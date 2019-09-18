Футбол
ФАНИсточник назвал зарплату Кокорина по новому контракту с «Зенитом»
По данным источника Федерального агентства новостей, зарплата Кокорина по новому контракту с «Зенитом» значительно сокращена. По словам источника, зарплата 28-летнего нападающего была сокращена в пять раз. По новому соглашению, Кокорин будет зарабатывать в районе 800 тысяч евро в год.
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с чего всё началось
Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего Александра Кокорина по новому контракту с «Зенитом», рассчитанному до конца сезона-19/20, будет значительно снижена по сравнению с той, что была по предыдущему договору — он закончился 30 июня.Спорт-Экспресс17 сентября в 08:40
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СМИ: Кокорин заработает порядка €2 млн по новому контракту с «Зенитом»
RT на русском17 сентября в 09:41
СМИ: «Зенит» заплатит Кокорину 2,5 млн евро за сезон, часть которого он провел в колонии
Фонтанка.Рувчера в 04:30
Кокорин пошел на значительное понижение зарплаты. Раньше он зарабатывал в «Зените» 4 млн евро в год
Sports.ru17 сентября в 07:44
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