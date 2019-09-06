Политика
РИА НовостиИсточник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
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с чего всё началось
Как сообщил «НГ» депутат Госдумы Валерий Рашкин, есть информация, что в правительстве создана рабочая группа, которая занимается подготовкой второго этапа пенсионной реформы. Этот этап, по сведениям депутата, предполагает новое повышение пенсионного возраста для мужчин и для женщин до 70 лет.Независимая газетавчера в 12:34
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В кабмине прокомментировали сообщения о втором этапе повышения пенсионного возраста
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