Как сообщил «НГ» депутат Госдумы Валерий Рашкин, есть информация, что в правительстве создана рабочая группа, которая занимается подготовкой второго этапа пенсионной реформы. Этот этап, по сведениям депутата, предполагает новое повышение пенсионного возраста для мужчин и для женщин до 70 лет.

с чего всё началось

Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.

Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста

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