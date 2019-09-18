Футбол

ФАНФАНИсточник назвал зарплату Кокорина по новому контракту с «Зенитом»

По данным источника Федерального агентства новостей, зарплата Кокорина по новому контракту с «Зенитом» значительно сокращена. По словам источника, зарплата 28-летнего нападающего была сокращена в пять раз. По новому соглашению, Кокорин будет зарабатывать в районе 800 тысяч евро в год.
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с чего всё началось

Сколько будет получать Кокорин в «3ените»

Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего Александра Кокорина по новому контракту с «Зенитом», рассчитанному до конца сезона-19/20, будет значительно снижена по сравнению с той, что была по предыдущему договору — он закончился 30 июня.
Спорт-Экспресс17 сентября в 08:40

Подробнее о событии

В «Зените» рассказали о зарплате Кокорина

Gazeta.SPbвчера в 16:29

СМИ: «Зенит» заплатит Кокорину 2,5 млн евро за сезон, часть которого он провел в колонии

Фонтанка.Рувчера в 04:30

СМИ: Кокорин заработает порядка €2 млн по новому контракту с «Зенитом»

RT на русском17 сентября в 09:41

СМИ узнали зарплату Кокорина по новому контракту с «Зенитом»

Sportbox.RU17 сентября в 09:32

СМИ узнали зарплату Кокорина по новому контракту с «Зенитом»

Матч ТВ17 сентября в 09:32

Сколько будет получать Кокорин в «3ените»

Спорт-Экспресс17 сентября в 08:40

Кокорин пошел на значительное понижение зарплаты. Раньше он зарабатывал в «Зените» 4 млн евро в год

Sports.ru17 сентября в 07:44
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В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам

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Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде

О личности мужчины не сообщается, однако местные СМИ пишут, что убитый - предприниматель Виктор Ворошилов.
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Следствие просит арестовать адвоката Дагира Хасавова

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Прокуратура попросила Мосгорсуд изменить меру пресечения Устинову

Прокуратура по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, сообщил адвокат «Интерфаксу».
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NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»

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Утверждены компенсации журналистам, пострадавшим в горячих точках

Новые правила выплат пострадавшим сотрудникам СМИ утверждены правительством России и опубликованы на портале правовой информации.
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На легкий коммерческий транспорт приходится почти 8% автопарка, или более 4,1 млн экземпляров.
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Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему саудовские системы противовоздушной обороны, в числе которых и американские комплексы Patriot, не смогли отразить атаку дронов на нефтяные месторождения.
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Общество

Бизнес-омбудсмен заявил о планах создать «черный список» судей

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов собирается создать «черный список» российских судей.
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Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом

В одном из городков находился храм в честь этого архангела.
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Политика

В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.
RT на русском 03:57
Футбол

ФК «Локомотив» обыграл немецкий «Байер» в матче Лиги чемпионов

Футболисты московского клуба "Локомотив" одержали победу над леверкузенским "Байером" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Москва 24 вчера в 17:09
Шоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы

Состояние Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову.
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«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева

«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
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Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»

Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
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Теннис

Мария Шарапова назвала США своим домом

Известная на весь мир теннисистка Мария Шарапова любит Россию, но своим домом считает Америку.
Телепрограмма вчера в 14:56
Армия и оружие

В России появилась ракета с недостижимой дальностью действия

«Совершенно секретно»: Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов заявил, что дальность действия отечественных ракет Х-101 пока недостижима ни для одной из стран.
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Экономика

Медведев разрешил «АЛРОСА» купить смоленский «Кристалл»

Если набсовет одобрит сделку, руководство АЛРОСА подготовит и представит на рассмотрение до конца года план мероприятий по развитию и обеспечению дальнейшего функционирования "Кристалла" в составе группы, а договор о купле-продаже будет подписан до конца сентября.
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Единоборства

Нурмагомедов сфотографировался с Бекхэмом

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Зубные имплантаты несут опасность для здоровья

Сибирские учёные предупредили, что зубные имплантаты могут стать причиной проблем со здоровьем и развития опасной инфекции, которая вызывает отеки десны, кровотечения и разрушение костной ткани.
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Политика

Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита

Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
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Шоу-бизнес

Дочь Виктории Бони заявила, что без макияжа ее мама выглядит некрасиво

Боня поинтересовалась у дочери, довольна ли она тем, что ее мать выглядит ужасно.
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