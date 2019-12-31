Энергетика
РИА НовостиБелоруссия просит Россию снизить цену на нефть на $10, заявил источник
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти в объеме 24 миллионов тонн.
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с чего всё началось
Отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на черное золото, сообщил РИА Новости источник в отрасли.РИА Новости13:33
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Общество
Зеленский отчитался о своих доходах
Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95».
Политика
Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле
Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Спорт
Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»
Армия и оружие
Источник: по американской авиабазе Аль-Асад в Ираке нанесён удар баллистической ракетой
Uncnfrmd — Y. N. M. S (@ ynms79797979) January 3, 2020 Следует уточнить, что американская военная база Айн Аль-Асад является одной из крупнейших баз на территории Ирака, причём, как отмечается, именно здесь базируются ударные вертолёты Ah-64 "Apache", которые и нанесли удар по иранскому генералу Касему Сулеймани.
Армия и оружие
Пентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани
Пентагон подтвердил, что по распоряжению президента США Дональда Трампа провел операцию против иранского генерала Касема Сулеймани, в результате которой он погиб.
Энергетика
ТАСС: РФ и Белоруссия нашли временный вариант для поставок нефти
На время переговоров между Белоруссией и РФ белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут снабжаться нефтью из ресурсов независимых поставщиков, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правительственных кругах РФ.
Политика
Нетаньяху поддержал США после убийства генерала Сулеймани
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после убийства главы командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани заявил, что еврейское государство «полностью на стороне США в борьбе за мир».
Политика
Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры
Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.
Кино
Кассовые сборы российского кино в 2019 году составили 12,3 млрд рублей
Кассовые сборы российского кино составили 12,3 млрд рублей, то есть 22,1% от совокупных кассовых сборов кинопроката.
Политика
Глава МИД Ирана обсудил убийство генерала Сулеймани с генсеком ООН
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил убийство командующего специальным подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Футбол
Кейну диагностирован разрыв подколенного сухожилия
Напомним, что Кейн получил повреждение в матче 21-го тура чемпионата Англии с Саутгемптоном (0:1), который состоялся 1 января.
Хоккей
Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Шоу-бизнес
Бойфренд показал Бузову без фильтров и макияжа
Давид тоже не устает любоваться своей возлюбленной. И во время отдыха заснял ее без грамма косметики и фотофильтров.
Хоккей
Василий Подколзин: «Прекрасно помню, как шведы обыгрывали меня на Глинке и ЮЧМ»
Нападающий молодежной сборной России Василий Подколзин поделился ожиданиями от встречи с командой Швеции в полуфинале молодежного чемпионата мира.
Спорт
В допинг-пробе французской фигуристки нашли кокаин
Единоборства
Конор МакГрегор может заменить Фергюсона в поединке с Хабибом
В случае победы над Дональдом Серроне бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, незамедлительно начнет подготовку к турниру UFC 249, чтобы в случае необходимости выйти на замену в титульном поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
Политика
В Госдуме прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин днем в пятницу, 3 января, прокомментировал убийство в Ираке генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Финансы
Что готовят доллар и евро: курс валют на начало 2020 года
Сюрпризы доллара и евро: чего ждать от курса валют в 2020-м >>> Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе 2 января окажется румынский лей, который установился на уровне 4,0389 в пересчете на нацвалюту.
Политика
Помпео обсудил напряженность в Ираке с главой МИД Франции
Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил по телефону эскалацию напряженности в Ираке с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
Баскетбол
В Калининграде баскетболисты ЦСКА проиграли греческому «Панатинаикосу»
Баскетболисты московского ЦСКА проиграли греческому "Панатинаикосу" в матче 17-го тура Евролиги. Об этом сообщает корреспондент "Клопс".
Политика
В США заявили об отсутствии конкретных угроз после убийства Сулеймани
Власти США заявили об отсутствии каких-либо конкретных и заслуживающих доверия угроз для страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Гаджеты
Samsung представил новые версии флагманских смартфонов
Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
Футбол
Тренер «Ливерпуля» Клопп в очередной раз раскритиковал календарь АПЛ
Технологии
Google отключила камеры Xiaomi от своей системы «умного» дома
Как стало известно, поисковый гигант Google принял решение отключить устройства производства Xiaomi от своих девайсов — Nest Hub и Assistant — в связи с тем, что владелец одной из камер Xiaomi сообщил, что его Nest Hub показывает фотографии неизвестной ему квартиры, по всей видимости, соединившись с чужой камерой.
Хоккей
СКА пропустил шесть безответных шайб от «Йокерита» в матче КХЛ
Петербургский СКА потерпел поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Кино
Первый канал покажет новый «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном
На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.
Политика
Кравчук поспорил с Савченко о трех разных Украинах
Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня.
Здоровье
Нездоровый оптимизм здравоохранения
Проблемы здравоохранения явно начали выходить из-под контроля.