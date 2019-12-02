Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиИсточник назвал стоимость разработки нового российского авианосца

Российское военное руководство неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца, однако если это решение будет принято, оно может быть реализовано после выполнения текущей госпрограммы вооружений 2018-2027.
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с чего всё началось

Источник рассказал о ходе разработки нового российского авианосца

Концепция нового российского авианосца предусматривает создание корабля водоизмещением до 70 тысяч тонн, стоимость его разработки и строительства оценивается в 300-400 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новостивчера в 19:03

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Россия может создать авианосец с водоизмещением в 70 тыс. тонн

Газета.Ruвчера в 20:59

Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца

Известиявчера в 23:32

Названа оценочная стоимость строительства нового российского авианосца

Взгляд.рувчера в 21:51

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URA.Ru00:04

СМИ рассказали о ходе разработки нового российского авианосца

Life.ruвчера в 20:49

Источник спрогнозировал траты на новый российский авианосец

RT на русскомвчера в 20:55

Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца

РИА Новостивчера в 19:37
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Музыка

Pussycat Dolls объявили о воссоединении

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Происшествия

Пуля попала в голову: подробности убийства 3-летнего сына депутата Соболева в Киеве

Неизвестный выстрелил по автомобилю, в котором находился Вячеслав и его семья. Пуля попала в голову его трехлетнему сыну.
Российский Диалог вчера в 16:54
Армия и оружие

Япония грозит России ударом тысяч ядерных бомб и ракет

Япония угрожает России ядерным ударом тысяч бомб и ракет.
Avia.pro вчера в 19:00
Футбол

«Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак»

Петербургский "Зенит" обыграл московский "Спартак" на своем поле со счетом 1:0. Единственный гол в центральной встрече 18 тура РПЛ в свои ворота забил Илья Кутепов.
Московский Комсомолец вчера в 12:59
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM вчера в 14:14
Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

Известия вчера в 06:22
Происшествия

В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе

Житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехгодовалую девочку, забытую пьяным двоюродным дедом ночью на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии, сообщает республиканский главк МЧС.
РИА Новости вчера в 23:55
Армия и оружие

Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России

Ведомости вчера в 16:59
Экономика

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:04
Происшествия

В Забайкалье объявлен траур в связи со смертельным ДТП с автобусом

Газета.Ru вчера в 20:06
Политика

Администрация президента раскритиковала законопроект о виноделии

«Ведомости» ознакомились с заключением государственно-правового управления президента (ГПУ) на законопроект «О виноградарстве и виноделии».
Ведомости вчера в 16:24
Происшествия

Три школьника утонули в реке в Брянской области

Три школьника провалились под лед и утонули в реке Ипуть в городе Сураже Брянской области.
ТАСС 00:48
Кино

Кит Харингтон рассказал, что Джон Сноу не собирался убивать Дейенерис в финале «Игры престолов»

Одним из самых шокирующих моментов восьмого сезона стала сцена, в которой Джон Сноу убивает свою возлюбленную Дейенерис Таргариен.
Киноафиша России вчера в 16:46
Общество

Прожиточный минимум для пенсионеров в Липецкой области не изменился

Величина прожиточного минимума для установления федеральной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам на 2020 год в соответствии с законом Липецкой области оставлена в прежнем размере — 8620 рублей, говорится в сообщении отделения Пенсионного фонда РФ по Липецкой области.
Добринские вести 30 ноября в 11:45
Гаджеты

Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X подешевел на треть

Компания Xiaomi объявила о существенном снижении цены для 43-дюймового телевизора Xiaomi Mi TV 4X в Китае. изначально модель предлагалась примерно за 213 долларов в пересчёте по текущему курсу.
iXBT.com 30 ноября в 08:25
Общество

Начальник управления ЖКХ мэрии Челябинска ушел в отставку

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Челябинска Дмитрий Петров уволился, написав заявление по собственному желанию.
АиФ Челябинск 00:27
Космос

Роскосмос показал фото финальной сборки ракет «Союз-2»

Роскосмос опубликовал фотографии финального этапа сборки ракет «Союз-2» в ракетно-космическом центре «Прогресс».
ФАН 30 ноября в 08:19
Общество

Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре

В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru 00:26
Общество

NI: в СССР создали странные автоматы

Газета.Ru вчера в 01:41
Политика

Глава МВД Украины оскорбил Володина

Руководитель МВД Украины Арсен Аваков оскорбительно высказался в адрес спикера Госдумы России Вячеслава Володина.
URA.Ru вчера в 11:35
Авто

Дизайнеры показали уникальный пикап Tesla Cybertruck

Уникальный электрический пикап Tesla Cybertruck продемонстрировали публике на прошлой неделе, однако интерес к автомобилю только усиливается.
Rusargument вчера в 04:52
Общество

Алтайский край остается на 73 месте в рейтинге зарплат

Названы 11 регионов-лидеров по зарплатам в России. В них каждый 10-й сотрудник получает более 100 тыс. рублей в месяц.
Алтайская правда вчера в 22:49
Экономика

Роспотребнадзор подхватил гепатит С

В АОДКБ представили список возражений, требуя признать акт Роспотребнадзора незаконным, а расследование — недействительным.
Коммерсантъ вчера в 17:35
Происшествия

В Саратове бойцовская собака напала в магазине на мать с ребенком

КП - Саратов 00:28
Транспорт

Второй за утро сбой произошел на МЦД-2

Интерфакс 00:36
Общество

В России планируют ужесточить наказание за задержку зарплат

В России количество штрафов за задержку зарплат планируют приравнять к числу сотрудников, вовремя не получивших деньги.
Клопс 00:44
Происшествия

В Ингушетии турнир по самбо завершился массовым побоищем

В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая драка с участием спортсменов, тренеров и болельщиков, выбежавших на татами.
РИА Новости вчера в 11:03
Культура

Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

Ридус 30 ноября в 08:37
Общество

На новой Сахалинской ГРЭС-2 отключился энергоблок

ТАСС/ Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 - крупнейшего энергетического объекта региона - отключился через четыре дня после официального запуска.
ТАСС вчера в 23:29
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 30 ноября в 19:20
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