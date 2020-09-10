Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Кипр блокирует принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии, настаивая на том, чтобы санкции были введены в отношении Турции из-за буровых работ в экономической зоне Кипра.

С чего всё началось Кипр отказался подписать предложение Евросоюза о введении санкций против белорусских чиновников, если члены ЕС не согласятся ввести санкции против еще семи турецких компаний, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Ведомости 01:35