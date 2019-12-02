Армия и оружие
РИА НовостиИсточник назвал стоимость разработки нового российского авианосца
Российское военное руководство неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца, однако если это решение будет принято, оно может быть реализовано после выполнения текущей госпрограммы вооружений 2018-2027.
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с чего всё началось
Концепция нового российского авианосца предусматривает создание корабля водоизмещением до 70 тысяч тонн, стоимость его разработки и строительства оценивается в 300-400 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.РИА Новостивчера в 19:03
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Петербургский "Зенит" обыграл московский "Спартак" на своем поле со счетом 1:0. Единственный гол в центральной встрече 18 тура РПЛ в свои ворота забил Илья Кутепов.
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США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
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Экономика
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В Забайкалье объявлен траур в связи со смертельным ДТП с автобусом
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Три школьника провалились под лед и утонули в реке Ипуть в городе Сураже Брянской области.
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Одним из самых шокирующих моментов восьмого сезона стала сцена, в которой Джон Сноу убивает свою возлюбленную Дейенерис Таргариен.
Общество
Прожиточный минимум для пенсионеров в Липецкой области не изменился
Величина прожиточного минимума для установления федеральной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам на 2020 год в соответствии с законом Липецкой области оставлена в прежнем размере — 8620 рублей, говорится в сообщении отделения Пенсионного фонда РФ по Липецкой области.
Гаджеты
Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X подешевел на треть
Компания Xiaomi объявила о существенном снижении цены для 43-дюймового телевизора Xiaomi Mi TV 4X в Китае. изначально модель предлагалась примерно за 213 долларов в пересчёте по текущему курсу.
Общество
Начальник управления ЖКХ мэрии Челябинска ушел в отставку
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Челябинска Дмитрий Петров уволился, написав заявление по собственному желанию.
Космос
Роскосмос показал фото финальной сборки ракет «Союз-2»
Роскосмос опубликовал фотографии финального этапа сборки ракет «Союз-2» в ракетно-космическом центре «Прогресс».
Общество
Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре
В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
Политика
Глава МВД Украины оскорбил Володина
Руководитель МВД Украины Арсен Аваков оскорбительно высказался в адрес спикера Госдумы России Вячеслава Володина.
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Уникальный электрический пикап Tesla Cybertruck продемонстрировали публике на прошлой неделе, однако интерес к автомобилю только усиливается.
Общество
Алтайский край остается на 73 месте в рейтинге зарплат
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Экономика
Роспотребнадзор подхватил гепатит С
В АОДКБ представили список возражений, требуя признать акт Роспотребнадзора незаконным, а расследование — недействительным.
Транспорт
Второй за утро сбой произошел на МЦД-2
Общество
В России планируют ужесточить наказание за задержку зарплат
В России количество штрафов за задержку зарплат планируют приравнять к числу сотрудников, вовремя не получивших деньги.
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В Ингушетии турнир по самбо завершился массовым побоищем
В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая драка с участием спортсменов, тренеров и болельщиков, выбежавших на татами.
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Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Общество
На новой Сахалинской ГРЭС-2 отключился энергоблок
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Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.