже французских Rafale, хотя и являются более дешёвыми, в связи с чем, от их покупки пришлось отказаться, и в ближайшем будущем приобретение этих самолётов не рассматривается.
Avia.pro 22:14
Культура

Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

Ридус вчера в 08:37
Наука

Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты

РИА Новости вчера в 08:52
Происшествия

Замглавы свердловского главка СК отправили под домашний арест

РБК 08:14
Технологии

Преступность в подъездах Магнитогорска может сойти на «нет»

Чтобы «бы» не мешало, в подъездах многоквартирных домов стали устанавливать систему «Умный домофон», разработанную компанией «Интерсвязь».
Магсити74 23:00
Армия и оружие

В США оценили советский супер-танк для ядерной войны

Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
OAnews 12:38
Политика

В Киеве выразили готовность «принять пару областей» России

Украина не против принять в свой состав пару российских областей для восстановления «исторической справедливости», заявил вице-премьер правительства страны по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба.
Известия 23:32
Происшествия

Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»

Известия 15:22
Финансы

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Ведомости 16:04
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Шоу-бизнес

Располневшая Мария Голубкина примерила образ стриптизерши

В Сети появился кадр, на котором Мария с явным лишним весом, позирует в образе девушки лёгкого поведения то ли стриптизёрши.
Bimru.ru 02:11
Политика

Министр энергетики США ушел в отставку

Ранее стало известно, что Перри уходит в отставку в конце 2019 года. Он намерен работать в штате Техас, губернатором которого был раньше.
РИА Новости 21:23
Шоу-бизнес

Бывшая супруга короля Малайзии обратилась в полицию из-за угроз сыну

Бывшая супруга короля Малайзии, обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина написала заявление в правоохранительные органы из-за поступившей информации о готовящемся преступлении в адрес ее сына, сообщает 1 декабря «Интерфакс» со ссылкой на ее представителя, правозащитника Ивана Мельникова.
Известия 15:15
Авто

Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин

Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
РБК 12:32
Политика

Конгрессмен Джо Сестак вышел из президентской предвыборной гонки в США

Конгрессмен-демократ от штата Пенсильвания Джо Сестак объявил о выходе из президентской предвыборной гонки в США.
ТАСС 20:13
Шоу-бизнес

Беременность молодой жены Бориса Грачевского подтвердилась

Супруга родила ему двоих детей — Максима и Ксению. Борис Грачевский прокомментировал беременность жены.
StarHit.ru 10:00
Авто

В Уфе очередная партия арестованных авто уйдет с молотка

В Уфе распродают имущество должников.
UfaTime.ru 19:30
Происшествия

Беременная женщина выжила в ДТП с автобусом — с ребёнком всё в порядке

Беременная женщина выжила в упавшем с моста автобусе в Сретенском районе Забайкальского края, ребёнка удалось сохранить, рассказал 2 декабря журналистам супруг женщины Александр Чернявский.
Чита.Ру 22:58
Футбол

Мельгарехо и Ананидзе повздорили в концовке матча с «Зенитом»

Чемпионат 13:09
Армия и оружие

Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России

Ведомости 16:59
Футбол

Хаби Алонсо: Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами

Главный тренер дублирующего состава «Реала Сосьедад» Хаби Алонсо поделился мнением о тренерах, с которыми он работал на протяжении карьеры футболиста.
Чемпионат 16:16
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru 16:43
Происшествия

Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
ТАСС вчера в 13:20
Наука

Создана кишечная палочка, питающаяся углекислым газом

Faktom 28 ноября в 16:08
Шоу-бизнес

Стефания Маликова на свадьбе поймала букет невесты

Дочь отечественного исполнителя Дмитрия Маликова поймала букет невесты на свадьбе.
Дни24 вчера в 10:38
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM 14:14
Шоу-бизнес

Ольга Бузова призналась в любви Туле

Подписчики, традиционно, не смогли пройти мимо. Многие стали признаваться исполнительнице в любви.
Молодой коммунар 13:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное