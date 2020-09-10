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РИА Новости
РИА Новости

Источник опроверг данные о блокировке Кипром санкций против Белоруссии

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Кипр блокирует принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии, настаивая на том, чтобы санкции были введены в отношении Турции из-за буровых работ в экономической зоне Кипра.В источнике
С чего всё началось
Кипр отказался подписать предложение Евросоюза о введении санкций против белорусских чиновников, если члены ЕС не согласятся ввести санкции против еще семи турецких компаний, сообщил
 Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
Ведомости01:35
Подробнее о событии
Lenta.ru

Стало известно о блокировке европейских санкций против Белоруссии

Lenta.ru22:59
Эхо Москвы

Кипр блокирует введение санкций Евросоюза в отношении Белоруссии, пишут западные СМИ

Эхо Москвы02:03
РБК

СМИ узнали о блокировке Кипром санкций Евросоюза против Белоруссии

РБК00:38
РЕН ТВ

Евросоюзу мешают ввести санкции против Белоруссии

РЕН ТВ23:09
РИА Новости

Источник опроверг данные о блокировке Кипром санкций против Белоруссии

РИА Новости05:54
Свободная Пресса

Кипр преткновения: санкции ЕС против Лукашенко не могут вступить в силу из-за кипрской позиции

Свободная Прессавчера в 07:05
Военное обозрение

Кипр не даёт Евросоюзу ввести санкции против Белоруссии

Военное обозрениевчера в 06:52
КП - Беларусь

Кипр заблокировал новые санкции Евросоюза в отношении Беларуси

КП - Беларусь02:03

Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви

Уральский схимонах Сергий (Романов) отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана, сообщил председатель епархиального суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.
Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви
RT на русском05:04
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В Кремле прокомментировали возможность создания комиссии по Навальному

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о «недопонимании» со стороны премьер-министра Италии Джузеппе Конте, заявившего, что российский лидер планирует создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным.
Ведомости06:04
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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В 2021 году Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем

В Минтруде, который разработал проект, отмечают, что они сформировали график переноса выходных в соответствии с положениями трудового законодательства, а также с учётом интересов организаций и граждан.
Evo-rus.com01:23
1,4K

Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
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Интернет-вещание начнут регулировать по аналогии с телевидением

Видео-контент в интернете, социальные сети и сайты, которые по некоторым признакам могут быть отнесены к СМИ, но ими не являются, предложено регулировать по схожим для телевидения правилам.
Российская газета05:29
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Дмитрий Медведев предложил ввести базовый доход для россиян

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совещании по социальным проектам партии предложил коллегам обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в РФ гарантированного дохода граждан.
Live2405:00
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Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний "Спутника V". Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, открытое письмо, в котором выразили сомнения относительно данных по российской вакцине.
РИА Новости06:01
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В России предложили запретить перевозку более 10 кг красной икры

Москва, 10 сентября 2020, 12:00 — REGNUM Правительство России рассмотрит вопрос о введении ограничений на перевозку гражданами лососевой икры в объеме не более 10 кг, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.
REGNUM05:00
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