Источник опроверг данные о блокировке Кипром санкций против Белоруссии
Смотрите также
Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви
Владимир Путин поздравил Ларису Долину с юбилейным днём рождения
В Кремле прокомментировали возможность создания комиссии по Навальному
Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии
В 2021 году Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем
Путин и Вучич обсудили урегулирование в Косово по телефону
Минеев стал чемпионом Fight Nights Global, победив Ермекова
Вышел первый трейлер фильма Дени Вильнева «Дюна»
Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»
Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики
Россия выразила протест Германии из-за ситуации вокруг Навального
Интернет-вещание начнут регулировать по аналогии с телевидением
Lada Vesta и Xray оснастили цифровой приборной панелью
Дмитрий Медведев предложил ввести базовый доход для россиян
Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины
Глава Альфа-банка рассказал о влиянии кризиса на бизнес и граждан
Моргенштерн получил премию «Женщина года»
В России предложили запретить перевозку более 10 кг красной икры
Кремль отреагировал на слова Помпео о ситуации с Навальным
Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии
Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви
Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины
Лукашенко заявил, что не намерен отдавать власть
Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на 148 млрд рублей
Источник опроверг данные о блокировке Кипром санкций против Белоруссии
Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка
Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»
Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики
Россиянам начнут бесплатно проводить газ
Вышел первый трейлер фильма Дени Вильнева «Дюна»
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Кипр блокирует принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии, настаивая на том, чтобы санкции были введены в отношении Турции из-за буровых работ в экономической зоне Кипра.В источнике
С чего всё началось
Кипр отказался подписать предложение Евросоюза о введении санкций против белорусских чиновников, если члены ЕС не согласятся ввести санкции против еще семи турецких компаний, сообщил
Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
Подробнее о событии
Кипр преткновения: санкции ЕС против Лукашенко не могут вступить в силу из-за кипрской позиции
Свободная Прессавчера в 07:05