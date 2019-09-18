Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего Александра Кокорина по новому контракту с «Зенитом», рассчитанному до конца сезона-19/20, будет значительно снижена по сравнению с той, что была по предыдущему договору — он закончился 30 июня.

с чего всё началось

По данным источника Федерального агентства новостей, зарплата Кокорина по новому контракту с «Зенитом» значительно сокращена. По словам источника, зарплата 28-летнего нападающего была сокращена в пять раз. По новому соглашению, Кокорин будет зарабатывать в районе 800 тысяч евро в год.

Источник назвал зарплату Кокорина по новому контракту с «Зенитом»

Футбол «Локомотив» победил немецкий «Байер» в матче Лиги чемпионов Московский "Локомотив" на выезде обыграл немецкий "Байер" (Леверкузен) со счетом 2:1 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Наука Назван фрукт, который замедляет процесс старения Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.

Шоу-бизнес Состояние Заворотнюк улучшилось 13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.

Политика Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Политика Президент Эстонии объяснила усталость Европы от Украины Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Европа действительно устала от Украины.

Здоровье Соломатина назвала продукты, провоцирующие бессонницу По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, разные продукты на каждого человека влияют по-своему.

Здоровье В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно В Министерстве здравоохранения России сообщили, сколько алкоголя можно выпивать каждый день.

Происшествия В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.

Политика В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.

Футбол Мадридский «Реал» потерпел разгромное поражение от «ПСЖ» 18 сентября в рамках 1-го тура группы A Лиги Чемпионов 2019/20 на стадионе «Парк де Пренс» в Париже был разыгран матч между командами «Пари Сен-Жермен» и «Реал» (Мадрид).

Происшествия Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.

Происшествия Невеста умерла на пути к свадьбе В штате Сан-Паулу в Бразилии беременная невеста умерла на пути к собственной свадьбе. Об этом пишет издание Daily Mail.

Общество С какого возраста положены льготы для предпенсионеров Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Политика Трюдо обвинили в расизме из-за его фото в гриме Лидер оппозиционной Новой демократической партии Канады Джагмит Сингх обвинил канадского премьер-министра Джастина Трюдо в расизме из-за фото в статье от 18 сентября, опубликованной в американском журнале TIME, на которой тот запечатлен с черным гримом и в тюрбане.

Политика Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.

Религия Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом Михаил почитается Церковью, как главный борец против зла и всякого беззакония.

Политика В России оценили новый украинский план по возвращению Крыма Ранее экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж предположил, что спустя длительный промежуток времени после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" и вывести полуостров в свободную экономическую зону "в международном формате".

Здоровье Тяжелое заболевание легких впервые связали с курением вейпа Канадские врачи впервые связали тяжелое заболевание легких с курением вейпа. Об этом сообщает телеканал CBC.

Происшествия В общежитии под Челябинском взорвали гранату В Златоусте Челябинской области посетитель общежития взорвал гранату.