Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБелоруссия просит Россию снизить цену на нефть на $10, заявил источник

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В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти в объеме 24 миллионов тонн.
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с чего всё началось

Белоруссия просит Россию снизить цену на нефть на $10, заявил источник

Отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на черное золото, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
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Белоруссия просит Россию снизить цену на нефть на $10, заявил источник

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